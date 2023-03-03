Україна витрачає на утримання одного російського полоненого близько 10 тис. грн на місяць, - Мін’юст

Близько 10 тисяч гривень на місяць витрачається на утримання одного російського військовополоненого.

Про це сказала заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в інтерв’ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про більш-менш нормально прораховану вартість утримання полоненого в таборі за підсумками 2022 року, з урахуванням забезпечення табору, з податками, зарплатами, комунальними витратами, - ця сума складає близько 10 тисяч гривень на одного полоненого в місяць", - сказала посадовиця.

Вона зауважила, що коли раніше у Мін’юсті говорили про три тисячі гривень на місяць на утримування одного російського військовополоненого, то враховували витрати на харчування й комунальні послуги.

"Це був дуже грубий підрахунок і некоректний, оскільки в суму не врахували оплату праці персоналу, охорони, конвою тощо", - пояснила заступниця міністра юстиції.

Водночас вона зауважила, що утримання ув’язнених в СІЗО за підсумками 2021 року, а торік їх не підводили, обійшлося в близько 130 тисяч гривень на рік.

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"Відповідно, на одного утримуваного - теж близько 11 тисяч гривень на місяць. Мало чим відрізняється", - зазначила Висоцька.