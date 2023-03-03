Майже цілий полк непідготовлених мобілізованих з Іркутської області РФ знищено під окупованим Донецьком, - ЗМІ
З 28 лютого на 1 березня непідготовлених мобілізованих з Іркутської області у складі полку 1439 першого та другого батальйону відправили на штурм Авдіївського укріпрайону під Донецьком. Майже всі вони загинули.
Про це "Сибирь.Реалии" повідомили родичі мобілізованих, передає Цензор.НЕТ.
"Мій віддзвонився – осколкове, у шпиталі. Каже, від полку нічого не лишилося. Відомо поки що лише про двох поранених, інші або загинули, або кинуті там у важкому становищі. Йому дадуть лише тиждень! Потім знову кинуть "на передок", - розповіла дружина одного з мобілізованих.
Іркутські чиновники поїхали на окуповану частину Донецької області України, де мобілізовані скаржилися на командування. Вони мають намір "налагодити зв'язок" із полком.
27 лютого мобілізовані склали вже третє за рахунком звернення до Путіна зі скаргою на дії командування з так званої "ДНР".
За словами солдатів, які перебувають під командуванням "Слов'янської бригади "ДНР", їх відправляють на штурм за відсутності розвідки, зв'язку та підтримки артилерії, а на скарги, що мобілізовані "не мають можливості виконати наказ", їм погрожують переслідуванням за дезертирство.
"Поїдете за статтею про дезертирство, у вас будуть неприємності з комендатурою і військовою поліцією, ми розформуємо вас по двоє людей і відправимо в наступ, із якого ви не повернетеся", - йдеться у зверенні.
"Сибір.Реалії" зазначає, що у мобілізованих немає військової підготовки: це будівельники, водії, менеджери. Багато з них у віці старше 40 років із хронічними хворобами.
Мобілізовані стверджують, що командування забирає з поля бою тільки солдатів т. зв. "ДНР" із легкими пораненнями. Тяжкопоранених і вбитих залишають на позиціях, оскільки "бояться втратити техніку". Убиті росіяни вважаються зниклими безвісти, а поранених все ж евакуюють раз на добу на ношах.
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Як же ж за цих уй@бків сумно!!😂🤣🤣
......жнут *** то, что сеют......
Очень хочется справедливого финала для путина
Судя по поведению Запада
Они боятся нового Нюрнберга
Для Нюрнберга нужны яйца
Не те,что по 17
Тур-фирма "Гойда" подогнала тур "Увидеть Киев и умереть"....
Наприклад, мотострелковый рефрежератор! 500 белкових организмов.
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Zаорал в припадке бешенства стрелков...
Zначит, Хаймарс снова четко поработал -
Zакобзонил свежих рюських хробаков!
У него нет времени на вас.
Поддержую такого генерала.
Хай говно месит а не думает.
а це фото хероїв вагнера.
Telegram канал "Не жди меня из Украины".
Но очень спорные
Хотя многие выводы выдающегося итальянца
Подтверждает современная медицина
Всьо неАдназначна !
А може складова(особлива ) частина Сибiрських пелЬменiв...???!!__
Освобождает пенсионный фонд методом чистки зубов кувалдой. Да ладно, и так понял что лет через 20 за Уралом всё будет на китайском.
Спиритический сеанс что-ли заказали ?