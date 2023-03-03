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Кабмін схвалив проєкт угоди щодо створення Офісу Міжнародного кримінального суду в Україні

суд,кримінальний,міжнародний

Уряд України ухвалив проєкт Угоди між Кабінетом Міністрів України та Міжнародним Кримінальним Судом про створення Офісу Міжнародного кримінального суду в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Угода має на меті сприяти процесу створення та належного функціонування Офісу Міжнародного кримінального суду в Україні, головним напрямком роботи якого є розслідуванням справ, що перебувають на розгляді Суду з початку збройної агресії Російської Федерації проти України у 2014 році", - пояснили у міністерстві.

У компетенції Міжнародного кримінального суду є переслідування в судовому порядку конкретних осіб, відповідальних за воєнні злочини, злочин геноциду та злочини проти людяності. Україна визнає юрисдикцію Суду з метою виявлення, кримінального переслідування та судового розгляду замовників і співучасників діянь, вчинених на території України під час Революції Гідності, а також злочинів, вчинених на території України з 20 лютого 2014 року відповідно до Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

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Кабмін (14141) МЗС (4159) Міжнародний кримінальний суд (330)


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Эрмак там буде керувати?
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03.03.2023 12:59 Відповісти
Полезный офис. Недалеко от ОПы прийдется подследственных привозить.
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03.03.2023 13:03 Відповісти
Кремень! Криминальный, но няшный...
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03.03.2023 13:17 Відповісти
А як там Римський статут вже ратифіковано чи знов неначасі. Що скаже малюська і кодло імітаторів?

"Через те, що ні Україна, ні Росія не ратифікували Римський статут, МКС не може переслідувати в судовому порядку злочин агресії. Він також не може переслідувати в судовому порядку глав держав, таких як Путін, або проводити заочні судові процеси над його вищими. міністрами", - йдеться у статті.
При цьому більша частина доказів, які збирають іноземні правозахисні організації, направляють саме в МКС, де вони ризикують "збирати пил". Водночас, їх не приймає і Україна, оскільки місцеве законодавство забороняє розглядати докази, зібрані не українськими слідчими"(The Washington Post)

https://www.washingtonpost.com/world/2023/01/29/war-crimes-ukraine-prosecution/
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03.03.2023 13:33 Відповісти
Цікаво чи підпадають дії по знищеню УПЦ під понятя культурний геноцид частини Українського народу.
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03.03.2023 13:46 Відповісти
 
 