У Білорусі лауреата Нобелівської премії Біляцького засудили до 10 років за ґратами

Суд у Білорусі засудив лауреата Нобелівської премії миру правозахисника Алеся Біляцького до 10 років позбавлення волі за організацію та підготовку дій, що грубо порушують громадський порядок.

Про це повідомив білоруський правозахисний центр "Вясна", головою якого є Біляцький, інформує Цензор.НЕТ.

Також вироки отримали колеги Біляцького. Заступник голови "Вясни" Валентин Стефанович має за вироком суду провести в колонії посиленого режиму 9 років, а координатор кампанії "Правозахисники за чесні вибори" юрист Володимир Лабкович - 7 років.

Також суд заочно засудив правозахисника "Вясни" Дмитра Соловйова до 8 років колонії.

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Правозахисників звинувачували за ч. 4 ст. 228 ("контрабанда організованою групою") і ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу ("фінансування групових дій, що грубо порушують громадський порядок").

За версією обвинувачення, з 2014 до 2021 року правозахисники "з метою використання на території Білорусі для незаконної діяльності та фінансування центру "Вясна" та інших організацій переводили в готівку гроші, отримані від різних структур і фондів, на банківські рахунки підконтрольної їм іноземної організації".

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Вони також нібито готували громадян до участі в групових діях, що грубо порушують громадський порядок, а також здійснювали фінансування та матеріальне забезпечення таких дій під виглядом правозахисної та благодійної діяльності".

Біляцький, Стефанович і Лабкович не визнали своєї провини.

Правозахисників "Вясни" утримують під вартою з 14 липня 2021 року.