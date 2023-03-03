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Бундесрат ухвалив резолюцію на підтримку України: Підтримують санкції проти РФ та збільшення військової допомоги

бундесрат

Бундесрат, що об’єднує представників усіх 16 федеральних німецьких земель, у п’ятницю одноголосно ухвалила резолюцію на підтримку України до річниці повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

У документі вимагають від РФ виведення військ з усієї території України та притягнення до відповідальності російського керівництва й військових за численні воєнні злочини, скоєні за час повномасштабного вторгнення.

Крім того, Бундесрат підтримує подальші санкції Європейського Союзу проти Росії, збільшення військової допомоги Україні та сприяння її членству в ЄС.

Окремо наголошується на можливості співпраці німецьких та українських регіонів, зокрема через міста-побратими, у питаннях освіти, науки, культури, поліції та правосуддя, що могло б сприяти повоєнній відбудові України.

Під час голосування в залі Бундесрату був присутній запрошений посол України в Німеччині Олексій Макєєв.

"Для нас дуже важливо висловити солідарність 16 німецьких земель з Україною. Ми стоїмо поруч із вами, ми поділяємо ваші страждання і сумуємо разом з вами за загиблими", - зазначив президент Бундесрату Петер Ченчер.

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Автор: 

Німеччина (7467)


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Топ коментарі
+5
Якийсь цікавий перевод федерального сейму.
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03.03.2023 14:47
+3
это не политкорректно
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03.03.2023 14:53
+2
Бундесрат
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03.03.2023 14:56
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всі дають , всі дають... я не пойму , чому ми ще не завдали стратегічної поразки окупантам...
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03.03.2023 14:45 Відповісти
Якийсь цікавий перевод федерального сейму.
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03.03.2023 14:47 Відповісти
Краще б не перекладали
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03.03.2023 14:59 Відповісти
это не политкорректно
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03.03.2023 14:53 Відповісти
Бундесдефекат?
)))
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03.03.2023 16:09 Відповісти
Бундесрат
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03.03.2023 14:56 Відповісти
вибачте, я не можу це читати .
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03.03.2023 15:07 Відповісти
ну есть такое. Бундесрат, звучит конечно как то не так
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03.03.2023 15:18 Відповісти
Що,і навіть Баварія?
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03.03.2023 16:31 Відповісти
 
 