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У Білорусі лауреата Нобелівської премії Біляцького засудили до 10 років за ґратами

біляцький,алесь

Суд у Білорусі засудив лауреата Нобелівської премії миру правозахисника Алеся Біляцького до 10 років позбавлення волі за організацію та підготовку дій, що грубо порушують громадський порядок.

Про це повідомив білоруський правозахисний центр "Вясна", головою якого є Біляцький, інформує Цензор.НЕТ.

Також вироки отримали колеги Біляцького. Заступник голови "Вясни" Валентин Стефанович має за вироком суду провести в колонії посиленого режиму 9 років, а координатор кампанії "Правозахисники за чесні вибори" юрист Володимир Лабкович - 7 років.

Також суд заочно засудив правозахисника "Вясни" Дмитра Соловйова до 8 років колонії.

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Правозахисників звинувачували за ч. 4 ст. 228 ("контрабанда організованою групою") і ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу ("фінансування групових дій, що грубо порушують громадський порядок").

За версією обвинувачення, з 2014 до 2021 року правозахисники "з метою використання на території Білорусі для незаконної діяльності та фінансування центру "Вясна" та інших організацій переводили в готівку гроші, отримані від різних структур і фондів, на банківські рахунки підконтрольної їм іноземної організації".

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Вони також нібито готували громадян до участі в групових діях, що грубо порушують громадський порядок, а також здійснювали фінансування та матеріальне забезпечення таких дій під виглядом правозахисної та благодійної діяльності".

Біляцький, Стефанович і Лабкович не визнали своєї провини.

Правозахисників "Вясни" утримують під вартою з 14 липня 2021 року.

Автор: 

Білорусь (7963) правозахисники (377) репресії (1623)


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Топ коментарі
+10
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03.03.2023 13:16
+10
Назад в БССР ! І головне , як бульбаші говорили в 2014 " главноє , чтоб не Майдан ,не так как в Украине ... " Вітаю ,*********, - ви бидло і раби !!!!
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03.03.2023 13:20
+9
Террорист открыто захватил целую страну, подделывает выборы каждый раз и хоть бы хны. Люди бывают чудовищно бесхребетны.
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03.03.2023 13:14
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"Война-это мир,рабство-это свобода.."
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03.03.2023 13:13 Відповісти
Террорист открыто захватил целую страну, подделывает выборы каждый раз и хоть бы хны. Люди бывают чудовищно бесхребетны.
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03.03.2023 13:14 Відповісти
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03.03.2023 13:16 Відповісти
*****....
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03.03.2023 13:16 Відповісти
Назад в БССР ! І головне , як бульбаші говорили в 2014 " главноє , чтоб не Майдан ,не так как в Украине ... " Вітаю ,*********, - ви бидло і раби !!!!
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03.03.2023 13:20 Відповісти
Вот ты сравнил......посмотри в зеркало.В Беларуси же диктатор без задней....и они рабы. А ты то чего НЕРАБ как мышь под веником сидишь ЗЕклоуном трусливым прибитый ......которого ты обещал в Ростов отправить при первом же косяке....два варианта всего.......либо косяков у ЗЕ не было пока....либо тытакой же терпила и раб....и не обижайся на правду.....это просто ФАКТ.(
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03.03.2023 13:54 Відповісти
Їбанько, ти перший , хто назвав мене прихильником Zе-клоуна )))))))
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03.03.2023 14:05 Відповісти
Роман,я уже пожилой чтобы на дешевые мурмулики твои вестись.Скинь МОЮ цитату где я назвал тебя Зеприхильником ....а не придумывай..... спрыгивая с темы твоего трусливого поведения.......Я назвал вещи своими именами.....что ТЫприбит зеклоуном и сидишь как мышь под веником сопишь в две дырки щеки дуешь и терпишь как и рабы в Беларуси.Ну это же правда и спорить глупо.
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03.03.2023 14:21 Відповісти
Слышь, ты "пожилой" или того хуже, ты понимаешь, что сейчас зеклоунов убирать нельзя - страна просто развалится.
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03.03.2023 19:27 Відповісти
У Вас заход некрасивый....вы грубиян.....а старших надо уважать....вашу бы дерзость да на благо Украины а не спокойной Британии....но все же попытаюсь донести Вам....в отличие от Вас я конечно понимаю что даже до 24 февраля за ТРИ года когда он ракеты в асфальт закатывал,возбуждал дела против Пороха Маруси Звиробой Софьи Федыны.....деревья садил а СВОИХ друзей на должности рассаживал........все также как мыши под веником сидели и рот боялись открыть. Всех горлопанов типа Ляшко ТягниВбока Парасюка Яроша Найема Лещенко Скрыпина Савченко Белецкого .....и прочих.... как Фома куем сдул.......денег не заплатили?(( .И я с 2014 года понимаю даже что если бы у Украины был ещё один Крым......то лаптеногие ещё бы один Майдан помогли организовать и за госпереворот выдать. Одно успокаивает.....что кроме левобережья лаптям больше ничего ЗЕпредатель с бандой не сдаст.
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03.03.2023 21:06 Відповісти
у вас, долб**бов, рейтинг у луки был выше чем у ваших же презиков и до сих пор с ним мутят общие темки... такие умные и смелые бл*
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03.03.2023 16:11 Відповісти
БелорУсия - наглядный пример, куда приводит НАСЕЛЕНИЕ жлобско-холопский принцип "какая разница".. ГУЛАГ - это уже совсем рядом
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03.03.2023 13:18 Відповісти
Точно.Вот из-за какая разница Зеленский в плен рашистам и сдал тысячи патриотов в Мариуполе.....зная что никто не спросит и рот не откроет даже.(
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03.03.2023 14:03 Відповісти
А скажіть чим ЗЕбіл краще? Волонтер Оскер під дом. арештом, Лероса вигнали з ВР і тд.
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03.03.2023 13:28 Відповісти
Патріотів загратовують, а прокапські істоти даже в парламенті та ОПі сидять
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03.03.2023 13:40 Відповісти
Ще років 10 і там знову введуть "кріпацтво"...
При чому(*****) - під "всеобщее адабреніє" тіпа "нуштож - ліжби небило вайни"...
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03.03.2023 13:30 Відповісти
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03.03.2023 13:43 Відповісти
ФУ-У-У .....
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03.03.2023 13:47 Відповісти
чуть не ригнув ... "Прєдупрєждать нада " !
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03.03.2023 13:48 Відповісти
Негативний відбір у дії: геніям тюрми, покидькам нагороди і повага.
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03.03.2023 14:45 Відповісти
+, так называемый обратный отбор на интеллект
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03.03.2023 21:35 Відповісти
 
 