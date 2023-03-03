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Україна витрачає на утримання одного російського полоненого близько 10 тис. грн на місяць, - Мін’юст

полонені,чмобікі

Близько 10 тисяч гривень на місяць витрачається на утримання одного російського військовополоненого.

Про це сказала заступниця міністра юстиції Олена Висоцька в інтерв’ю Укрінформу, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про більш-менш нормально прораховану вартість утримання полоненого в таборі за підсумками 2022 року, з урахуванням забезпечення табору, з податками, зарплатами, комунальними витратами, - ця сума складає близько 10 тисяч гривень на одного полоненого в місяць", - сказала посадовиця.

Вона зауважила, що коли раніше у Мін’юсті говорили про три тисячі гривень на місяць на утримування одного російського військовополоненого, то враховували витрати на харчування й комунальні послуги.

"Це був дуже грубий підрахунок і некоректний, оскільки в суму не врахували оплату праці персоналу, охорони, конвою тощо", - пояснила заступниця міністра юстиції.

Водночас вона зауважила, що утримання ув’язнених в СІЗО за підсумками 2021 року, а торік їх не підводили, обійшлося в близько 130 тисяч гривень на рік.

Також читайте: День у таборі військовополонених: ЗМІ показали умови. ВIДЕО

"Відповідно, на одного утримуваного - теж близько 11 тисяч гривень на місяць. Мало чим відрізняється", - зазначила Висоцька.

Автор: 

армія рф (17743) Мін’юст (1602) витрати (291) полонені (2293) Висоцька Олена (17)


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Топ коментарі
+50
В моєї сусідки вчительки початкових класів пенсія 2500 і це за майже 40 років праці. А вони на свинособаку в чотири рази більше витрачають. Ну я розумію треба тримати охорону свинособак, а годувати треба як паршивих собак. Краюху хліба та кварту води з калюжі!
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03.03.2023 13:40
+48
Я нихуя не понял,почему тогда прожиточный минимум не 10000грн?
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03.03.2023 13:37
+46
У людей зп и по 10к а тут на свинособаку тратят 10к, вот вам и Украина!
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03.03.2023 13:37
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Окуєнно. А я як фоп кожен місяць оплачую податків на 7 тис.
На ці гроші я б міг утримувати батьків в яких пенсія по 2500 якої лежве на комуналку вистачає.
А за розстріляне пластикове вікно їм компенсували на третину менше від фактичної ціни, бо в держави свої уявлення вартості
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03.03.2023 14:14 Відповісти
Дайте мені 10 років на переутримання і 100000 грн
І покажу як можна заробити 150000 грн))
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03.03.2023 14:14 Відповісти
Не переживайте ) там 10000 грн точно не йде ) по формулі яєць по 18 грн ) для років лишається 2-3тис на рило
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03.03.2023 14:16 Відповісти
....відправляти на роботи, завали розбирати, копати, багато куди можна їх залучити!!!
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03.03.2023 14:18 Відповісти
Завали у нас пропонують за набагато меншу суму своїм громадянам розбирати
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03.03.2023 22:39 Відповісти
Це нормально для європейської країни. Але коли в нас мінімалка 6к то це виглядає ппц як їбано.
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03.03.2023 14:19 Відповісти
На ланцюг і на відбудову
А росіяни хай стріляють по своїх
А за втечу ростріл
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03.03.2023 14:19 Відповісти
Щось не ясно то ми їх у полон взяли, чи вони нас?
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03.03.2023 14:26 Відповісти
10 тонн на корм для рашин швайнне это конечно абсурд. Но зная наше руководство в МО им. Золотого Петушка Резникова, можно утверждать, что и чиновники из МО не "в обиде"
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03.03.2023 14:28 Відповісти
Ні, тут мінюст годується
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03.03.2023 15:10 Відповісти
вистачить на всіх
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03.03.2023 17:38 Відповісти
)))))))))))))))))) пенсіонери здаються в полон - дивимось вже завтра на всіх каналах марахвону)))))
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03.03.2023 14:35 Відповісти
а на безхатька переселенця 2 000
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03.03.2023 14:38 Відповісти
на пенсіонера 2200 а на кацапа 10 000, кацапи напевне на курорті.... з огляду, що наших полонених в каціпії взагалі не годуть.
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03.03.2023 14:57 Відповісти
Ну, у військових забрали... Цим дали. Ми ж гуманні... А, ,,нарід,, потерпить, ,,бо не на часі,,.
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03.03.2023 14:58 Відповісти
Ну - ну *****... Чого на орків виділяють більше грошей ніж на наших пенсіонерів? В рази більше!!! Та й зарплата в нас є по 5 - 7 тис. А виплати військовим врізають щоб більше на орків витрачати???? Окуєть. Країна зебілів!
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03.03.2023 14:58 Відповісти
Слід перевірити вартість закупівель - там точно будуть яйця по 17 гривень... Ау, СБУ, НАЗК та інші антикорупційні органи!
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03.03.2023 15:14 Відповісти
Я дивуюсь наївності коментаторів. З яких пір коментатори на ЦН почали вірити заявам українських чинуш? Скільки з тих 10 тис справді йде на їжу для кацапів, а скільки осідає в кишенях постачальників і тих, хто з ними заключив контракти? І, крім того, чинуша каже, що частина з 10 тис йде на комунальку та на зарплатню, отже, створюються робочі місця зі стабільною зарплатнею
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03.03.2023 15:17 Відповісти
Ну так ми наївні і віримо всьому.так що за 11тис і спитаємо.і яка комуналка кацапам? Беремо приклад з росіян,як вони звикли і якщо не принесуть собі води і не нариють торфу то здохнуть в чому є.
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03.03.2023 22:42 Відповісти
Пенитенциаршики всегда мутили на госзакупках !! Проверьте закупку рыбы и мяса, картошки и т д.
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03.03.2023 15:43 Відповісти
Але ж полонені працюють, про що неодноразово розповідали. Отже мусять себе окупати. А якщо ще на них і витрачають, то це вже чиїсь приватні доходи.
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03.03.2023 17:18 Відповісти
Піддони збивають.ото робота.от аби на морозі чи спеці розбирали те що самі понищили і люди могли це побачити от тоді б трохи справедливості б додалося
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03.03.2023 22:43 Відповісти
Что-то в пенециарной системе неправильно, раб не должен обходиться бюджету, раб должен приносить прибыль, все ругают товарища Сталина, но он чётко ясно показал как заключённые должны приносить прибыль
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03.03.2023 17:29 Відповісти
Охереть...Мои близкие потеряли все.....все что можно и им государство платит 2тыс...А этих мудаков содержать-10тыс...На кой хер вы их вообще в плен берете??У меня просто слов нет...Я просто в шоке.Это что,реально правда????
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03.03.2023 19:39 Відповісти
Орків беруть на обмін.це потрібно.а от тримати їх так наче вони любі гості зовсім не потрібно і за кожного нашого скаліченого в полоні треба так само робити з полоненими путінцями чітко пояснюючи кому він за це буде дякувати.і повторювати поки не змінять відношення.от кадирівці як з баранами російськими роблять.отак і треба з ними
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03.03.2023 22:46 Відповісти
а не дешевле ли этих гнид пристрелить?!
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03.03.2023 20:52 Відповісти
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