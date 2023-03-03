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Новини Війна
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На Сумщині рекордно посилилися обстріли після подій у Брянській області: росіяни стріляли з танків, артилерії, РСЗВ та мінометів, - ОВА

савченко,тарас

На Сумщині росіяни рекордно посилили обстріли прикордонних територій в області це пов’язують з вчорашніми подіями у Брянській області.

Про це на брифінгу повідомив в. о. голови Сумської ОВА Тарас Савченко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Учора протягом дня ми мали рекордну кількість обстрілів за останній час: зафіксували 27 обстрілів прикордонних територій Сумщини, це загалом понад 170 приходів — стріляли росіяни з-за кордону, з РФ, із танків, артилерії, РСЗВ та мінометів", - розповів Савченко.

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За його словами, на щастя, обійшлося без жертв, хоча дуже постраждала цивільна інфраструктура, переважно житлові будинки в Есманській, Миропільській та Зноб-Новгородській громадах.

"Ми бачимо кілька причин щодо зростання цих обстрілів. Загалом, вони вже посилились десь місяць тому — коли почалась активізація ворога на сході, мета — утримувати тут певні угруповання сил оборони на кордоні із Сумщиною. Також пов'язуємо вчорашні обстріли із учорашніми подіями в Брянській області. Агресор відпрацьовує картинку для своїх пропагандистських каналів, відтак посилює обстріли прикордонних громад, у тому числі на Сумщині", - заявив Савченко.

Водночас він запевнив, що ситуація в регіоні наразі контрольована.

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"Бойовий дух військових та цивільних високий. Ударних груп ворога по той бік кордону не виявлено", - додав він.

Автор: 

армія рф (17743) Брянськ (133) обстріл (29006) Сумська область (3820)


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ЗСУ потрібно адекватно відповідати на такі дії кацапських смєрдов-інакше це не зупинити...
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03.03.2023 17:37 Відповісти
когда будет там контрбатарейка - тогда будут и ответы. Не раньше.
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03.03.2023 18:01 Відповісти
Д'єрмак не дозволяє-"ми жє нє ахрєссарі''!
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03.03.2023 18:10 Відповісти
******** їм так разок, що вони там приохуїли.
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03.03.2023 17:44 Відповісти
От просто цікаво: ця ДРГ покинула територію кацапії. Як? Тобто, повернулась на територію України? А там що, кордон не контрольований? І не замінований? І ці рускіє націоналісти не у складі ЗСУ? Якщо у складі, то вони таки українська ДРГ. Щось усе настільки по дебільному, що розбиратись якось в западло - схоже, усі брешуть
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03.03.2023 17:46 Відповісти
Вони заблукали, форму можна купити у воєнторгу, а у БрНР на Росії - громадянська війна...
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03.03.2023 18:01 Відповісти
Тільки адекватна відповідь з боку України!
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03.03.2023 17:52 Відповісти
Так ***** Єрмака у званні понизить.
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03.03.2023 18:44 Відповісти
 
 