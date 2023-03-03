"Матеріали з чорної скриньки збережені", - Шмигаль щодо розслідування аварії вертольота в Броварах

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляє, що слідство має у своєму розпорядженні дані з "чорної скриньки" з вертольота, що зазнав катастрофи в Броварах Київської області, в якій загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланняи на Інтерфакс-Україна, про це Шмигаль сказав в п'ятницю в Києві на щорічній пресконференції за результатами роботи уряду.

"Триває розслідування", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що наразі немає інформації, яку міг би публічно озвучити, і заявив, що результати слідства мають бути найближчим часом, оскільки виконано велику роботу.

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"Є дуже зрозумілі результати технічного стану вертольота. Усі матеріали з чорної скриньки" збережені, вони якісні. "Чорну скриньку", знайдену на місці авіакатастрофи гелікоптера з керівництвом МВС в Броварах, розшифрували у Франції, ці матеріали вже передали слідству", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах літальний апарат впав на об’єкт соціальної інфраструктури. Пізніше стало відомо, що гвинтокрил впав поруч із дитячим садком та житловим будинком.

Згодом стало відомо, що внаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС. За уточненою інформацією, після проведення ідентифікації, на місці падіння вертольоту виявлено 14 загиблих осіб, з них 1 дитина та 9 осіб, які перебували на борту. Травмовано 25 осіб.