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Білий дім про підтримку України американцями: Вони розуміють, що це потрібно. Якщо Путін досягне успіху, ціна для США може бути експоненціально більшою

джон,кірбі

Американське суспільство підтримує Україну в її боротьбі за незалежність, а конгресмени розуміють, наскільки ця підтримка необхідна.

Про це німецькому виданню Tagesspiegel розповів представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він заявив, що протягом останнього року обидві партії в Конгресі демонстрували підтримку України.

За словами Кірбі, лише невелика кількість республіканців у Палаті представників публічно виступила проти підтримки України. Проте, вважає Кірбі, вони "не представляють більшість ані своєї партії, ані фракції".

"Якщо послухати новообране керівництво Палати представників, включно зі спікером, то всі говорять одне й те саме: вони розуміють, що важливо підтримувати Україну, і що вони це робитимуть й надалі", — заявив він.

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Кірбі також розповів, що американський народ висловлює підтримку Україні, оскільки "розуміє, про що тут йдеться".

"Йдеться про ідею незалежності – те, що для американців має велике значення. Україна зараз бореться за свою незалежність у прямому сенсі цього слова. Американці це знають. І вони знають, що ця війна вже справляє відчутний вплив на їхні життя", – сказав представник адміністрації президента США.

За словами Кірбі, американське суспільство знає: "якщо Путін досягне успіху зараз, "ціна для Сполучених Штатів, як фінансова, так і людська, може бути експоненціально більшою".

Автор: 

допомога (8428) США (23310) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+6
Это "бла-бла-бла" - уже около 100 млрд.баксов, влитых в нашу борьбу. Все бы так делали "бла-бла-бла"
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03.03.2023 18:18
+6
Украина выстояла в самое тяжелое время весны\лета 2022. Украина освободила север, Харьковскую область и правобережье Херсонской. И это без лозунгов. Чтобы это увидеть нужны очки или что-то еще?
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03.03.2023 18:24
+5
В моем кругу общения поддержка Украины - стопроцентная, хотя среди моей родни есть и трамписты.
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03.03.2023 18:28
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Успехи Путина - это узбеки в Митино))
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03.03.2023 18:15 Відповісти
Это "бла-бла-бла" - уже около 100 млрд.баксов, влитых в нашу борьбу. Все бы так делали "бла-бла-бла"
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03.03.2023 18:18 Відповісти
Украина выстояла в самое тяжелое время весны\лета 2022. Украина освободила север, Харьковскую область и правобережье Херсонской. И это без лозунгов. Чтобы это увидеть нужны очки или что-то еще?
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03.03.2023 18:24 Відповісти
Одни только Хаймарсы сколько пользы принесли ))
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03.03.2023 18:29 Відповісти
А это и есть без лозунгов. Только за год до 24.02 мы получили 1300 (!!) тонн вооружений и аммуниции. Увидеть это мешает религия или что врожденное?
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03.03.2023 18:33 Відповісти
Ну мозгов кому-то точно не добавило. Жаль мозгов в поставках не было.
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03.03.2023 18:41 Відповісти
Почему иллюзии? За мозги и так отлично вижу и без очков.
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03.03.2023 18:45 Відповісти
Я верю своим глазам. И тем, кому верю как себе. И все благодарны американцам и союзникам за спасенные жизни и спасенную страну. Некоторым тоже не мешало бы научиться быть благодарным, если это дано.
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03.03.2023 18:52 Відповісти
Независимость всегда дорогая. Рабом быть дешевле. Нравится быть рабом?
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03.03.2023 19:00 Відповісти
Тебе под русским сапогом комфортнее?
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03.03.2023 19:07 Відповісти
Ну не ТЫ же, свинопас. ТЫ умеешь только хамить и тупо трындеть. Еще раз - нравится быть рабом?
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03.03.2023 19:11 Відповісти
Врешь хамло тупое. Хамить тут начал именно ТЫ, козел запоребриковый. Уже замечено - как га@дон из-за поребрика - так всегда всем тыкает и хамит, как в своем свинарнике. Национальная черта московитов.
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03.03.2023 19:20 Відповісти
Тобто Хаймарси, Насамси і т.д. нічого не змінили?

Кац, іди накати бояришніка. Тобі писати шкідливо.
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03.03.2023 18:29 Відповісти
русский, ти не заблукав?
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03.03.2023 18:57 Відповісти
Усохни, скот кацапський. Якщо не кацапський, то місцевий говно-ватан, що, в принципі, не сильно відрізняється. І я не лише про твої коменти в цій гілці. В тебе і інших висерів достатньо, щоб зрозуміти, яке ти падло.
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03.03.2023 18:59 Відповісти
разведданные имеют ту же силу, что и оружие. Спасибо союзникам
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03.03.2023 20:51 Відповісти
Эх. Если бы так-же рассуждали в 2019 наши "уставшие от войны".
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03.03.2023 18:16 Відповісти
Не устают только те, которые ничего не делают)
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03.03.2023 18:27 Відповісти
Еще те, кто много трындит у телевизора. Ну очень устают.
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03.03.2023 19:01 Відповісти
Все на Западе понимают что поражение в Украине станет катастрофой. Поэтому даже не исключено вмешательство НАТО. Самое худшее если договорятся "посередине".
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03.03.2023 18:18 Відповісти
Мозок zeльца це не Україна. Ніякої середини ніколи не буде. Якщо йому щось не подобається, нехай їде на родіну, якщо вона у нього десь є.
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03.03.2023 18:47 Відповісти
Так, більшість розуміють, проте, не все аж так тобре, як говорить пан Кірбі. Є любителі рашистських грошей і в США, які активно працюють в ЗМІ та й трампісти вже встигли підіграти свинособакам, відтак, є ще над чим працювати.
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03.03.2023 18:23 Відповісти
В моем кругу общения поддержка Украины - стопроцентная, хотя среди моей родни есть и трамписты.
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03.03.2023 18:28 Відповісти
Десантіс трампіст чи ні?
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03.03.2023 19:53 Відповісти
Консерватор, но не трампист.
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03.03.2023 20:00 Відповісти
Слідкую трохи за передвиборчою гонкою. З Десантіса ліплять головного опонента Трампу в партії, але цей тіп якийсь неоднозначний.

https://edition.cnn.com/2023/02/26/politics/ron-desantis-supported-ukraine-russia-kfile/index.html DeSantis' foreign policy pivot from being a self-described follower of the "Reagan school" of foreign policy to a more Trumpian worldview comes as the Republican Party's voting base has grown increasingly isolationist.

Теж CNN, хоч про це багато хто писав:
https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-2-20-23/h_892b2023e3f2e4b6dfcc6f15f5fe47c7 Gov. Ron DeSantis criticizes US involvement in the war in Ukraine
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03.03.2023 20:14 Відповісти
он уже откатил назад в вопросе поддержки Украины....
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03.03.2023 21:39 Відповісти
Якби я мав таке право, то під час цієї війни заборонив би українським політикам та політикам країн-партнерів давати інтерв'ю. Гадаю, справа з визволення українських земель йшла б швидше та з меншими втратами наших славних воїнів.
Слава ЗСУ, слава Україні!
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03.03.2023 19:52 Відповісти
 
 