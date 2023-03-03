У районі Єнакієвого ЗСУ знищили російський Су-34, один з пілотів загинув, - Повітряні сили

Українські захисники знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 в районі Єнакієвого.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил, передає Цензор.НЕТ.

"3-го березня 2023 року в районі Єнакієво, близько 13.30, зенітниками Нікопольського зенітного ракетного полку повітряного командування "Схід" знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34.



Один із пілотів згинув, другий – готується скласти йому компанію", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у мережі опублікували відеозапис, на якому зафіксоване падіння літака та катапультування його пілотів.

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