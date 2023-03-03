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Новини
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Боррель про Лаврова на G20: Цього разу хоча б не втік

лавров

Вчинки глави МЗС країни-агресора Сергія Лаврова говорять про "деякі зміни" у російській позиції - тепер дипломати РФ хоча б згодні вислуховувати критику.

Таким спостереженням поділився верховний представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Боррель зазначив, що на зустрічі міністрів країн Великої двадцятки у Нью-Делі Лавров не намагався втекти, коли учасники саміту критикували політику Росії, як це було на тогорічний зустрічі на Балі.

Боррель вважає, що це говорить про "деякі поліпшення".

"Принаймні, цього разу він залишився і вислухав. Це невелике покращення, але воно важливе. Я вважаю, це краще, ніж нічого", - сказав Боррель.

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При цьому представник ЄС продовжує заперечувати пропозиції виключити Росію з G20, тому що "ми повинні продовжувати розмовляти, або, принаймні, слухати".

Автор: 

G20 (323) Лавров Сергій (1608) МЗС рф (964) росія (65883) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+9
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03.03.2023 16:08
+5
та хай би краще втік
навіщо його взагалі між люди випускають?
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03.03.2023 16:14
+3
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03.03.2023 16:18
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03.03.2023 16:07 Відповісти
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03.03.2023 16:08 Відповісти
Не испугайте лошадку и не подходите к ней со стороны задних копыт. Чревато. Впрочем, и спереди без намордника тоже не особо приближайтесь. Она же бешеная, обязательно будет пытаться укусить, раз уж лягнуть не выйдет.
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03.03.2023 16:12 Відповісти
Треба Блінкену дати тризуб... - не зіскочить лашадка...
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03.03.2023 16:13 Відповісти
та хай би краще втік
навіщо його взагалі між люди випускають?
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03.03.2023 16:14 Відповісти
було б набагато краще якби кацапських представникiв туди демонстративно недопускали!
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03.03.2023 16:16 Відповісти
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03.03.2023 16:18 Відповісти
Нарком(ан) іностранних (бз)дєл.
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03.03.2023 16:30 Відповісти
Боневтік ІІ
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03.03.2023 16:32 Відповісти
просто у лошади подковы поотлетали - поэтому не смогла ускакать.
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03.03.2023 16:37 Відповісти
Той раз "коняка" вирішила "бриконуть" - демонстративно пішла Думала - за нею побіжать та почнуть умовлять, щоб залишилася А люди продовжили розмову та вирішення питань Блеф не вдався і "коняка"тепер сиділа, сопучи в три дірки
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03.03.2023 16:47 Відповісти
пусть водовозку готовит - на обиженных воду возят.
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03.03.2023 16:50 Відповісти
Если бы вы ему дали овса, то он бы вообще от вас не отставал. )))
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03.03.2023 16:41 Відповісти
Плохо подковали коняку Калантаряку - вот и не сбежал! 🐎
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03.03.2023 16:59 Відповісти
Як вже глузують з росії та відверто принижують її на такому високому рівні.
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03.03.2023 17:07 Відповісти
Так воно коли какать хочеться - дуже не побігаєш...)))
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03.03.2023 17:37 Відповісти
как так... а боневтик... а шмургаль... в дерьмак обещал подвеситься...
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03.03.2023 17:47 Відповісти
 
 