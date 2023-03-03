Данілов про Донбас і Крим після визволення: Жодного Орвелла, всі громадяни будуть рівні

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що на територіях Донбасу та в Криму після звільнення не буде жодної особливої політики.

Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, люди можуть обрати будь-яку точку світу для життя, якщо їм не подобається Конституція чи закони країни. Він зазначив, що щодо Донбасу питання буде у тому, як має розвиватися регіон.

"Бо за ці роки його просто знищили, який там був промисловий потенціал, науковий потенціал. Там немає проактивного прошарку, який міг би забезпечити якийсь розвиток і на щось якісно впливати", — сказав секретар РНБО.

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Данілов заявив, що в Криму не було бойових дій, тому з реінтеграцією буде простіше, а всі росіяни, які оселилися на півострові після окупації у 2014 році, повинні будуть "згадати, що мають свої курорти".

"Жодної окремої політики, жодних лайт-варіантів. Для всіх українських громадян правила мають бути однаковими. У нас же немає бажання робити країну за правилами "1984" (роман-антиутопія Джорджа Орвелла. - Ред.), що всі рівні, а хтось ще рівніше", — резюмував він.