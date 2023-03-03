Шмигаль про вступ до НАТО: Нам буде замало "відкритих дверей", очікуємо від партнерів конкретики
Україна активно готується до липневого саміту НАТО у Вільнюсі і робить усе для того, щоб на ньому прозвучали очікувані політичні рішення.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми активно готуємося до саміту (НАТО. - Ред.) у Вільнюсі і робимо все для того, щоб на цьому саміті були важливі оголошення. Нам буде замало "відкритих дверей" - ця фраза звучить для України вже багато років. Звичайно, ми хочемо і очікуємо від наших партнерів конкретики", - сказав Шмигаль.
Глава уряду заявив, що Кабмін наразі активно працює над розробкою і поданням до парламенту законопроєктів, які дадуть Україні змогу відповідати всім необхідним параметрам країн НАТО.
Прем’єр-міністр також акцентував, що де-факто Україна "уже в НАТО", оскільки українські військові воюють на техніці Альянсу, а наші Збройні сили користуються стандартами НАТО.
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М'язищоки заважають.
Царювання Зеленського... 3,5 роки ... проср@ні роки. Причому проср@ні скрізь.
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Скрізь. Чого не торкнись, суцільний сум та розпач.
Пане Резніков, пропонуємо казати, що 7,9 долара - то була ціна за тонну 🙂 ті, хто довіряють владі - повірять!
Т/К Путч
ТОВ, з якою укладено контракт належить такому собі Олександру Кучеру з Батьківщини, а контракт укладав в березні 22 року той самий Хмельницький, в дивані якого в серпні знайшли гроші, і який ще після цього працював на посаді 4 місяці.
Зараз Україна відповідає стандартам НАТО більше ніж багато країн-членів. Німці визнають, що ні Бундесвер, ні німецьке суспільство так би не боролись , не чинили б такий опір і так би не консолідувались, як це зробили українці. Тобто, німці визнають що від рашистів їх захищають ЗСУ, а вони при першому пострілі здались би.