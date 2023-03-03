Одного з розробників вакцини "Спутник V" Ботікова вбили у Москві, його задушили під час сварки, - росЗМІ
У Москві під час сварки вбито вченого Андрія Ботікова - одного з розробників вакцини від коронавірусу "Спутник V".
Про це повідомляє РБК із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
За даними видання, вбивство сталося під час сварки з гостем Ботікова. Той задушив вченого. Вбивство сталося у квартирі Ботікова на вулиці Рогова на північному заході Москви.
Старший помічник керівника столичного главку Слідчого комітету Юлія Іванова повідомила, що "29-річний парубок посварився з господарем і задушив його ременем". Він був затриманий і під час допиту визнав свою провину. За даними СК, раніше затриманий притягувався до кримінальної відповідальності за тяжкий злочин.
Ботіков працював старшим науковим співробітником у Науково-дослідному центрі епідеміології та мікробіології імені Гамалії. Саме ця наукова установа до серпня 2020 року розробила вакцину від COVID-19 "Супутник V. Ботіков - співавтор патенту на вакцину. Він був серед тих учених, які отримали від Путіна нагороду за створення препарату. У червні 2021 року його ім'я було згадано в указі Володимира Путіна про нагородження, йому було вручено орден "За заслуги перед Отечеством" ІІ ступеня.
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вся паРаша - дурка на 1/9 земной суши...
У нас это значительно меньше повлияло на народ, т.к. у многих были дома в деревнях и еды было больше, могли сами себя прокормить. Очень многие гоняли на закупы в Румынию и Турцию и зарабатывали лишних деньжат. Мы в основном не жили с 86 по 94 год как многие кацапы, стоя часами с голодным желудком, ненавидя всех вокруг, где каждый человек в очереди вызывает ненависть у всех, кто стоит за ним, ведь он мог забрать последнюю палку колбасы или ножку от синюшной курицы. А удостоверение вызывало фантастическую зависть и ощущение могущества, если ты служить власти, то тебе все можно, весь народ перед тобой будет преклонятся, просто лижи власти без остановки и получи удостоверение.
АПушкин))
После совместных утех мальчики поссорились из-за того, что клиент, якобы не заплатил за услуги. Алексей взял Андрея на удушающий и удерживал, пока партнёр не перестал подавать признаки жизни. Обездвиженного Андрея добили ножом. После расправы преступник забрал ценные вещи из квартиры. Своей девушке Алексей признался в убийстве, но в полицию она не пошла.
Утром Андрея потеряли на работе в лаборатории. Коллеги обратились в полицию. Самые страшные опасения подтвердились. Труп убиенного направили в морг, а Алексея быстро задержали. Он уже дал признательные показания. Столичный СК возбудил уголовное дело.
Вбивцю швидко затримали - ну так як зарані знати, то шо ж там шукати.
визвав хлопця з екскорту та погано розплатився...))
на паРашi все, як завжди...