Бундесрат ухвалив резолюцію на підтримку України: Підтримують санкції проти РФ та збільшення військової допомоги

Бундесрат, що об’єднує представників усіх 16 федеральних німецьких земель, у п’ятницю одноголосно ухвалила резолюцію на підтримку України до річниці повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

У документі вимагають від РФ виведення військ з усієї території України та притягнення до відповідальності російського керівництва й військових за численні воєнні злочини, скоєні за час повномасштабного вторгнення.

Крім того, Бундесрат підтримує подальші санкції Європейського Союзу проти Росії, збільшення військової допомоги Україні та сприяння її членству в ЄС.

Окремо наголошується на можливості співпраці німецьких та українських регіонів, зокрема через міста-побратими, у питаннях освіти, науки, культури, поліції та правосуддя, що могло б сприяти повоєнній відбудові України.

Під час голосування в залі Бундесрату був присутній запрошений посол України в Німеччині Олексій Макєєв.

"Для нас дуже важливо висловити солідарність 16 німецьких земель з Україною. Ми стоїмо поруч із вами, ми поділяємо ваші страждання і сумуємо разом з вами за загиблими", - зазначив президент Бундесрату Петер Ченчер.

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