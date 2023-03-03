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Новини Війна
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Зеленський про Молдову і агресію РФ: "Чого росіяни бояться? Що може зробити Кишинів, захопити Москву? Смішно"

володимир,зеленський

Якщо Росія не зазнає поразки у війні проти України, то подальша її агресія проти країн, які раніше були у складі Радянського Союзу, не припиниться.

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу разом з президентом Латвії Егілсом Левітсом.

"Агресивні дії РФ без провалу в Україні не припиняться – всім зрозуміло. Цю війну Росія, я впевнений, не витримає. Вже їхні наративи всюди не діють так потужно, як це було спочатку. Всі розуміють, що такий примітивізм, в який дехто ще вірить, що вони прийшли звільнити нашу державу від нацистів… Ми вже бачимо, коли вони хочуть перевернути уряд Молдови", – наголосив Зеленський.

Він задався питанням, чого росіяни бояться там, від чого "захищаються" і що такого може зробити Молдова.

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"Що може зробити Кишинів, захопити Москву? Смішно виглядає", – сказав президент.

Він наголосив, що Росії потрібен занепад України та сходу Європи, зокрема територій, які раніше були у складі СРСР.

"Коли в історії так діяли? Коли не могли навести порядок у себе в державі і не могли розвивати економіку, не могли нічого зробити, тому що були жебраками. Тому захоплювали інші території. Росія це робить. Ми їх зупинимо – з нашими партнерами. У нас немає іншого виходу і, якщо чесно, і іншого бажання вже немає давно", – зазначив Зеленський.

Він упевнений, що перемога України зупинить подальшу потенційну агресію РФ.

Автор: 

Зеленський Володимир (24250) Молдова (2086) росія (65883)


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Топ коментарі
+15
Не стоит так уничижительно относиться к Молдове, даже если она меньше Украины. Не стоит копировать кацапов. Я понимаю, что он хотел сказать, но понимает ли он, что он сморозил?

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03.03.2023 17:45
+14
А як би на моєму місці був би якийсь дурачок? - Вава
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03.03.2023 17:46
+9
знов обкурився?
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03.03.2023 17:47
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але в історії всяке бувало он кримське ханство було меншім за московію у сотні разів але самодержці мокшанські боялися хана та справно платили данину)
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03.03.2023 17:45 Відповісти
Кишенів захопить Москву? - в чергу прошу...
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03.03.2023 17:45 Відповісти
Дай нашому теляті та й вовка з"їсти.
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03.03.2023 18:06 Відповісти
Не стоит так уничижительно относиться к Молдове, даже если она меньше Украины. Не стоит копировать кацапов. Я понимаю, что он хотел сказать, но понимает ли он, что он сморозил?

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03.03.2023 17:45 Відповісти
Та ні..він в нас "говорящая голова", постійно соромно..це як у загальному басейні..хтось насцяв, підфарбувалось, а тобі соромно, бо близь тебе це сталось й ти в оту пляму вляпався

Ото і є іспанський сором..
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03.03.2023 18:18 Відповісти
А як би на моєму місці був би якийсь дурачок? - Вава
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03.03.2023 17:46 Відповісти
А якби паніка була?
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03.03.2023 17:56 Відповісти
знов обкурився?
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03.03.2023 17:47 Відповісти
обнюхался
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03.03.2023 18:07 Відповісти
Зе, запроси. Токаева і інших президентів бувшого совка - формируй коалицію проти кацапів .

бо достали
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03.03.2023 17:52 Відповісти
Запрошувати треба поодинці і показувати Бучу, Ізюм, Харків
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03.03.2023 17:53 Відповісти
Хоч казахи нас і підтримують, Токаєв повністю під Китаєм. Без згоди Китаю він нічого не скаже і не підпише.
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03.03.2023 18:15 Відповісти
Я важаю , ЩО УКРАЇНА мае проводити свою политику і не гадати під ким хто.

Треба запрошувати, а вони сами виришитумуть - їхати чи ні до України
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03.03.2023 19:59 Відповісти
міг би якось посерйозніше зформулювати, що потрібно ***** в в Молдові та в Україні. Бо якось недозавершеним в нього вийшов цей меседж.
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03.03.2023 18:04 Відповісти
Може б йому хто лекцію прочитав, чи що? Він що, впевнений, що Пуйло напав на Україну, бо боявся, що боневтік нападе на москву?
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03.03.2023 18:05 Відповісти
Закрийте Віслюка в бункері і не показуйте до кінця війни.
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03.03.2023 18:09 Відповісти
Ну ти вже тут доржався чі ще смішно?
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03.03.2023 18:12 Відповісти
Мыслитель века бл...
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03.03.2023 18:14 Відповісти
****. Який він ''вумний'' став. А якже ''майскієшашликі'' , в очко *уйлу заглянути, ''сайдьомся па срєдінє''? Чи д'єрмак вже дозволяє таке казати?
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03.03.2023 18:14 Відповісти
Зауважте, воно наголос робить на МИ з нашими партнерами, тобто вже за них все вирішив..

Воно думає, що нам допомогають, бо він такий розумний красень, аж страшно..а нід, не йому - а народу України..а він так, лялька попі@дунка, вечірня побрехунка..
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03.03.2023 18:23 Відповісти
"Агресивні дії РФ без провалу в Україні не припиняться - всім зрозуміло"
Вава накуренный, это тебе только сейчас понятно? ЧМО зеленое, ты, именно ты, пиаришься на крови наших защитников. Будешь сидеть за госизмену!
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03.03.2023 18:23 Відповісти
А те, що США не має кордонів з московією - не смішно? Але ж воно таке зморозило!
Яке їхало, таке й здибало!
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03.03.2023 18:29 Відповісти
коли таке чую не завжди розумію навіщо таке казати...наче й так зрозуміло навіщо мокшанам Молдова,Україна,Грузія!але ж віслюк це ж для когось каже?цей "хтось" повинен бути реально тупим,повинен бути "зебілом"
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03.03.2023 18:30 Відповісти
Це не шовінізм, звичайно, але, мінімум, дескримінація. Скільки раз повторювати, не дозволяйте "найвеличнішому" роззявати пащаку без шпаргалок.
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03.03.2023 18:49 Відповісти
те, що зеля то є дебіл, я жодного разу сумніву не мав.
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03.03.2023 18:55 Відповісти
Походу вава явно знову без писульки висрався на огул. Господи, вбережи нас на далі від облуди і спокуси. Кому брак пачки гречки чи макаронів і "двісті" на вибори всіх рівнів? Одізвіться ж ,нехай вас, бідось таких, побачать і діти наші в ЗСУ, і ми , в тилу, котрі часу не гаючі і на перемогу працюючі...
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03.03.2023 19:12 Відповісти
зря он так. Некрасиво звучит. При определенном стечении обстоятельств траки молдавских танков будут греметь на улицах масквы. За приднестровье и войну в начале 90-х надо отвечать
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03.03.2023 20:46 Відповісти
 
 