Артилерія та велика кількість снарядів - це номер 1 з того, що нам потрібно, - Зеленський
Україні потрібна артилерія не для того, щоб стріляти по території РФ, а щоб викинути окупантів зі своєї.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції із латвійським лідером Егілсом Левітсом.
"Артилерія - це номер 1 з того, що нам потрібно. Як системи, так і амуніція, а також снаряди у великій кількості, щоб зупинити Росію. Не стріляти по їхній територієї, а щоб їх викинути з нашої", - заявив глава держави.
Відповідаючи на запитання журналістів про те, що необхідно Україні зробити, щоб прискорити постачання зброї для ЗСУ, президент зазначив: "Публічно говорити про те, чого нам не вистачає".
Крім того, за його словами, держави, які допомагають Україні, можуть також абсолютно публічно підтримувати постачання тієї чи іншої зброї.
"Також і про літаки. Дефіцит з літаками - розпочати тренування. Ми проговорили це і маємо підтвердження з боку Великої Британії, Польщі. Сьогодні говорили, де наші партнери з Латвії, а також Литви та Естонії можуть нам допомогти у тренувальних місіях. Нам потрібні літаки. Просто не говорити і щось там обіцяти, а просто навчати наших хлопців та передавати літаки", - додав він.
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І Ви правда вірите, що ми отак просто могли виготовляти в рази більше за Захід, розгорнувши виробництво з нуля на кілька років?
Це до речі до всіх тих, хто вірить у "вітчизняний оборонпром", але рахувати не дуже хоче.
Цікаво хто тоді був президент?Хто контролював більшість у парламенті? Чий уряд не закуповував НІЧОГО для ЗСУ у військовопромислового комплексу?
Украина использует РСЗО Ольха-М собственного производства (!), управляемые ракеты которой имеют большую дальностью полета, чем HIMARS
Об этом https://www.thedrive.com/the-war-zone/ukraine-is-using-guided-rockets-with-more-range-than-himars-launched-ones заявил первый замглавы Нацассоциации оборонной промышленности Винник. "Ольха-М" имеет дальность 110 км и боеголовку массой 220 кг, которая может поражать цели с большой точностью.
Точность РСЗО повышают так называемые "газовые рули", которые используются для наведения ракет на цель с использованием GPS. "Ольху-М" хотят модифицировать для увеличения дальности до 150 км. Испытания новых вариантов будут проводиться на поле боя.