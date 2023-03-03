У районі Єнакієвого ЗСУ знищили російський Су-34, один з пілотів загинув, - Повітряні сили
Українські захисники знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 в районі Єнакієвого.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил, передає Цензор.НЕТ.
"3-го березня 2023 року в районі Єнакієво, близько 13.30, зенітниками Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування "Схід" знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34.
Один із пілотів згинув, другий – готується скласти йому компанію", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні у мережі опублікували відеозапис, на якому зафіксоване падіння літака та катапультування його пілотів.
Топ коментарі
+24 Грицько Добрий
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+21 Born #524311
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+20 MausMike
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А всё таки наши Герои, наши...
Наприклад для БУКа це не дистанція, були б ракети.
В Головке неоткуда взлетать. Транзитом пролетают. Возможно из Мариуполя, Мелитополя или Бердянска, если там полосы позволяют.
"Сообщается, что неизвестный военный самолет был сбит в районе Енакиево в «ДНР»
Судя по кадрам, оба пилота успели катапультироваться."