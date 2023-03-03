УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12947 відвідувачів онлайн
Новини Війна
2 352 8

Українська розвідка веде роботу з родичами окупантів, які воюють в Україні, - Юсов

юсов

Українська розвідка використовує всі можливі сучасні інструменти для інформаційної роботи серед загарбників на тимчасово окупованих територіях.

 Крім того, ведеться робота з родичами росіян, які воюють в Україні. Про це у коментарі Укрінформу повідомив речник Головного управління розвідки Андрій Юсов, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо говорити про Другу світову війну, то це були в основному листівки і гучномовці. Зараз це значно ширший спектр інструментів, і так, він весь використовується - і соціальні мережі, і ті самі старі добрі методи, як листування, робота в месенджерах - це все використовується там, де все це тільки можливо. І власне робота з родичами окупантів, які перебувають в Україні, так само проводиться", - розповів Юсов.

Також читайте: "Мы обошли все морги". За рік щонайменше 1365 російських військових зникли безвісти, - розслідування. ІНФОГРАФІКА+ВІДЕО

Автор: 

армія рф (17743) розвідка (3878) росія (65883)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пельмені варять?
показати весь коментар
03.03.2023 16:04 Відповісти
Не тим вони займаються ,вони повинні займатися пошуком військових злочинців та варіантами їх знищення!
показати весь коментар
03.03.2023 16:05 Відповісти
соціальні мережі, і ті самі старі добрі методи, як листування, робота в месенджерах - *********. Які мережі і месенджери якщо ви самі закрили доступ до них. Чи собі персонально відкриваєте ?
показати весь коментар
03.03.2023 16:08 Відповісти
Щоб не робили аби тільки не плакали ! Зарплатню добру отримують? І на фронт не треба !
показати весь коментар
03.03.2023 16:09 Відповісти
А Гогилашвили со своим сожителем вообще понимают, чем должно заниматься ГРУ? Не пора ли этих дармоедов разогнать?
показати весь коментар
03.03.2023 16:16 Відповісти
Найкращу роботу з родичами окупантів проводить майор Чорнобаєв!
показати весь коментар
03.03.2023 16:21 Відповісти
Бла-бла. Їм там тільки ''сиктимбашка'' допоможе, там вже крайня запущена стадія
показати весь коментар
03.03.2023 16:39 Відповісти
і що, когось посадили в фільтраційний табір ?
взяли в заручники ?
де результати цієї роботи ?
показати весь коментар
03.03.2023 16:53 Відповісти
 
 