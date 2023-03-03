Зеленський про Молдову і агресію РФ: "Чого росіяни бояться? Що може зробити Кишинів, захопити Москву? Смішно"

Якщо Росія не зазнає поразки у війні проти України, то подальша її агресія проти країн, які раніше були у складі Радянського Союзу, не припиниться.

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу разом з президентом Латвії Егілсом Левітсом.

"Агресивні дії РФ без провалу в Україні не припиняться – всім зрозуміло. Цю війну Росія, я впевнений, не витримає. Вже їхні наративи всюди не діють так потужно, як це було спочатку. Всі розуміють, що такий примітивізм, в який дехто ще вірить, що вони прийшли звільнити нашу державу від нацистів… Ми вже бачимо, коли вони хочуть перевернути уряд Молдови", – наголосив Зеленський.

Він задався питанням, чого росіяни бояться там, від чого "захищаються" і що такого може зробити Молдова.

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"Що може зробити Кишинів, захопити Москву? Смішно виглядає", – сказав президент.

Він наголосив, що Росії потрібен занепад України та сходу Європи, зокрема територій, які раніше були у складі СРСР.

"Коли в історії так діяли? Коли не могли навести порядок у себе в державі і не могли розвивати економіку, не могли нічого зробити, тому що були жебраками. Тому захоплювали інші території. Росія це робить. Ми їх зупинимо – з нашими партнерами. У нас немає іншого виходу і, якщо чесно, і іншого бажання вже немає давно", – зазначив Зеленський.

Він упевнений, що перемога України зупинить подальшу потенційну агресію РФ.