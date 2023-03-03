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Шмигаль про вступ до НАТО: Нам буде замало "відкритих дверей", очікуємо від партнерів конкретики

шмигаль

Україна активно готується до липневого саміту НАТО у Вільнюсі і робить усе для того, щоб на ньому прозвучали очікувані політичні рішення.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми активно готуємося до саміту (НАТО. - Ред.) у Вільнюсі і робимо все для того, щоб на цьому саміті були важливі оголошення. Нам буде замало "відкритих дверей" - ця фраза звучить для України вже багато років. Звичайно, ми хочемо і очікуємо від наших партнерів конкретики", - сказав Шмигаль.

Глава уряду заявив, що Кабмін наразі активно працює над розробкою і поданням до парламенту законопроєктів, які дадуть Україні змогу відповідати всім необхідним параметрам країн НАТО.

Прем’єр-міністр також акцентував, що де-факто Україна "уже в НАТО", оскільки українські військові воюють на техніці Альянсу, а наші Збройні сили користуються стандартами НАТО.

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Автор: 

НАТО (6512) членство в НАТО (1736) Шмигаль Денис (4633)


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Топ коментарі
+14
Що ваш зелений зброд зробив, щоб відповідати стандартам НАТО?
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03.03.2023 14:59
+13
і для чого ******* нвароду україни .Шмигаль ти є курва злодій і нам через тебе паскудку не світить ні нато ні євросоюз. Садити таких гадів як ти і єрмак ось тоді можливро нам запропонують через 20років
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03.03.2023 14:59
+9
Крадіїв України більше всього цікавит НАТО !
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03.03.2023 14:57
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Крадіїв України більше всього цікавит НАТО !
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03.03.2023 14:57 Відповісти
Що ваш зелений зброд зробив, щоб відповідати стандартам НАТО?
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03.03.2023 14:59 Відповісти
і для чого ******* нвароду україни .Шмигаль ти є курва злодій і нам через тебе паскудку не світить ні нато ні євросоюз. Садити таких гадів як ти і єрмак ось тоді можливро нам запропонують через 20років
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03.03.2023 14:59 Відповісти
В звичайні двері наші можновладці нен "влізуть"...
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03.03.2023 15:00 Відповісти
М'язи щоки заважають.
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03.03.2023 15:05 Відповісти
Може їм дати пораду заходити в ті двері боком - щоки заважати не будуть?
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03.03.2023 15:26 Відповісти
Не допоможе.
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03.03.2023 15:41 Відповісти
Ну да, бо у них не щоки , а морда - ширша, чим довша.
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03.03.2023 17:05 Відповісти
Серія друга.
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03.03.2023 15:02 Відповісти
"Конкретики" плять?А може ти реформи які провів?Почекун хр...новий!
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03.03.2023 15:02 Відповісти
Тому яйця по 17грн/ кіло...і повні матраси грн,і гниюча гуманітарка під Києвом
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03.03.2023 15:04 Відповісти
конкретно про.бавшие оборону Украины ждут от посторонних конкретики - это так по-зеленски
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03.03.2023 15:06 Відповісти
Інколи здається, що головна умова прийому до Зеко манди, це бути ідіотом.
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03.03.2023 15:07 Відповісти
Ну да, сдал iспити на Зладостанова, чи шлепера - и ты на коне.
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03.03.2023 17:03 Відповісти
В Туреччині корупція зашкалює -- але Заходу нічрго не помішало заплющити очі і взяти в НАТО . Так і нас - беріть - та и підганяите під стандарти .
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03.03.2023 15:08 Відповісти
вступлять в нато, а там бабки будуть текти рікою... понятно шо таких хапуг ніхто утримувати не хоче, і ясних персектив ніхто говорити не будет
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03.03.2023 15:08 Відповісти
Як ти з своїм кодлом загнетеся так і приймуть, а до того це тіки в мріях.
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03.03.2023 15:10 Відповісти
автоматами багато не навоюєш.... С о в о к!
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03.03.2023 15:28 Відповісти
кто тебя выпустил зе-новорождЕнный
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03.03.2023 15:38 Відповісти
"... Кабмін наразі активно працює над розробкою і поданням до парламенту законопроєктів, які дадуть Україні змогу відповідати всім необхідним параметрам країн НАТО."

Царювання Зеленського... 3,5 роки ... проср@ні роки. Причому проср@ні скрізь.

Обороноздатність. Гарантування державного суверенітету, територіальної цілісності, прав, свобод, захисту життя власних громадян. Реформи щодо інтегрування до Європейських структур. Економіка, забезпечення гідного рівня життя громадян.

Скрізь. Чого не торкнись, суцільний сум та розпач.
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03.03.2023 15:16 Відповісти
Новий мегаскандал у Міноборони - НАБУ викрила аферу із закупівлям «золотих» пластикових пляшок. Після 24 лютого 2022р, коли відомству дозволили обходити тендери Prozorro, - у Міноборони закупили 100К пластикових пляшок по $7,9 за штуку. Але в той час реальна ціна на цей виріб була $0,59. Гешефт на оборудці міг сягнути $700 000.
Пане Резніков, пропонуємо казати, що 7,9 долара - то була ціна за тонну 🙂 ті, хто довіряють владі - повірять!
Т/К Путч

ТОВ, з якою укладено контракт належить такому собі Олександру Кучеру з Батьківщини, а контракт укладав в березні 22 року той самий Хмельницький, в дивані якого в серпні знайшли гроші, і який ще після цього працював на посаді 4 місяці.
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03.03.2023 15:20 Відповісти
Зла не хватает . В прошлый раз вместо отставки, морда кирпичом и... - "гойда" дальше дерибанить... Каароч , зебилы пытаются насадить у нас каазлабадию.
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03.03.2023 17:07 Відповісти
какое нам НАТО, у нас политики воруют, нас туда не возьмут!!!!!
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03.03.2023 15:22 Відповісти
Из-за таких крыс и воров на крови страдает весь народ.
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03.03.2023 15:36 Відповісти
У Вільнюсі Україна отримає зелене світло, а членом НАТО стане на ювілейному саміті з нагоди 75-річчя альянсу, який пройде в США у 2024 році.

Зараз Україна відповідає стандартам НАТО більше ніж багато країн-членів. Німці визнають, що ні Бундесвер, ні німецьке суспільство так би не боролись , не чинили б такий опір і так би не консолідувались, як це зробили українці. Тобто, німці визнають що від рашистів їх захищають ЗСУ, а вони при першому пострілі здались би.
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03.03.2023 15:56 Відповісти
Депутат Європарламенту, колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс:
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03.03.2023 16:00 Відповісти
Требует конкретики идиот... Типо, нужно твоим же лайном - тебе же по роже?
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03.03.2023 16:50 Відповісти
Смысл в том,что быстро зашол в нее,и быстро вышел.
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03.03.2023 17:38 Відповісти
 
 