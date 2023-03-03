Латвія підтримає вступ України до НАТО, як тільки умови це дозволять, - президент Левітс

Україна має повне право вступати до безпекових альянсів, тому Латвія підтримує вступ України до НАТО, як тільки для цього будуть відповідні умови.

Про це заявив Президент Латвії Егілс Левітс на спільній з Президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Львові, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Україна має повне право вступати до безпекових альянсів, а це означає до НАТО. З огляду на майбутній саміт НАТО у Вільнюсі, ми чудово розуміємо, що Україна продовжує євроінтеграційні процеси і що НАТО відіграє дуже важливу роль у архітектурі безпеки. Латвія підтримує включення України до НАТО як тільки умови це дозволять", - сказав Левітс.

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Він додав, що Латвія також допомагає Україні з проведенням реформ на шляху до членства в ЄС.

"Ми підтримуємо, щоб перемовини з дуже конкретних аспектів процесу набуття повноцінного членства (України в ЄС – ред.) почалися якомога раніше цього року", - зазначив Президент Латвії.