На енергетичних об’єктах будуть побудовані захисні споруди від повітряних атак, - Шмигаль
Україна посилить захист систем розподілу електроенергії та об’єктів генерації за рахунок укриттів та засобів протиповітряної і протиракетної оборони.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни завдавали удари як по розподільчих станціях, так і по підприємствах генерації електроенергії. Значна частина з них зазнала руйнувань. Тому плануємо реалізувати ефективні заходи, які убезпечать розподільчі підстанції від ворожих дронових та ракетних атак.
Відповідні проекти вже розроблені: від бетонних шелтерів, до заглиблення на достатній рівень, щоб ракети не могли пошкодити розподільчу мережу підстанцій. Будемо це робити протягом року, готуючись до наступного опалювального сезону", — наголосив Шмигаль.
Очільник уряду підкреслив, що подбають і про безпеку електростанцій. "На них вже є системи протиповітряної та протиракетної оборони. Це дало змогу цієї зими захистити їх від російських терористів", - заявив прем’єр.
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Умнічки)) у кацапів ракети скінчилися, поки до вас доперло. А зразу не можна було, коли ще в липні 2022 вам з усіх утюгів про це кричали?
Ох і клоуни...
-Я бы хотел поменять фамилию.Что мне надо сделать?-
-Конечно,конечно. Какая у Вас была фамилия?
-Быстрый. Хочу поменять на просто-фии-ть!"
шмиголь замінить на просто - шмииигг!
Немцы в 1944г, во время поражений на всех фронтах, сумели настроить огромное количество гигантских бетонных бункеров, сотни, если не тысячи штук, они стоят до сих пор.
Глубоко под землей находились убежища и склады БК, а на высоте 20- 30 метров находидась зенитная батарея, БК подавался на лифте = идеальная конструкция против дронов-камикадзе не говоря уже о том, что радар на высоте 30 метров видит дальше..