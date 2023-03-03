Зеленський про Молдову і агресію РФ: "Чого росіяни бояться? Що може зробити Кишинів, захопити Москву? Смішно"
Якщо Росія не зазнає поразки у війні проти України, то подальша її агресія проти країн, які раніше були у складі Радянського Союзу, не припиниться.
Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу разом з президентом Латвії Егілсом Левітсом.
"Агресивні дії РФ без провалу в Україні не припиняться – всім зрозуміло. Цю війну Росія, я впевнений, не витримає. Вже їхні наративи всюди не діють так потужно, як це було спочатку. Всі розуміють, що такий примітивізм, в який дехто ще вірить, що вони прийшли звільнити нашу державу від нацистів… Ми вже бачимо, коли вони хочуть перевернути уряд Молдови", – наголосив Зеленський.
Він задався питанням, чого росіяни бояться там, від чого "захищаються" і що такого може зробити Молдова.
"Що може зробити Кишинів, захопити Москву? Смішно виглядає", – сказав президент.
Він наголосив, що Росії потрібен занепад України та сходу Європи, зокрема територій, які раніше були у складі СРСР.
"Коли в історії так діяли? Коли не могли навести порядок у себе в державі і не могли розвивати економіку, не могли нічого зробити, тому що були жебраками. Тому захоплювали інші території. Росія це робить. Ми їх зупинимо – з нашими партнерами. У нас немає іншого виходу і, якщо чесно, і іншого бажання вже немає давно", – зазначив Зеленський.
Він упевнений, що перемога України зупинить подальшу потенційну агресію РФ.
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Ото і є іспанський сором..
бо достали
Треба запрошувати, а вони сами виришитумуть - їхати чи ні до України
Воно думає, що нам допомогають, бо він такий розумний красень, аж страшно..а нід, не йому - а народу України..а він так, лялька попі@дунка, вечірня побрехунка..
Вава накуренный, это тебе только сейчас понятно? ЧМО зеленое, ты, именно ты, пиаришься на крови наших защитников. Будешь сидеть за госизмену!
Яке їхало, таке й здибало!