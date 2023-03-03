Одного з розробників вакцини "Спутник V" Ботікова вбили у Москві, його задушили під час сварки, - росЗМІ

У Москві під час сварки вбито вченого Андрія Ботікова - одного з розробників вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Про це повідомляє РБК із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

За даними видання, вбивство сталося під час сварки з гостем Ботікова. Той задушив вченого. Вбивство сталося у квартирі Ботікова на вулиці Рогова на північному заході Москви.

Старший помічник керівника столичного главку Слідчого комітету Юлія Іванова повідомила, що "29-річний парубок посварився з господарем і задушив його ременем". Він був затриманий і під час допиту визнав свою провину. За даними СК, раніше затриманий притягувався до кримінальної відповідальності за тяжкий злочин.

Ботіков працював старшим науковим співробітником у Науково-дослідному центрі епідеміології та мікробіології імені Гамалії. Саме ця наукова установа до серпня 2020 року розробила вакцину від COVID-19 "Супутник V. Ботіков - співавтор патенту на вакцину. Він був серед тих учених, які отримали від Путіна нагороду за створення препарату. У червні 2021 року його ім'я було згадано в указі Володимира Путіна про нагородження, йому було вручено орден "За заслуги перед Отечеством" ІІ ступеня.

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