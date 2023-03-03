Майже цілий полк непідготовлених мобілізованих з Іркутської області РФ знищено під окупованим Донецьком, - ЗМІ

З 28 лютого на 1 березня непідготовлених мобілізованих з Іркутської області у складі полку 1439 першого та другого батальйону відправили на штурм Авдіївського укріпрайону під Донецьком. Майже всі вони загинули.

Про це "Сибирь.Реалии" повідомили родичі мобілізованих, передає Цензор.НЕТ.

"Мій віддзвонився – осколкове, у шпиталі. Каже, від полку нічого не лишилося. Відомо поки що лише про двох поранених, інші або загинули, або кинуті там у важкому становищі. Йому дадуть лише тиждень! Потім знову кинуть "на передок", - розповіла дружина одного з мобілізованих.

Іркутські чиновники поїхали на окуповану частину Донецької області України, де мобілізовані скаржилися на командування. Вони мають намір "налагодити зв'язок" із полком.

27 лютого мобілізовані склали вже третє за рахунком звернення до Путіна зі скаргою на дії командування з так званої "ДНР".

За словами солдатів, які перебувають під командуванням "Слов'янської бригади "ДНР", їх відправляють на штурм за відсутності розвідки, зв'язку та підтримки артилерії, а на скарги, що мобілізовані "не мають можливості виконати наказ", їм погрожують переслідуванням за дезертирство.

"Поїдете за статтею про дезертирство, у вас будуть неприємності з комендатурою і військовою поліцією, ми розформуємо вас по двоє людей і відправимо в наступ, із якого ви не повернетеся", - йдеться у зверенні.

"Сибір.Реалії" зазначає, що у мобілізованих немає військової підготовки: це будівельники, водії, менеджери. Багато з них у віці старше 40 років із хронічними хворобами.

Мобілізовані стверджують, що командування забирає з поля бою тільки солдатів т. зв. "ДНР" із легкими пораненнями. Тяжкопоранених і вбитих залишають на позиціях, оскільки "бояться втратити техніку". Убиті росіяни вважаються зниклими безвісти, а поранених все ж евакуюють раз на добу на ношах.

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