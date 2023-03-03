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Новини Війна
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У районі Єнакієвого ЗСУ знищили російський Су-34, один з пілотів загинув, - Повітряні сили

єнакієво

Українські захисники знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 в районі Єнакієвого.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил, передає Цензор.НЕТ.

"3-го березня 2023 року в районі Єнакієво, близько 13.30, зенітниками Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування "Схід" знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

Один із пілотів згинув, другий – готується скласти йому компанію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у мережі опублікували відеозапис, на якому зафіксоване падіння літака та катапультування його пілотів.

Читайте: Захист України посилюється новими засобами, очікуємо додаткові батареї та ракети до NASAMS, - Ігнат

Автор: 

ліквідація (4050) Повітряні сили (2733)


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Топ коментарі
+24
Гинуть люди, а свинособаки дохнуть
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03.03.2023 15:24
+21
ух ти , таки наші шмальнули
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03.03.2023 15:24
+20
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03.03.2023 15:25
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ух ти , таки наші шмальнули
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03.03.2023 15:24 Відповісти
Гинуть люди, а свинособаки дохнуть
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03.03.2023 15:24 Відповісти
Гинуть - нашi вояки, а ворожi - знищуються.
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03.03.2023 15:28 Відповісти
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03.03.2023 15:25 Відповісти
За котика миттєва вподобайка.
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03.03.2023 15:29 Відповісти
то вже не котик, а вгодований котисько. )
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03.03.2023 17:01 Відповісти
Фото кошандроидов - запрещенный расслабляющий прием! 🐱
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03.03.2023 15:36 Відповісти
Ну, вот наконец-то вышли в эфир, а то скромничали - уже начали писать, что их запалили свои !
А всё таки наши Герои, наши...
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03.03.2023 15:25 Відповісти
Спершу кацапня взагалі раділа, бо думала, що то наша пташка)
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03.03.2023 16:49 Відповісти
Хоть тушкой, хоть чучелом - но дамой))
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03.03.2023 15:26 Відповісти
Долетался урод......
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03.03.2023 15:28 Відповісти
Так теперь и над горловкой можно сбивать. !! Бо там каждый день взлетает !!
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03.03.2023 15:29 Відповісти
Від Нью-Йорка до Горловки - 12 км.
Наприклад для БУКа це не дистанція, були б ракети.
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03.03.2023 15:48 Відповісти
Бо там каждый день взлетает !!

В Головке неоткуда взлетать. Транзитом пролетают. Возможно из Мариуполя, Мелитополя или Бердянска, если там полосы позволяют.
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03.03.2023 16:05 Відповісти
Єйськ або Таганрог.
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03.03.2023 16:43 Відповісти
Таки Гуд !
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03.03.2023 15:29 Відповісти
Кацап поспішав на концерт кабиздоха і таки встиг 🙁👍🏼👍🏼👍🏼
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03.03.2023 15:30 Відповісти
на оргію з Жериновським ))
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03.03.2023 15:36 Відповісти
Moloci
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03.03.2023 15:32 Відповісти
В одном ТК пишут что сами завалили:

"Сообщается, что неизвестный военный самолет был сбит в районе Енакиево в «ДНР»

Судя по кадрам, оба пилота успели катапультироваться."
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03.03.2023 15:32 Відповісти
Nevidel parasiutov kogda sbyli samoliot.I sbyli samoliot Ukrainskije vojenyje ,s importnix PVO mne tak pokazalos
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03.03.2023 23:57 Відповісти
Можливо й так. Я передав те, що з'явилось у поточних плітках на телеграм каналах.
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04.03.2023 10:29 Відповісти
може то диниерівці їх вальнули?))) Бо дістала вже русня всіх своїми війнами?))))))))))))
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03.03.2023 15:45 Відповісти
Ще рік і не буде в коZломордих,армейской авіації
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03.03.2023 15:48 Відповісти
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03.03.2023 18:09 Відповісти
 
 