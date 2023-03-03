Кабмін схвалив проєкт угоди щодо створення Офісу Міжнародного кримінального суду в Україні

Уряд України ухвалив проєкт Угоди між Кабінетом Міністрів України та Міжнародним Кримінальним Судом про створення Офісу Міжнародного кримінального суду в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Угода має на меті сприяти процесу створення та належного функціонування Офісу Міжнародного кримінального суду в Україні, головним напрямком роботи якого є розслідуванням справ, що перебувають на розгляді Суду з початку збройної агресії Російської Федерації проти України у 2014 році", - пояснили у міністерстві.

У компетенції Міжнародного кримінального суду є переслідування в судовому порядку конкретних осіб, відповідальних за воєнні злочини, злочин геноциду та злочини проти людяності. Україна визнає юрисдикцію Суду з метою виявлення, кримінального переслідування та судового розгляду замовників і співучасників діянь, вчинених на території України під час Революції Гідності, а також злочинів, вчинених на території України з 20 лютого 2014 року відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

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