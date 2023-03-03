Міноборони Польщі: Не хочемо, щоб схід країни повторив долю Бучі або Херсона
Заступник міністра національної оборони Войцех Скуркевич пояснив зміцнення оборонного потенціалу країни прагненням запобігти воєнним злочинам на кшталт тих, що відбувалися на окупованій Росією території України.
Про це Скуркевич заявив в етері "Польського радіо", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
"Ми не згодні з тим, щоби східна Польща розділила долю Бучі чи Херсона, щоб ворог заходив на територію Республіки Польща і винищував населення, вбивав невинних людей. Ми будемо захищати Республіку Польща, якщо буде потрібно, з перших сантиметрів нашої землі, на самому нашому кордоні", - наголосив урядовець.
Заступник міністра оборони Польщі також нагадав про створення 1-ї піхотної дивізії Легіонів, яка буде дислокована на північному сході Польщі для забезпечення безпеки Сувальського перешийку.
Крім того, на південь від Варшави буде створено ще одну дивізію, яка охоплюватиме Люблінське та Підкарпатське воєводства.
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І зміцнювати збройні сили.
1.Кацапа можна бити.
2.Кацап куди лише ступить - все закацапить.
Польський оборонний бюджет вже був високим на рівні 2,4% ВВП. Тепер вiн виросте до 4%. Польська армія має 114 000 військовослужбовців, але хоче довести їх чисельність до 300 000 - 250 000 професіоналів, 50 000 резервістів. Ще до початку бойових дій Польща підписала контракт на поставку ПВО Patriot, 32 винищувачів п'ятого покоління F-35 і 96 ударних вертольотів Apache. 48 Південнокорейські винищувачів FA-50також знаходяться в дорозі.
Польща має 647 основних бойових танків, майже втричі більше, ніж Британія. Вона вже замовила 250 нових Abrams (плюс ще одна партія зі 116) у США і тисячу танків К2 у Південної Кореї. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак підписав рамкову угоду з польською збройовою компанією Huta Stalowa Wola на виробництво 1000 бойових машин піхоти Borsuk та 400 одиниць супровідної техніки
У США є комплекси HIMARS або його гусеничні аналоги в межах 650. Польща купує у США 500 комплексів HIMARS за десять мільярдів доларів, а крім того, купує близько 300 корейських пускових установок, які містять вдвічі більше ракет, а також 648 самохідних гаубиць.