УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12852 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 669 12

На енергетичних об’єктах будуть побудовані захисні споруди від повітряних атак, - Шмигаль

енергетика,укренерго,обстріл

Україна посилить захист систем розподілу електроенергії та об’єктів генерації за рахунок укриттів та засобів протиповітряної і протиракетної оборони.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни завдавали удари як по розподільчих станціях, так і по підприємствах генерації електроенергії. Значна частина з них зазнала руйнувань. Тому плануємо реалізувати ефективні заходи, які убезпечать розподільчі підстанції від ворожих дронових та ракетних атак.

Відповідні проекти вже розроблені: від бетонних шелтерів, до заглиблення на достатній рівень, щоб ракети не могли пошкодити розподільчу мережу підстанцій. Будемо це робити протягом року, готуючись до наступного опалювального сезону", — наголосив Шмигаль.

Очільник уряду підкреслив, що подбають і про безпеку електростанцій. "На них вже є системи протиповітряної та протиракетної оборони. Це дало змогу цієї зими захистити їх від російських терористів", - заявив прем’єр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна пройшла найважчий період. Ми витримали енергетичний терор РФ, - Шмигаль

Автор: 

оборона (4817) енергетика (2611) Шмигаль Денис (4633)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+7
А до ракетного енерготеррора було незрозуміло, що йде війна і стратегічно важливу для існування тилу енергосистему треба максимально захищати? Чи знову "ми не думали, що кацапи таке зроблять"?
показати весь коментар
03.03.2023 17:31
+7
Вони мали бути побудовані ще півроку тому
показати весь коментар
03.03.2023 17:32
+7
Оце так да.
Умнічки)) у кацапів ракети скінчилися, поки до вас доперло. А зразу не можна було, коли ще в липні 2022 вам з усіх утюгів про це кричали?
Ох і клоуни...
показати весь коментар
03.03.2023 17:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Проснулися))
показати весь коментар
03.03.2023 17:28 Відповісти
А до ракетного енерготеррора було незрозуміло, що йде війна і стратегічно важливу для існування тилу енергосистему треба максимально захищати? Чи знову "ми не думали, що кацапи таке зроблять"?
показати весь коментар
03.03.2023 17:31 Відповісти
Вони мали бути побудовані ще півроку тому
показати весь коментар
03.03.2023 17:32 Відповісти
Це як мінімум. Або в часи підготовки "мобільної оборони" і "шашликів"
показати весь коментар
03.03.2023 18:32 Відповісти
Оце так да.
Умнічки)) у кацапів ракети скінчилися, поки до вас доперло. А зразу не можна було, коли ще в липні 2022 вам з усіх утюгів про це кричали?
Ох і клоуни...
показати весь коментар
03.03.2023 17:33 Відповісти
Минулого літа одне перед одним кричали, що рашисти битимуть по енергетичній інфраструктурі і слід готуватися до важкої зими, проте, тоді це було не на часі, так, пане Шмигаль? Тепер, нарешті, дійшло, що треба щось робити? Втім, напевно, переймаються не стільки захистом, пошуком приводу для серйозного підняття тарифів, бо з розбитою інфраструктурою не проходить, адже всім відомо що іноземні партнери допомогли і обладнанням, і величезними коштами.
показати весь коментар
03.03.2023 17:35 Відповісти
про швидкість реакції кабміну ходять легенди, правда ці уміння вони застосовують в іншій площині..
показати весь коментар
03.03.2023 17:41 Відповісти
Не прошло и года .....их с первого месяца нада было железобетоном сверху залить ..ну или шо там больше всего выдерживает удары.
показати весь коментар
03.03.2023 17:58 Відповісти
"Ежик приходит в ЗАГС менять фамилию.Говорит-
-Я бы хотел поменять фамилию.Что мне надо сделать?-
-Конечно,конечно. Какая у Вас была фамилия?
-Быстрый. Хочу поменять на просто-фии-ть!"
шмиголь замінить на просто - шмииигг!
показати весь коментар
03.03.2023 18:09 Відповісти
Не треба всіх критикувати,ви що забули,що ми Українці,а десять разів на граблі наступити,а може буде у всіх тільки не у нас,і так далі.У москалів є таке прислів"я(Оглянісь вокрух сєбя нє є...єт лі хтотєбя) А потім ми лаєм всіх,але на себе не дивимось.Дуже смутно.
показати весь коментар
03.03.2023 18:46 Відповісти
Для кожного великого трансформатора можна зробить підземний бункер, лінії електропередач набагато легше відновити і закупити матеріали. Не знаєте де взяти гроші. Два варіанти які зразу прийшли в голову ( навіть без грьобаних доріг) -виділенні 2 мільярди на єдиний бєняфон і 4 мільярди з оборудок на яйцях резнікова( які я надіюсь вже повернули в бюджет, бо корупція ж подолана).
показати весь коментар
03.03.2023 18:50 Відповісти
Наонец то дошло.
Немцы в 1944г, во время поражений на всех фронтах, сумели настроить огромное количество гигантских бетонных бункеров, сотни, если не тысячи штук, они стоят до сих пор.

Глубоко под землей находились убежища и склады БК, а на высоте 20- 30 метров находидась зенитная батарея, БК подавался на лифте = идеальная конструкция против дронов-камикадзе не говоря уже о том, что радар на высоте 30 метров видит дальше..
показати весь коментар
03.03.2023 21:14 Відповісти
 
 