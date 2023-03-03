Ми отримаємо танкову армію, але є дефіцит. Партнери можуть допомогти його закривати, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський висловив упевненість у тому, що Україна незабаром отримає свою танкову армію.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За словами глави держави, прискорити цей процес зможе постійне покриття дефіциту в техніці з боку партнерів.
"Хай там як, ми отримаємо танкову армію. Абсолютно впевнений у цьому. Ми вже бачимо, як наші Збройні сили, наші хлопці навчаються. Скоро все буде. Але, водночас, є відповідний дефіцит. Закривати (допомогою партнерів. - Ред.) просто всі ці дірки - постійний дефіцит - ось що може нам допомогти. І вірити в перемогу, як віримо ми. І тоді ми переможемо", - сказав він на пресконференції з президентом Латвії Егілсом Левітсом.
Топ коментарі
+20 Шимус
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+13 alexandr shamov
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+13 Старый зольдат
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у разі запитання про місцезнаходження Баканова:
- опосум;
- сіра куріпка;
- вуж;
- павук косарик;
- чорний стриж;
- преЗЕдент Зеленський.
Дефіцит зразу щезне, ще й на другу армію вистачить.