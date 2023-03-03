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Історія України має бути серед обов’язкових вступних іспитів. Продовжуємо обговорювати це з Міносвіти, - Шмигаль
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль переконаний, що історія України має бути серед обов’язкових вступних іспитів.
Про це він заявив на пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Я поділяю вашу думку. Ми обговорювали і продовжуємо обговорювати це з Міністерством освіти. Думаю, що матимемо ще глибокі дискусії щодо озвученої вами пропозиції. Я згоден, що це важливий момент і освітньої програми, і контролю якості освіти", - зазначив Шмигаль, відповідаючи на запитання щодо необхідності зробити історію України обов’язковим предметом для вступників.
Топ коментарі
+9 Максім ХОЙ #398010
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+9 Dima30
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+7 dima damage
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Экзамены в высшие учебные заведения должны быть такими, которые необходимы для приобретения той специальности, которую выбрал абитуриен
шмагаль вже перевзувся, а плагіатор шкарлет--ше ні.
Вам вже мабуть потрібно створювати гетто для таких людей.
https://www.youtube.com/shorts/vEqiTZ74NRA https://www.youtube.com/shorts/vEqiTZ74NRA
Ты называешь меня Хохлом - Ок. Давай разберемся. Хохол это насмешка с украинской национальной прически. Украинской национальной прически Карл!!!
Первое упоминание о хохлах зафиксировано в 1630 годах т.е в 1630 года уже были украинцы которые имели свою национальную прическу, а прическа это уже цивилизация Карл!!! Привет вашему Ленину.
А какую национальную прическу имели кацапы в это же время? Да вы по сей день не имеете национальной прически - дикари болотные.
Так же называя нас хохлами - вы сами отделяете. Значит мы не один народ Карл...
Кабмін України? Міністерством освіти України? Продовжуйте обговорювати. Чи діти плачуть?
Шкарлет вислуговувався перед Януковичем, а кар'єрно зріс при Зеленському.
Йще не так давно цей гурт осіб вважав , що й мова українська це так ... "тіпа для сєлюкофф" ...
А тепер пропонує замість математики в технічну Вишу складати іспит не то що про історію взагалом , але саме Історію України ...
Так , дійсно , в буремну військову годину може й доречно праграмістів визначати не по знанням алгоритмів , патернів програмування , мов різних ... а по знанню історії ...
Йой любі хлопчики й дівчата (як казав діду Панасу) -- не знаю , не знаю ... Я ось обожнюю історію ... але , але , але іспитів в Вишу не здавав ніколи по історії й навіть реготав гомерично , коли софкоїді встановили в технічних вузах іспит по мові ... бо в усіх розвинутих країнах не існує ніяких іспитів по гуманітарним дісциплінам для технічних професій . Бо неможливо , щоб талановитий майбутній математик чи фізик з хіміком програв би конкурс меньш талановитому , але в кого крайщі оцінки по гуманітарним іспитам ....
Але це в мирний час ... коли самий час ломати дрова ! Тільки ось після перемоги (яка буде - безперечно й безвідносно) що потім влалось склєїти те , що під гарачу руку й не меньш гаряче сердце зломали ...
А зараз навала ********** - й тут без питань
Ось як же ж софкоїди були заточені під певну ідеалогію й всюди її пихали де могли ... Але , але , але -- ідеалогічна мизико-ібаловка була усюди й Виша теж . Вивчали "хфілософію марксістка-цлєнінскуйю" "наусну-камунізьму й навіть іспити були у заліковку шли й навіть моїй вкладці к диплому залишилася "пятєрка" по цій херні ... Але прагматизму вистачило софкоїдам комуняцьким не пихати йще в вступальні іспити . Бо софкоїди розуміли , що відсіять цим якусь кількість якусь кількість талановитих й візмуть за них якись пройдосвітів-кар"єристів .
Ось так буде й тут .
Історію требо любити без іспитів й без примусу . Вона й так цікава за будь який художній фільм ...
А в умовах , коли існуї талант хаєрінг в усьому світі це тупо , дуже тупо ...