По 41% німців виступають за і проти того, щоб Україна поступилася територіями заради миру, - опитування
Німці розділилися у питанні того, чи має Україна йти на територіальні поступки Росії в обмін на мир.
Про це свідчать останні дані опитування ZDF-Politbarometer, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
41% вважають, що Захід повинен чинити тиск на Україну, щоб вона визнала територіальні втрати, якщо це могло б покласти край війні.
Стільки ж (41%) виступають за те, щоб допомогти Україні відвоювати всі утримувані Росією території, включно з Кримським півостровом.
Можливі наслідки надання Україні важкого озброєння також викликають суперечки.
Для 49% опитаних це збільшує ризик нападу Росії на західні держави, тоді як 45% не бояться цього.
Прихильники AfD (73%) оцінюють такий ризик як особливо високий, так само як і ліві (69%) та Вільна демократична партія (68%).
При цьому переважна більшість німців (86%) не вірить, що Китай міг би бути нейтральним посередником у війні. Лише 11% довіряють Китаю в цьому питанні.
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Ці настрої формують позицію політиків. І в результаті, по досягененню критичного рівня, будуть впливати на поставку озброєнь.
В Україні при владі одні артисти, сценаристи, стенд- аппери, коміки, клоуни, промоушеоністи, а думки витрачати кошти не на дебіломарафони із Поворознюком, а на формування громадської думки у Німеччині, не виникає у жодної владної істоти.
Будуть надіятися, що воно якось само собою розсосеться.
Прикро що в нас теж є такі ж блогери хайпожори що її тут передруковують викликаючи у нас печію. Бо інакше в нас бути не може, ми тут всі з розятреними ранами бо навколо війна, і вбивають не якихось там німців, а саме нас!
Все одно німці їздять в Данію на заробітки))
А у кацапив Гамбург нужен, чтобь обосрать его наскризь, как делают везде.
Потому я не против, чтоб им отдали германию вместо Украины.
Лишились тільки германізовані назви міст (Бранібор-бранденбург, Любек, Мейзен-мишин, Лаузіц-лужица...), і кілька десятків тисяч представників племені Лужицьких Сербів (сорби). А племенні союзи Лютичів (viltsi), Полабів, Шпреван (шпрее), Доленчан (долензее), древан, Ободритів (Мекленбург і Ольденбург) були повністю знищені.
Доречі Барлін (берлін) був територією союза Лютичів-Вільців, які були в 11 столітті данниками Польщі. Отож, Берлін тре віддати Польщі))
А то вони ж самі були загарбниками...а ми ні на кого не нападали, щоб нас кромсали
.......думаю что к этому времени от Рассеи ,как таковой , мало что останется....
Схему "очікування - реальність" найкраще ілюструє https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/02/10/7155914/ опитування Інституту дослідження громадської думки YouGov в Німеччині. У разі збройного нападу на їхню країну лише 5% опитаних німців заявили про готовність піти добровольцями до війська. 33% намагатимуться продовжувати своє звичне життя, а 24% заявили про бажання у разі війни виїхати з країни якомога швидше."
("Країна наляканих Леопардів")
Вы вспомните, когда рашики начали бомбить Сирию, много у нас было против той войны ?
Скільки україньців готові пожертвувати Баварією
заради миру на землі!
Лучше задать вопрос: готовы ли немцы к войне с рашей после захвата Украины?
І як хоча б трохи котєлок поварить від цих думок, задумайся чому росія нападає на інші незалежні держави, яка в них мета.
Якщо не допетриш сам, підказую - причина та же, що призвела до такої великої території росії станом на 2023 рік.