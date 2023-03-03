Артилерія та велика кількість снарядів - це номер 1 з того, що нам потрібно, - Зеленський

Україні потрібна артилерія не для того, щоб стріляти по території РФ, а щоб викинути окупантів зі своєї.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції із латвійським лідером Егілсом Левітсом.

"Артилерія - це номер 1 з того, що нам потрібно. Як системи, так і амуніція, а також снаряди у великій кількості, щоб зупинити Росію. Не стріляти по їхній територієї, а щоб їх викинути з нашої", - заявив глава держави.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, що необхідно Україні зробити, щоб прискорити постачання зброї для ЗСУ, президент зазначив: "Публічно говорити про те, чого нам не вистачає".

Крім того, за його словами, держави, які допомагають Україні, можуть також абсолютно публічно підтримувати постачання тієї чи іншої зброї.

"Також і про літаки. Дефіцит з літаками - розпочати тренування. Ми проговорили це і маємо підтвердження з боку Великої Британії, Польщі. Сьогодні говорили, де наші партнери з Латвії, а також Литви та Естонії можуть нам допомогти у тренувальних місіях. Нам потрібні літаки. Просто не говорити і щось там обіцяти, а просто навчати наших хлопців та передавати літаки", - додав він.

Дивіться: Артилеристи двома пострілами знищують штурмову групу окупантів поблизу Вугледару. ВIДЕО