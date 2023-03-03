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Новини Вступна кампанія
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Історія України має бути серед обов’язкових вступних іспитів. Продовжуємо обговорювати це з Міносвіти, - Шмигаль

дпа

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль переконаний, що історія України має бути серед обов’язкових вступних іспитів.

Про це він заявив на пресконференції у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я поділяю вашу думку. Ми обговорювали і продовжуємо обговорювати це з Міністерством освіти. Думаю, що матимемо ще глибокі дискусії щодо озвученої вами пропозиції. Я згоден, що це важливий момент і освітньої програми, і контролю якості освіти", - зазначив Шмигаль, відповідаючи на запитання щодо необхідності зробити історію України обов’язковим предметом для вступників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада визначилась з мультипредметним тестом для випускників-2023: українська мова і математика обов’язкові, третій предмет на вибір

Автор: 

вступна кампанія (228) історія (1071) іспити (121) Міносвіти (1420) Шмигаль Денис (4633)


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Топ коментарі
+9
Хто не знає своєї історії той немає майбутнього
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03.03.2023 17:11
+9
також потрібно, що б кандидати у депутати та на посаду президента також здавали вступний іспит з української мови та історії.
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03.03.2023 17:12
+7
нащо це обговорювати ? треба просто звільнити міністра культури з ганьбою
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03.03.2023 17:23
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А шо міносвіти України проти історії України
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03.03.2023 17:10 Відповісти
Так. Кадри призначені особисто Зеленським, одразу це порішали.
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04.03.2023 08:49 Відповісти
У Мелітополі чоловік здав дружину "поліції" окупантів за слова "Слава Україні"
https://24tv.ua/melitopoli-cholovik-zdav-druzhinu-okupantam-shho-zrobili-rosiyski_n2266811
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03.03.2023 17:10 Відповісти
Когда депутат баллотируется, но вроде бы умный человек, ну как начинает подавать законопроекты ну дурак дураком.
Экзамены в высшие учебные заведения должны быть такими, которые необходимы для приобретения той специальности, которую выбрал абитуриен
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03.03.2023 17:10 Відповісти
Юра, якщо ти громадянин України, ти зобов'язаний знати мову і історію своєї держави. Решта предметів на твій вибір чи вибір спеціальності
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03.03.2023 17:50 Відповісти
Тобто моїй матусі 83 роки і вона вже не громадянка України хоч і народилась та все життя прожила в Україні?
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03.03.2023 18:18 Відповісти
Володимире, а що сталося з Вашою матусею?
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03.03.2023 18:26 Відповісти
Ви ж беззастережно говорите громадянин України повинен знати історію та мову. Їй у 83 роки не до мови та історії так як і переважній більшості тих хто вчив мову та історію ще за часів радянського союзу.
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03.03.2023 18:56 Відповісти
Я вас не зрозумів, то то ваша матуся не знає мови чи історії? чи не має громадянства?
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03.03.2023 20:09 Відповісти
Громадянство має історії України не знає бо николи її не вчили. Майже все житття (80 років) прожила в російсьомовних регіонах. Але ваші слова говорять наступне:"Юра, якщо ти громадянин України, ти зобов'язаний знати мову і історію своєї держави."
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03.03.2023 21:38 Відповісти
Шановний, тут мова йдеться саме про обов'язкові вступні іспити, а не про те, шо усіх пересічних громадян та Вашу шановну матір 83-х років виловлюють на вулиці та вимагають не сіло не впало здавити іспит з історії Країни.
шмагаль вже перевзувся, а плагіатор шкарлет--ше ні.
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03.03.2023 21:23 Відповісти
Мені 50 років якщо я захочу отримати освіту кращу ніж отримав за радянських часів не пов'язану з державною службою я також маю здавати іспит з історії України.
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03.03.2023 21:42 Відповісти
Це теж мабуть не громадянка України?
Вам вже мабуть потрібно створювати гетто для таких людей.
https://www.youtube.com/shorts/vEqiTZ74NRA https://www.youtube.com/shorts/vEqiTZ74NRA

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03.03.2023 18:59 Відповісти
Хіба,історію не вивчають у школі,і не здають там іспити?
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03.03.2023 18:24 Відповісти
А хіба в школі ще здають іспити?
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03.03.2023 18:37 Відповісти
Хто не знає своєї історії той немає майбутнього
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03.03.2023 17:11 Відповісти
також потрібно, що б кандидати у депутати та на посаду президента також здавали вступний іспит з української мови та історії.
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03.03.2023 17:12 Відповісти
а чому точка зору шмигаля така важлива?
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03.03.2023 17:17 Відповісти
Тому, що без копняка шмигаля плагіатор шкарлет не перевзується.
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03.03.2023 21:25 Відповісти
к чему этот шлак детям? чтоб потом опять по заводам бегали? Английский пусть учат да и все!
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03.03.2023 17:20 Відповісти
Шлак це -- ти, а не історія України.
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03.03.2023 21:28 Відповісти
Этот диалог застопорил уже не одного кацапа. Они реально не знают что ответить.
Ты называешь меня Хохлом - Ок. Давай разберемся. Хохол это насмешка с украинской национальной прически. Украинской национальной прически Карл!!!

Первое упоминание о хохлах зафиксировано в 1630 годах т.е в 1630 года уже были украинцы которые имели свою национальную прическу, а прическа это уже цивилизация Карл!!! Привет вашему Ленину.

А какую национальную прическу имели кацапы в это же время? Да вы по сей день не имеете национальной прически - дикари болотные.

Так же называя нас хохлами - вы сами отделяете. Значит мы не один народ Карл...
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03.03.2023 17:22 Відповісти
нащо це обговорювати ? треба просто звільнити міністра культури з ганьбою
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03.03.2023 17:23 Відповісти
Може все ж таки міністра освіти? Хоча Ткаченка також треба гнати віником.
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03.03.2023 18:46 Відповісти
"Ми обговорювали і продовжуємо обговорювати це з Міністерством освіти".
Кабмін України? Міністерством освіти України? Продовжуйте обговорювати. Чи діти плачуть?
Шкарлет вислуговувався перед Януковичем, а кар'єрно зріс при Зеленському.
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03.03.2023 17:30 Відповісти
Ми обговорювали і продовжуємо обговорювати це з Міністерством освіти. Думаю, що матимемо ще глибокі дискусії щодо озвученої вами пропозиції. Іншими словами, зараз наше українське національне міносвіти чомусь проти..., а чому? чому вони проти того, щоб в українських дітей саме зараз були підсумкові, глибокі знання з історії України..., було б цікаво почути думку міносвіти з цього приводу
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03.03.2023 17:32 Відповісти
Донька цього року випускається і здаватиме той мультитест. І вона не розуміє чому вона повинна здавати математику яка їй в подальшій науці не потрібна, натомість прибрали історію
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03.03.2023 17:53 Відповісти
Тому, що усі "зелені" міністри, це--малороси холуєнки.
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03.03.2023 21:33 Відповісти
Нащо це для вступу до непрофільного ВНЗ?Достатньо іспитів у школі,тим більш,що курс з історії і так є на першому курсі у любому ВНЗ.
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03.03.2023 18:21 Відповісти
А про що і з ким ОБГОВОРЮВАТИ???? Без Кабміна жодне міністерство нічого робить, а тут обговорювати??? ШМИРГАЛЬ посчитай всої повноваження падло і не коси на інших!!! Приймай рішення, або пиши заяву на звільнення, яку вже давно мав би написати...
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03.03.2023 19:00 Відповісти
Ці клоунські довпойопи прибрали історію України серед обов'язкових для здачі у випускному класі, а тепер ліплять історію обов'язковою при вступі. Нахєра математика всім випускникам шкіл, особливо майбутнім гуманітаріям, коли має бути історія України і українська мова??? При вступі у вуз, хай хоч китайську філософію здають - похєр, бо це профосвіта, а випуск із школи має бути всім зрозумілим - історія і мова.
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03.03.2023 21:03 Відповісти
В так званій днр крім історії росії вивчають додатково і сторію краю.підручник брехливий один і другий. Але це показник розуміння значення предмету. У нас же,на жаль...
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03.03.2023 21:13 Відповісти
прем*єр просить міністра переглянути своє рішення.1. Де він був весь цей час? 2.У нього,я так зрозумів, немає жодного впливу на міністра. А чим він керує і за що бере гроші? А за законами воєнного часу(вибачте, воєнного стану)? Ето друґоє?
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03.03.2023 21:25 Відповісти
Він керує своїми капцями; за це й зарплатню отримує. Та й у компанії плагіатора шкарлета себе добре почуває. Це йому аж ніяк не дошкуляє.
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03.03.2023 21:43 Відповісти
Ось що цилюща й життєдайна ***** робить з особами типа "какайя разніцццА" !!!

Йще не так давно цей гурт осіб вважав , що й мова українська це так ... "тіпа для сєлюкофф" ...

А тепер пропонує замість математики в технічну Вишу складати іспит не то що про історію взагалом , але саме Історію України ...
Так , дійсно , в буремну військову годину може й доречно праграмістів визначати не по знанням алгоритмів , патернів програмування , мов різних ... а по знанню історії ...

Йой любі хлопчики й дівчата (як казав діду Панасу) -- не знаю , не знаю ... Я ось обожнюю історію ... але , але , але іспитів в Вишу не здавав ніколи по історії й навіть реготав гомерично , коли софкоїді встановили в технічних вузах іспит по мові ... бо в усіх розвинутих країнах не існує ніяких іспитів по гуманітарним дісциплінам для технічних професій . Бо неможливо , щоб талановитий майбутній математик чи фізик з хіміком програв би конкурс меньш талановитому , але в кого крайщі оцінки по гуманітарним іспитам ....

Але це в мирний час ... коли самий час ломати дрова ! Тільки ось після перемоги (яка буде - безперечно й безвідносно) що потім влалось склєїти те , що під гарачу руку й не меньш гаряче сердце зломали ...
А зараз навала ********** - й тут без питань
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03.03.2023 21:29 Відповісти
P.S.
Ось як же ж софкоїди були заточені під певну ідеалогію й всюди її пихали де могли ... Але , але , але -- ідеалогічна мизико-ібаловка була усюди й Виша теж . Вивчали "хфілософію марксістка-цлєнінскуйю" "наусну-камунізьму й навіть іспити були у заліковку шли й навіть моїй вкладці к диплому залишилася "пятєрка" по цій херні ... Але прагматизму вистачило софкоїдам комуняцьким не пихати йще в вступальні іспити . Бо софкоїди розуміли , що відсіять цим якусь кількість якусь кількість талановитих й візмуть за них якись пройдосвітів-кар"єристів .

Ось так буде й тут .

Історію требо любити без іспитів й без примусу . Вона й так цікава за будь який художній фільм ...

А в умовах , коли існуї талант хаєрінг в усьому світі це тупо , дуже тупо ...
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03.03.2023 21:40 Відповісти
Знать историю страны и оттарабанить наизусть школьных 300 дат - разные вещи!
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04.03.2023 10:15 Відповісти
 
 