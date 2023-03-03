Історія України має бути серед обов’язкових вступних іспитів. Продовжуємо обговорювати це з Міносвіти, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль переконаний, що історія України має бути серед обов’язкових вступних іспитів.

Про це він заявив на пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я поділяю вашу думку. Ми обговорювали і продовжуємо обговорювати це з Міністерством освіти. Думаю, що матимемо ще глибокі дискусії щодо озвученої вами пропозиції. Я згоден, що це важливий момент і освітньої програми, і контролю якості освіти", - зазначив Шмигаль, відповідаючи на запитання щодо необхідності зробити історію України обов’язковим предметом для вступників.

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