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Новини Війна
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Ми отримаємо танкову армію, але є дефіцит. Партнери можуть допомогти його закривати, - Зеленський

танк,один,леопард,leopard

Президент Володимир Зеленський висловив упевненість у тому, що Україна незабаром отримає свою танкову армію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами глави держави, прискорити цей процес зможе постійне покриття дефіциту в техніці з боку партнерів.

"Хай там як, ми отримаємо танкову армію. Абсолютно впевнений у цьому. Ми вже бачимо, як наші Збройні сили, наші хлопці навчаються. Скоро все буде. Але, водночас, є відповідний дефіцит. Закривати (допомогою партнерів. - Ред.) просто всі ці дірки - постійний дефіцит - ось що може нам допомогти. І вірити в перемогу, як віримо ми. І тоді ми переможемо", - сказав він на пресконференції з президентом Латвії Егілсом Левітсом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не може бути компромісів щодо санкцій проти РФ, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24250) танк (2082)


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Топ коментарі
+20
поясните вове зе что такое танковая армия и сколько там коробок и вабще где Баканов
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03.03.2023 17:08
+13
Дай бог , шобы после победы военные пришли к власти, лет на пяток... Назрел вопрс вымести шелупонь драной метлой из Украины.
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03.03.2023 17:13
+13
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03.03.2023 17:18
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поясните вове зе что такое танковая армия и сколько там коробок и вабще где Баканов
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03.03.2023 17:08 Відповісти
істоти які прикидаються мертвими

у разі запитання про місцезнаходження Баканова:
- опосум;
- сіра куріпка;
- вуж;
- павук косарик;
- чорний стриж;
- преЗЕдент Зеленський.
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03.03.2023 17:22 Відповісти
Скільки пластикових фляг за сім з половиною долларів треба засунути і куди нашому Яйцеголовому міністру щоб появилася нова танкова армія
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03.03.2023 17:47 Відповісти
Ну така собі маленька танкова армія .
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03.03.2023 17:11 Відповісти
Вова, скинься з каломойським хоч на пару танків, з тих грошей, що ви накрали.
Дефіцит зразу щезне, ще й на другу армію вистачить.
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03.03.2023 17:11 Відповісти
Дай бог , шобы после победы военные пришли к власти, лет на пяток... Назрел вопрс вымести шелупонь драной метлой из Украины.
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03.03.2023 17:13 Відповісти
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03.03.2023 17:18 Відповісти
Эта больше подходит...
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03.03.2023 17:32 Відповісти
Так он же и не скрывал это когда говорил что никому ничего не должен.....кроме своего сыночка.....а ты про Ростов рассказывал в 2019.....сметуны выдиванные.((
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03.03.2023 18:27 Відповісти
Про шо оно пернуло? Снял из себя обязанность не создавать дефицит , вместо асфальта?
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03.03.2023 17:11 Відповісти
Ну да Вова, пиз......ть тебе нет равных.
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03.03.2023 17:13 Відповісти
Скільки танків можна було придбати на гроші, за які фінансується єдиний телемарафон, канал "дурДом", велике крадівництво, роздута армія чиновників, елітних пенсіонерів і т.п. пан Зе не підкаже?
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03.03.2023 17:15 Відповісти
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03.03.2023 17:20 Відповісти
Шо оно мелет? На ТА по всей Европе танков не хватит. Это как про миллиард деревьев.
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03.03.2023 17:17 Відповісти
Дефіцит почався з приходом ''зелепузіків'' до влади. Почали красти все до чого дотягнулися!
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03.03.2023 17:17 Відповісти
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03.03.2023 17:18 Відповісти
Боневтік, потрібно було виділяти кошти на армію і створювати свою танкову армію, всі можливості для цього, а коли у тебе дефіцит розуму, то тут ніхто не допоможе, хіба що кувалда від Пригожина по голові
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03.03.2023 17:22 Відповісти
Да он считать не умеет.
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03.03.2023 17:23 Відповісти
Як все ще тримається коли наверху такі словоблуди.
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03.03.2023 17:26 Відповісти
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03.03.2023 17:32 Відповісти
гидрант ты наш... когда же ты, падла, сдохнешь... позор ты падла Украины... соплежуй...
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03.03.2023 17:44 Відповісти
Чому він на весь світ патякая, чого в нас не достатьньо, невже без нього не розберуться?
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03.03.2023 18:16 Відповісти
Ні, Володю! Танкової армії буде вкрай замало! Обов'язково ще потрібна повітряна армія! Без неї ніяк неможливо розпочинати контрнаступ!
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03.03.2023 18:48 Відповісти
Зеля звик говорити по тому, що інший напише. Слухати його онлайн мову - це собі мізки поламати, логічність відсутня.
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03.03.2023 20:49 Відповісти
 
 