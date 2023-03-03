Українська розвідка веде роботу з родичами окупантів, які воюють в Україні, - Юсов

Українська розвідка використовує всі можливі сучасні інструменти для інформаційної роботи серед загарбників на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, ведеться робота з родичами росіян, які воюють в Україні. Про це у коментарі Укрінформу повідомив речник Головного управління розвідки Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про Другу світову війну, то це були в основному листівки і гучномовці. Зараз це значно ширший спектр інструментів, і так, він весь використовується - і соціальні мережі, і ті самі старі добрі методи, як листування, робота в месенджерах - це все використовується там, де все це тільки можливо. І власне робота з родичами окупантів, які перебувають в Україні, так само проводиться", - розповів Юсов.

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