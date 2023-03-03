Міноборони Польщі: Не хочемо, щоб схід країни повторив долю Бучі або Херсона

Заступник міністра національної оборони Войцех Скуркевич пояснив зміцнення оборонного потенціалу країни прагненням запобігти воєнним злочинам на кшталт тих, що відбувалися на окупованій Росією території України.

Про це Скуркевич заявив в етері "Польського радіо", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

"Ми не згодні з тим, щоби східна Польща розділила долю Бучі чи Херсона, щоб ворог заходив на територію Республіки Польща і винищував населення, вбивав невинних людей. Ми будемо захищати Республіку Польща, якщо буде потрібно, з перших сантиметрів нашої землі, на самому нашому кордоні", - наголосив урядовець.

Заступник міністра оборони Польщі також нагадав про створення 1-ї піхотної дивізії Легіонів, яка буде дислокована на північному сході Польщі для забезпечення безпеки Сувальського перешийку.

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Крім того, на південь від Варшави буде створено ще одну дивізію, яка охоплюватиме Люблінське та Підкарпатське воєводства.