Боррель про Лаврова на G20: Цього разу хоча б не втік

Вчинки глави МЗС країни-агресора Сергія Лаврова говорять про "деякі зміни" у російській позиції - тепер дипломати РФ хоча б згодні вислуховувати критику.

Таким спостереженням поділився верховний представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Боррель зазначив, що на зустрічі міністрів країн Великої двадцятки у Нью-Делі Лавров не намагався втекти, коли учасники саміту критикували політику Росії, як це було на тогорічний зустрічі на Балі.

Боррель вважає, що це говорить про "деякі поліпшення".

"Принаймні, цього разу він залишився і вислухав. Це невелике покращення, але воно важливе. Я вважаю, це краще, ніж нічого", - сказав Боррель.

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При цьому представник ЄС продовжує заперечувати пропозиції виключити Росію з G20, тому що "ми повинні продовжувати розмовляти, або, принаймні, слухати".