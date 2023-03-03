Шмигаль про вступ до НАТО: Нам буде замало "відкритих дверей", очікуємо від партнерів конкретики

Україна активно готується до липневого саміту НАТО у Вільнюсі і робить усе для того, щоб на ньому прозвучали очікувані політичні рішення.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми активно готуємося до саміту (НАТО. - Ред.) у Вільнюсі і робимо все для того, щоб на цьому саміті були важливі оголошення. Нам буде замало "відкритих дверей" - ця фраза звучить для України вже багато років. Звичайно, ми хочемо і очікуємо від наших партнерів конкретики", - сказав Шмигаль.

Глава уряду заявив, що Кабмін наразі активно працює над розробкою і поданням до парламенту законопроєктів, які дадуть Україні змогу відповідати всім необхідним параметрам країн НАТО.

Прем’єр-міністр також акцентував, що де-факто Україна "уже в НАТО", оскільки українські військові воюють на техніці Альянсу, а наші Збройні сили користуються стандартами НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єдина альтернатива членству України в НАТО - її ядерний статус, - глава МЗС Естонії Рейнсалу