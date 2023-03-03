Білий дім про підтримку України американцями: Вони розуміють, що це потрібно. Якщо Путін досягне успіху, ціна для США може бути експоненціально більшою

Американське суспільство підтримує Україну в її боротьбі за незалежність, а конгресмени розуміють, наскільки ця підтримка необхідна.

Про це німецькому виданню Tagesspiegel розповів представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він заявив, що протягом останнього року обидві партії в Конгресі демонстрували підтримку України.

За словами Кірбі, лише невелика кількість республіканців у Палаті представників публічно виступила проти підтримки України. Проте, вважає Кірбі, вони "не представляють більшість ані своєї партії, ані фракції".

"Якщо послухати новообране керівництво Палати представників, включно зі спікером, то всі говорять одне й те саме: вони розуміють, що важливо підтримувати Україну, і що вони це робитимуть й надалі", — заявив він.

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Кірбі також розповів, що американський народ висловлює підтримку Україні, оскільки "розуміє, про що тут йдеться".

"Йдеться про ідею незалежності – те, що для американців має велике значення. Україна зараз бореться за свою незалежність у прямому сенсі цього слова. Американці це знають. І вони знають, що ця війна вже справляє відчутний вплив на їхні життя", – сказав представник адміністрації президента США.

За словами Кірбі, американське суспільство знає: "якщо Путін досягне успіху зараз, "ціна для Сполучених Штатів, як фінансова, так і людська, може бути експоненціально більшою".