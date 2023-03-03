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Артилерія та велика кількість снарядів - це номер 1 з того, що нам потрібно, - Зеленський

артилерія

Україні потрібна артилерія не для того, щоб стріляти по території РФ, а щоб викинути окупантів зі своєї.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський на пресконференції із латвійським лідером Егілсом Левітсом.

"Артилерія - це номер 1 з того, що нам потрібно. Як системи, так і амуніція, а також снаряди у великій кількості, щоб зупинити Росію. Не стріляти по їхній територієї, а щоб їх викинути з нашої", - заявив глава держави.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, що необхідно Україні зробити, щоб прискорити постачання зброї для ЗСУ, президент зазначив: "Публічно говорити про те, чого нам не вистачає".

Крім того, за його словами, держави, які допомагають Україні, можуть також абсолютно публічно підтримувати постачання тієї чи іншої зброї.

"Також і про літаки. Дефіцит з літаками - розпочати тренування. Ми проговорили це і маємо підтвердження з боку Великої Британії, Польщі. Сьогодні говорили, де наші партнери з Латвії, а також Литви та Естонії можуть нам допомогти у тренувальних місіях. Нам потрібні літаки. Просто не говорити і щось там обіцяти, а просто навчати наших хлопців та передавати літаки", - додав він.

Дивіться: Артилеристи двома пострілами знищують штурмову групу окупантів поблизу Вугледару. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24250) допомога (8428) артилерія (796)


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Топ коментарі
+14
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03.03.2023 15:25
+8
Нарешті дійшло. Невже перестав піаритись на темі літаків і зайнявся ділом. Подяка США за пєндєль
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03.03.2023 15:23
+8
З 2019 по 2022 рік в пріоритеті було фінансування закупівлі російського та білоруського бітуму на 500 млрд.грн.У 2021 році витрати становили 132 млрд.грн.
Цікаво хто тоді був президент?Хто контролював більшість у парламенті? Чий уряд не закуповував НІЧОГО для ЗСУ у військовопромислового комплексу?
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03.03.2023 15:40
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І бажано ще велику кількість субснарядів у кожному **********, тобто касетні **********, бо вони чудово зарекомендували себе під Бахмутом
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03.03.2023 15:21 Відповісти
Ага, то есть всё-таки надо было разворачивать своё массовое производство боеприпасов, при чём ещё начиная с 2014-го или зачем, когда можно дербанить на госсзакупках, а потом всё переложить на плечи партнёров, можно уточнить правильный ответ?..
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03.03.2023 15:22 Відповісти
Ну от США, наприклад, виготовляли за місяць приблизно 15-20% від поточних потреб ЗСУ. Європа - стільки ж приблизно. Зараз вони вкладають мільярди у збільшення своїх потужностей у 6-7 разів кожен протягом 1-2 років.
І Ви правда вірите, що ми отак просто могли виготовляти в рази більше за Захід, розгорнувши виробництво з нуля на кілька років?
Це до речі до всіх тих, хто вірить у "вітчизняний оборонпром", але рахувати не дуже хоче.
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03.03.2023 15:45 Відповісти
не "не хоче", а "нездатний"
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03.03.2023 15:48 Відповісти
Так, тут ви праві. Але якщо взагалі нічого не робити, *********** більше не стає.
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03.03.2023 15:53 Відповісти
Напоминаю, длительность Второй Мировой 6 лет. Вот бы страны во время неё надеялись друг на дружку и сидели ждали, когда им что-то поставят... Есть химия, есть металлургия, есть инженеры, ещё не до конца превратившиеся в гавноюристов-экономистов, но вот мозгов и воли нет, всё хотели сидеть тихонько и дербанить, а теперь вот весь мир призываем помочь. А если "устанут" помогать, всех вокруг будем винить или всё-таки своим заниматься, не надеясь на дядю?
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03.03.2023 16:20 Відповісти
Нарешті дійшло. Невже перестав піаритись на темі літаків і зайнявся ділом. Подяка США за пєндєль
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03.03.2023 15:23 Відповісти
А літаків ніхто не дає, бо виділені гроші потратили на яйця по 17.
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03.03.2023 16:35 Відповісти
Потрібно просто перестати красти... Бо перед Байденом - буде дуже невдобно.
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03.03.2023 15:24 Відповісти
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03.03.2023 15:25 Відповісти
З 2019 по 2022 рік в пріоритеті було фінансування закупівлі російського та білоруського бітуму на 500 млрд.грн.У 2021 році витрати становили 132 млрд.грн.
Цікаво хто тоді був президент?Хто контролював більшість у парламенті? Чий уряд не закуповував НІЧОГО для ЗСУ у військовопромислового комплексу?
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03.03.2023 15:40 Відповісти
Штурмова авіація що непотрібна чи її у нас вдосталь?
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03.03.2023 15:29 Відповісти
у штурмової авіації ККД нижчий ніж у артилерії - тому вона менш рентабельна
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03.03.2023 17:23 Відповісти
Навпаки є перевага ,стволи так не зношуються якщо це А10 з гарматою GAU-8 яка здатна ушкодити танк та викликати детонацію боєкомплекту ,а є ще керовані бомби !
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03.03.2023 17:36 Відповісти
ти спочатку порахуй скільки це коштує - а потім вже будеш дурню молоти
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03.03.2023 17:50 Відповісти
****, в тебе УкрОборонПром пір рукою, концерн (не увага, завод!) Антонов тощо...коли ти вже почнеш думати?
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03.03.2023 15:40 Відповісти
Був!Але про це треба було думати далекого з 2019 року ,а чим вони займалися чотири роки всі знають.
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03.03.2023 15:43 Відповісти
это та ольха которую зэ-гнида заблокировал в 19году...сколько горя сделал выродок малорос

Украина использует РСЗО Ольха-М собственного производства (!), управляемые ракеты которой имеют большую дальностью полета, чем HIMARS

Об этом https://www.thedrive.com/the-war-zone/ukraine-is-using-guided-rockets-with-more-range-than-himars-launched-ones заявил первый замглавы Нацассоциации оборонной промышленности Винник. "Ольха-М" имеет дальность 110 км и боеголовку массой 220 кг, которая может поражать цели с большой точностью.

Точность РСЗО повышают так называемые "газовые рули", которые используются для наведения ракет на цель с использованием GPS. "Ольху-М" хотят модифицировать для увеличения дальности до 150 км. Испытания новых вариантов будут проводиться на поле боя.
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03.03.2023 15:49 Відповісти
Хоч трішечки мозку для головнокомандуючого і вміння їм користуватися, ось що ще потрібніше.
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03.03.2023 22:59 Відповісти
 
 