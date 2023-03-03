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Новини Війна
18 062 55

Майже цілий полк непідготовлених мобілізованих з Іркутської області РФ знищено під окупованим Донецьком, - ЗМІ

окупанти

З 28 лютого на 1 березня непідготовлених мобілізованих з Іркутської області у складі полку 1439 першого та другого батальйону відправили на штурм Авдіївського укріпрайону під Донецьком. Майже всі вони загинули.

Про це "Сибирь.Реалии" повідомили родичі мобілізованих, передає Цензор.НЕТ

"Мій віддзвонився – осколкове, у шпиталі. Каже, від полку нічого не лишилося. Відомо поки що лише про двох поранених, інші або загинули, або кинуті там у важкому становищі. Йому дадуть лише тиждень! Потім знову кинуть "на передок", - розповіла дружина одного з мобілізованих.

Іркутські чиновники поїхали на окуповану частину Донецької області України, де мобілізовані скаржилися на командування. Вони мають намір "налагодити зв'язок" із полком.

27 лютого мобілізовані склали вже третє за рахунком звернення до Путіна зі скаргою на дії командування з так званої "ДНР".

За словами солдатів, які перебувають під командуванням "Слов'янської бригади "ДНР", їх відправляють на штурм за відсутності розвідки, зв'язку та підтримки артилерії, а на скарги, що мобілізовані "не мають можливості виконати наказ", їм погрожують переслідуванням за дезертирство.

"Поїдете за статтею про дезертирство, у вас будуть неприємності з комендатурою і військовою поліцією, ми розформуємо вас по двоє людей і відправимо в наступ, із якого ви не повернетеся", - йдеться у зверенні.

"Сибір.Реалії" зазначає, що у мобілізованих немає військової підготовки: це будівельники, водії, менеджери. Багато з них у віці старше 40 років із хронічними хворобами.

Мобілізовані стверджують, що командування забирає з поля бою тільки солдатів т. зв. "ДНР" із легкими пораненнями. Тяжкопоранених і вбитих залишають на позиціях, оскільки "бояться втратити техніку". Убиті росіяни вважаються зниклими безвісти, а поранених все ж евакуюють раз на добу на ношах.

Також дивіться: Екіпаж українського танка знищує чотири російські бронемашини поблизу Авдіївки. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

армія рф (17743) Авдіївка (2342)


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Топ коментарі
+40
Гойдааааа
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03.03.2023 15:38
+38
Побачити Украіну і померти .
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03.03.2023 15:39
+33
Русня дохнет пачкам за право донбасян не учить украинский язык
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03.03.2023 15:42
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Гойдааааа
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03.03.2023 15:38 Відповісти
В Іркутській області дуже багато етнічних українців. До 80-х років там виходив український журнал, потім закрили. Не дивно, що кацапи їх утилізують зараз.
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03.03.2023 16:15 Відповісти
А давайте їх пожаліємо!😉
Як же ж за цих уй@бків сумно!!😂🤣🤣
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03.03.2023 16:22 Відповісти
Побачити Украіну і померти .
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03.03.2023 15:39 Відповісти
мабуть "увідеть авдєєвку и умєрєть". іркутянам і авдєєвка париж )))
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03.03.2023 15:57 Відповісти
Фраза має сакральний сенс. В Іркутській області живе багато потомків репресованих українців.
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03.03.2023 16:20 Відповісти
Переродки-перей@бки! Генетичне сміття, одним словом!
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03.03.2023 16:25 Відповісти
..сРакальний сенс.
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03.03.2023 16:33 Відповісти
То що їм заважало воювати за Україну?
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03.03.2023 16:39 Відповісти
Хоч би проти не воювали і то було б добре.
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04.03.2023 01:20 Відповісти
Та там половина Сибіру і Далекого Сходу з украінським корінням -- але сидят як миш під віником -- мабуть виродились .
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03.03.2023 17:07 Відповісти
Ну-у, хтось же палить військомати, а хтось можливо був в тому полку. Мої батьки і половина рідні були репресовані саме в Іркутську область. Більшість повернулись, але не всі. Краще б вони сиділи як миші. Я все зробив для цього в перші дні вторгнення.
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04.03.2023 01:13 Відповісти
Не померти - здохнути!
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03.03.2023 16:23 Відповісти
Кацапам не привыкать. В глубинке редкий кацап даже в Москве был. Не говоря уже по поездку за рубежом. Тут уже пролетало про пленных то подписались за возможность увидеть что то другое кроме родных *****.
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03.03.2023 16:43 Відповісти
Залягти на дно в Авдіївці
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03.03.2023 17:16 Відповісти
Ну да - і поводят себе наче іх і не було .
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03.03.2023 17:19 Відповісти
........и што, нам пожалеть бедных сибирян?.......
......жнут *** то, что сеют......
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03.03.2023 15:41 Відповісти
Сміття перегниє.
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03.03.2023 15:41 Відповісти
Русня дохнет пачкам за право донбасян не учить украинский язык
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03.03.2023 15:42 Відповісти
Справедливый финал
Очень хочется справедливого финала для путина
Судя по поведению Запада
Они боятся нового Нюрнберга
Для Нюрнберга нужны яйца
Не те,что по 17
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03.03.2023 15:42 Відповісти
Та пох... Чим більше свинособак здохне тим краще. Слава ЗСУ, Героям слава і Слава Україні!!!
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03.03.2023 15:42 Відповісти
Якби ж при цьому не гинули наші герої.
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03.03.2023 16:40 Відповісти
Короче, красоты Байкала им не заходили!
Тур-фирма "Гойда" подогнала тур "Увидеть Киев и умереть"....
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03.03.2023 15:44 Відповісти
Який жах!
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03.03.2023 15:44 Відповісти
Може руському війську варто створювати підрозділи виходячі з місткості мобільного крематорію чи рефрежератора?
Наприклад, мотострелковый рефрежератор! 500 белкових организмов.
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03.03.2023 15:44 Відповісти
Буває.
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03.03.2023 15:44 Відповісти
Гойда! Путину надо бросить все резервы на укрепление похоронных бригад.
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03.03.2023 15:47 Відповісти
А нічого сюди пертися за "довгим рублем"!
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03.03.2023 15:49 Відповісти
Фотография мальчика Федора из Брянской области. После того, как в машину с ним начали стрелять, Федя получил ранение, а затем помог спастись двум девочкам. Це як в пісні - мой папа взял и застрелился, ну а потом сошёл с ума.

Парень получил касательное ранение в грудь, ему провели операцию и сейчас Федя восстанавливается. Мальчика-героя в больнице навестил губернатор Богомаз. По словам чиновника, он постоянно на связи с мамой Федора и пообещал оказать семье храбреца «всестороннюю помощь».
https://t.me/iistrelkov/239769
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03.03.2023 15:49 Відповісти
що за вкид?
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03.03.2023 16:16 Відповісти
Нічого страшного, потерплять, а ось коли юнармійці прийдуть на фронт, тоді почнеться вий по-справжньому! Буде цікаво.
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03.03.2023 15:50 Відповісти
В РДК идите ,долбо@бы. Целее будете. И дачку в Геленджике можно будет штурмануть в перспективе.
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03.03.2023 15:50 Відповісти
Zавизжали свиноматки на болотах,
Zаорал в припадке бешенства стрелков...
Zначит, Хаймарс снова четко поработал -
Zакобзонил свежих рюських хробаков!
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03.03.2023 15:50 Відповісти
Вот смешные. Строители, менеджеры и водители. Генерал армии танцует голый на камеру для любимого.
У него нет времени на вас.
Поддержую такого генерала.
Хай говно месит а не думает.
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03.03.2023 15:52 Відповісти
Цього слід було чекати. Після звернення мобілізованих з Туви їх відвели в тил, тим самим створивши прецидент. А зараз свідомо знищили полк який теж звертався до президента кацапів. І цю інформацію доаедуть до всіх мобілізованих і скадуть що якби мовчали то були живі би. Чи зможуть вони таким чином добитись повної покори я хз.
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03.03.2023 15:52 Відповісти
Це не якісь там зеки-смертники, а халені, вигодовані чмобікі. Це зеків смертників нікому не шкода - кому потрібні серійні вбивці та гвалтівники пригожина, а це ж яке горе буде на болотках - крики, сльози *****-матерів, які ще кілька місяців підтримували війну і ось тепер війна прийшла у їх дім. Двадцять років годували, лелеяли, вивчили, піднімали свого небожа, ось його пустили на фарш і кинули здихати. Настав час відплати за знищення мирних українців, похованих під руїнами їх осель, розстріляні в упор автівки з цілими родинами, згвалтованих дітей.
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03.03.2023 15:54 Відповісти
https://t.me/poisk_in_ua/15177 https://t.me/poisk_in_ua/15177

а це фото хероїв вагнера.
Telegram канал "Не жди меня из Украины".
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03.03.2023 15:59 Відповісти
Була книга якогось француза чи італійця, здається, Лагоріо, називалась "Типи злочинців" з фотографіями. Цей би точно підійшов.
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03.03.2023 16:24 Відповісти
Чезаре Ломброзо. Його праці - епохальні і мають величезний філософський зміст та можуть навіть пояснити багато явищ у ********* світі. Обов'язково ознайомтесь хоча б зі змістом та основними ідеями цієї великої людини,
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03.03.2023 16:58 Відповісти
Книги интересные
Но очень спорные
Хотя многие выводы выдающегося итальянца
Подтверждает современная медицина
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03.03.2023 20:10 Відповісти
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03.03.2023 15:59 Відповісти
Думаю у вихідців з іркутської області є велике бажання дамбіть бамбас.
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03.03.2023 16:04 Відповісти
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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03.03.2023 16:20 Відповісти
__солдаТов ??!! це якi такi-може террористи чмобiки ?!
Всьо неАдназначна !
А може складова(особлива ) частина Сибiрських пелЬменiв...???!!__
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03.03.2023 16:24 Відповісти
А могли б з рідними зібрати кошти і найняти якогось снайпера який би путіна ліквідував, чи якогось міністра, генерала чи хоч їх рідних. А вони як вівці на убой йдуть.
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03.03.2023 16:29 Відповісти
Многие в возрасте старше 40 лет с хроническими болезнями.

Освобождает пенсионный фонд методом чистки зубов кувалдой. Да ладно, и так понял что лет через 20 за Уралом всё будет на китайском.
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03.03.2023 16:40 Відповісти
Хунта схвалює, не зупиняйтесь.
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03.03.2023 16:40 Відповісти
По€бать , Впірьод і с пєснєй
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03.03.2023 17:30 Відповісти
Раскрыли холопы рот на царя и пошли на мясо😁
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03.03.2023 17:53 Відповісти
Доведеться вислати грамоту днровцям за успішну утилізацію окупантів
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03.03.2023 17:59 Відповісти
,,Вони збираються налагодити звязок з полком,, - мабудь за допомогою спіритичної дошки Куіджі?
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03.03.2023 18:10 Відповісти
отакої...а могли б за Сибірську республіку воювати
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03.03.2023 19:25 Відповісти
Вони мають намір "налагодити зв'язок" із полком.
Спиритический сеанс что-ли заказали ?
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03.03.2023 20:08 Відповісти
В пабликах Иркутска, даже "передовых" ни слова, ни намека! ))) Их сотнями ликвидируют, а они знать не хотят, как много ни за что подыхают!
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03.03.2023 22:42 Відповісти
Чьо с іплом, одічалиє? Свино-суки вже нє наражают?
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04.03.2023 04:16 Відповісти
 
 