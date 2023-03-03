На енергетичних об’єктах будуть побудовані захисні споруди від повітряних атак, - Шмигаль

Україна посилить захист систем розподілу електроенергії та об’єктів генерації за рахунок укриттів та засобів протиповітряної і протиракетної оборони.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни завдавали удари як по розподільчих станціях, так і по підприємствах генерації електроенергії. Значна частина з них зазнала руйнувань. Тому плануємо реалізувати ефективні заходи, які убезпечать розподільчі підстанції від ворожих дронових та ракетних атак.

Відповідні проекти вже розроблені: від бетонних шелтерів, до заглиблення на достатній рівень, щоб ракети не могли пошкодити розподільчу мережу підстанцій. Будемо це робити протягом року, готуючись до наступного опалювального сезону", — наголосив Шмигаль.

Очільник уряду підкреслив, що подбають і про безпеку електростанцій. "На них вже є системи протиповітряної та протиракетної оборони. Це дало змогу цієї зими захистити їх від російських терористів", - заявив прем’єр.

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