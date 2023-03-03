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Данілов про Донбас і Крим після визволення: Жодного Орвелла, всі громадяни будуть рівні

данілов

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що на територіях Донбасу та в Криму після звільнення не буде жодної особливої політики.

 Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, люди можуть обрати будь-яку точку світу для життя, якщо їм не подобається Конституція чи закони країни. Він зазначив, що щодо Донбасу питання буде у тому, як має розвиватися регіон.

"Бо за ці роки його просто знищили, який там був промисловий потенціал, науковий потенціал. Там немає проактивного прошарку, який міг би забезпечити якийсь розвиток і на щось якісно впливати", — сказав секретар РНБО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко не такий простий, не думаю, що Путіну вдасться його "дотиснути", - Данілов

Данілов заявив, що в Криму не було бойових дій, тому з реінтеграцією буде простіше, а всі росіяни, які оселилися на півострові після окупації у 2014 році, повинні будуть "згадати, що мають свої курорти".

"Жодної окремої політики, жодних лайт-варіантів. Для всіх українських громадян правила мають бути однаковими. У нас же немає бажання робити країну за правилами "1984" (роман-антиутопія Джорджа Орвелла. - Ред.), що всі рівні, а хтось ще рівніше", — резюмував він.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) Крим (14183) Донбас (22356) деокупація (950)


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Топ коментарі
+42
він чо, придурок, хоче надати рівне виборче право і тим сепарам/колаборантам, які волали "путівведівойска"????
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03.03.2023 18:30
+41
значить, чекатимемо рускаго міра-3
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03.03.2023 18:26
+38
Статус негромадянина для початку. Хай доведуть, що хочуть бути громадянами України, що гідні ними бути. Або - за поребрик. Досить толерастії до колаборантів і ждунів, бо через 10 років знову почуємо "Путін ввєді!"
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03.03.2023 18:32
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значить, чекатимемо рускаго міра-3
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03.03.2023 18:26 Відповісти
всіх через поліграф-поліграфич! інакще 26 колона нам гарантована!
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03.03.2023 18:46 Відповісти
ну да сначала разберемся без Орвелы с зеленными клоунами просто распылим на атомы... ну а потом уравняем более равных... и не ВАМ это уже будет надо решать... вам бы свою шкурку бы сберечь.. я о власти нынешней квартальной..
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03.03.2023 19:07 Відповісти
++
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03.03.2023 19:15 Відповісти
Моторола не дочекався равноправія
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03.03.2023 19:58 Відповісти
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03.03.2023 18:26 Відповісти
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03.03.2023 18:56 Відповісти
Готуйтесь ветерани,днровька бидлота буде вас прин жувати
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03.03.2023 18:27 Відповісти
Жодного кацапа руськоговорящєго...спочатку екзамени, потім вже паспорти
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03.03.2023 18:27 Відповісти
Такий західний діалект. Але хіба кияни далеко втекли від львів'ян? Хіба тим, що багато українських слів замінили російською, а більшість з тих хто хизується що "кієвлянін с дєда-прадєда" принципово не говорять українською.
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03.03.2023 18:48 Відповісти
Й угорськими..то що? Я ж не кажу, здати на відмінно. Он у нас през рота розкриє, соромно. Я про руськоговорящіє чєлюсті..не плутайте)
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03.03.2023 19:09 Відповісти
Донецькі які втекли в Київ тут качають права. Працюючи в державній установі говорять російською, а на зауваження говорити українською кричать що "ето націзм".
Квартальщики заробляють авторитет в колаборантів.
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03.03.2023 18:42 Відповісти
Чергова ''Хуцпа ''від зе вірного,слуги .
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03.03.2023 18:28 Відповісти
Та в нас і зараз всі рівні -- тільки є набагато рівніші .
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03.03.2023 18:28 Відповісти
Зеленіши
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03.03.2023 18:33 Відповісти
"... но власти- равнее остальных" (скотный двор)
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03.03.2023 18:29 Відповісти
він чо, придурок, хоче надати рівне виборче право і тим сепарам/колаборантам, які волали "путівведівойска"????
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03.03.2023 18:30 Відповісти
так а що він має зараз говорити - пісєц вам сєпари грьобані ? це питання можна піднімати після зачистки окупованих територій
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03.03.2023 18:38 Відповісти
ви ще й сумніваєтеся?
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03.03.2023 18:39 Відповісти
Мабуть хоче надати виборче право, хто воював в армії ЛДНр і вбивав і гвалтував укранців, тобто більшості їх
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03.03.2023 18:42 Відповісти
Якщо зникне Россія з карти то з нею зникне і руzzкий мир в головах зазомбованої вати, як в казці де погані герої звільняються від злих чар та стають нормальними.
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03.03.2023 19:07 Відповісти
Гоп...
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03.03.2023 18:30 Відповісти
Там була фраза - кому не подобається, має право здристнути в любу точку глобусу.
Це буде правильно - не доведеться нікого переконувати.
Просто - ********** нахт шнел.
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03.03.2023 18:32 Відповісти
Статус негромадянина для початку. Хай доведуть, що хочуть бути громадянами України, що гідні ними бути. Або - за поребрик. Досить толерастії до колаборантів і ждунів, бо через 10 років знову почуємо "Путін ввєді!"
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03.03.2023 18:32 Відповісти
пункт 1. На визволених територіях які були в окупації багато років не може бути жодних вибрів президента чи депутатів -на пів століття мінімум!Там може бути тільки призначена з центру адміністрація без всякого обговорення.
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03.03.2023 18:39 Відповісти
всеодно це буде вірішувати вже інша влада, так шо хай багатіє думкою й далі
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03.03.2023 18:33 Відповісти
Немає 100% впевненості, що влада зміниться - дуже багато ждунів та антонін
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03.03.2023 18:38 Відповісти
жодного сумніву)) але вже після перемоги
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03.03.2023 18:40 Відповісти
А ви, батечку, оптіміст. 73 % нікуди не ділися. І на наступних виборах знову проголосують "папріколу".
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03.03.2023 18:40 Відповісти
Знаю дну таку. Як ***** пішло на Київ, вона взяла своїх два здорових бугая (сина й чоловіка) і втекла з Києва, ховалась десь в погребі. А коли орків прогнали з Києва то повернулась і стала розказувати як "зілєнскій защітіл".
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03.03.2023 18:54 Відповісти
таких мільйони!
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03.03.2023 20:07 Відповісти
Повідомлено про підозру ще двом російським військовим, які ґвалтували жінок та дітей під час окупації Київської області. Російських катів не зупиняли ні благання про помилування, ні вік своїх жертв - найменшій було лише 4 роки, передають http://patrioty.org.ua/ Патріоти України.

Як йдеться в сюжеті ТСН, чоловіків, які намагалися захистити свої родини жорстоко били й змушували дивитися на сексуальні знущання. За один день двоє російських солдат скривдили 12 жителів села, троє з яких були неповнолітніми.
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03.03.2023 18:33 Відповісти
Україна витрачає на утримання одного російського військовополоненого близько 10 тисяч гривень щомісячно. У цю суму входить харчування, комунальні послуги, зарплата персоналу, охорони, конвою тощо, передають http://patrioty.org.ua/ Патріоти України. Це все,що треба знати і про цього Данілова і про його шефа і про розпіарених гінденбургів-генералів-полководців....
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03.03.2023 18:36 Відповісти
Тут розпорядок дня й приблизне меню було опубліковане..

Нехай не триндять!!!! Там їдла тільки більше ніж на 10 тис. Вони ціни бачили??
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03.03.2023 19:15 Відповісти
пенсіонери з мінімалкою в 2100 грн тут заплакали
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03.03.2023 20:08 Відповісти
Что-то я не припомню, чтобы нацисты зиговали в 46-ом году на улицах, а в Японии в школах преподавали военное искусство как устроить второй Перл-Харбор. Нет, абсолютно все страны мира устроили двадцатилетнюю тяжелейшую процедуру денацификации. Каждого немца брали за шкирку и показывали фильмы в кинотеатрах с преступлениями нацистов, тратя на это миллионы марок, миллиарды даже. Никто их не жалел. Брали за шкирку и везли в концлагерь. Никто не позволил им жить как им хочется и исповедовать ту идеологию, которая была у них раньше. Это сектанты в конце концов, больные люди, представляющие для общества опасность. Я требую хотя бы ради личной безопасности и готов своими налогами в этом участвовать, чтобы каждый прошел процедуру денацификации, сейчас это проще простого, психика людей хорошо изучена. Сдадут экзамен по истории, будут 2 раза в год участвовать в памятных акциях, искупая свою вину перед убитыми ими нашими людьми, тогда и будут жить как все, притом существенно лучше, чем жили бы на России.
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03.03.2023 18:34 Відповісти
Думки правильні, але чому ж ти расєйською її висловлюєш? З себе почати не хочеш, чи не можеш?
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03.03.2023 18:41 Відповісти
выборы в Раду(ы) на когда-то оккупированых территориях возможны через срок не меньше срока оккупации, если насейчас, то это аж через 9-10 лет, бо дебилы, засланцы и просто вумный нАрид снова выберут "или йаныка или моторолу или гиркина..."
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03.03.2023 18:36 Відповісти
Не знаєш мови - не маєш громадянства.
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03.03.2023 18:56 Відповісти
Та можна знати 5 мов і бути ватником, а можна бути німим, але патріотом. Знання мови, саме по собі, нічого не визначає. Китаєць який знає мову - автоматом укрїнець і патріот?
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03.03.2023 22:52 Відповісти
Такі вимоги закону про громадянство у будь-якій адекватній країні, але ватних довбодятлів забули повідомити про це, тому їх легко розпізнати. Методичку поміняй, вона надто тупа і застаріла, тому поза межами мордору не працює.
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04.03.2023 01:39 Відповісти
Ти не зрозумів, навіть про що я. Де написано, що державна мова не потрібна? Бо всі тупі, а ти розумний. Як ти розумієш «Знання мови, саме по собі, нічого не визначає.» Тим паче в контексті допуску до участі у виборах і не тільки (див. перший пост)
Наприклад будеш позбавляти громадянства воїна ЗСУ, що на момент перемоги мову знає не досконало? Прошу, зразу, не пиши про метидочка. )))
І мову знати і вчити треба - просто там ще додати багато чого треба. Якраз років 10, термін рівний окупації, посидять без виборів. Хоча на зрозуміло, «що через 10років ми без них наголосуємо.
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04.03.2023 09:39 Відповісти
Коли ЗСУ звільнять Крим та Донбас, вони самі розберуться хто і що там отримає. Без пана Данілова і Зе команди, яким на той час доведеться відповідати за власні дії. А питаннь буде дуже багато.
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03.03.2023 18:37 Відповісти
А там вже ''громадян'' немає! Там лишилися прокацаплені істоти!!!
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03.03.2023 18:39 Відповісти
Всі будуть рівні, но хтось буде рівніше)
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03.03.2023 18:40 Відповісти
Там масса вати і без денацифікації і поразки у виборчих правах не обійтись. Років 10-15 має управляти військова адміністрація.
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03.03.2023 18:41 Відповісти
Не будуть автономіями,а будуть областями і все те що ви тут їм набажали до цього прикладається!
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03.03.2023 18:44 Відповісти
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03.03.2023 18:46 Відповісти
данiлов - iдiот, якщо не гiрше. кожен день таке верзе, нiби в нього прямий канал з лубянкою.
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03.03.2023 18:47 Відповісти
Нормальна тєма.
То вони на перших же виборах проголосують за януковоща, мертвечука, клюєва, азарова, арбузіва і братів колеснікових. І ще за раїсу богатирьову, ківу і новинського.
Нормально...
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03.03.2023 18:48 Відповісти
А ви подивіться за кого голосували на місцевих виборах в жовтні 2020 року на Одещині, Миколаївщині, Херсонщині, Харківщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині. 60% набирали риги, а по де-яких дільницях шарій набирав більше ніж слуги.
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03.03.2023 19:15 Відповісти
Процедура позбавлення громадянства України тих, хто має паспорт двуголової курки вже відпрацьована. На тимчасово окупованих територіях кацапський аусвайс є майже у всіх. Тому так, всі громадяни (які ними залишаться) будуть рівними.
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03.03.2023 18:50 Відповісти
Вірно каже. Всіх горбатих будемо рівняти поки не стануть рівними...
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03.03.2023 18:52 Відповісти
Горбатих могила випрямить
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03.03.2023 20:44 Відповісти
У нас же немає бажання робити країну за правилами "1984" (роман-антиутопія Джорджа Орвелла. - Ред.), що всі рівні, а хтось ще рівніше"
Та вы шо?... А сейчас зеленые соответствуют этому правилу? Это задел что благодаря усилиям нашего Генштаба и нашим воинам вы, зеленые уроды, готовы делить между собой освобожденные объекты на наших территориях?
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03.03.2023 18:54 Відповісти
Жодної окремої політики, жодних лайт-варіантів. Для всіх українських громадян правила мають бути однаковими.
ну так может прямо сейчас начать выполнять обещаное?или все таки некоторые животные все же равнее?-осёл например
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03.03.2023 18:55 Відповісти
Віслюк, до речі, виявився самим розумним мешканцем орвельського "Скотного двору", який першим зрозумів, що Кнур, який шляхом омани та брехливих обіцянок дорвався до влади, насправді не воює з загарбниками Ферми, а лише робить вигляд, і в цей. час торгує з окупантами та переймає їх методи керування. Чітайтє кніжку, она доступна і на скрєпночєлюстном общєпонятном
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03.03.2023 19:16 Відповісти
Дуже погано, що на болотах Орвел заборонений. Це пояснює, що ви нічого не второпали, а тим паче побачили в написаному Зэ. Мудрого віслюка до речі звали Бенджамін. А ще Віслюк це символ однієї з найвпливовіших партій країни, прапором якої ви прикриваєте свої рязанські роги
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03.03.2023 19:46 Відповісти
Не дозволяється брати участь у голосуванні і займати виборчі посади в державі Україна громадянам,котрі не володіють державною мовою і були під рашистською окупацією на протязі 50 років.-Ось і все
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03.03.2023 18:58 Відповісти
Вкид. Ти спочатку звільни ці території.
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03.03.2023 18:58 Відповісти
Трошки не так. До лозунгу "Всі рівні" слова "але деякі рівніші" дописала Свиня, яка дорвалися до влади після Революції. Це дійсно Орвелл, але не "1984", а "Скотний двір". Книжка заборонена в росії, Білорусі, північній кореї...та й навіть в деяких місцях Вільної України
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03.03.2023 19:02 Відповісти
Вони ще й у цьому безграмотні. А я все гадала - ну де там про рівність у 1984? А цей придурок книжки поплутав!
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03.03.2023 20:08 Відповісти
Ну, ото такий знаток Оруела той данілов. До речі, він сам з того клятого дикого поля, яке зараз поливаєтья кров'ю наших воїнів
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03.03.2023 20:47 Відповісти
Знову усі будуть президенти?
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03.03.2023 19:11 Відповісти
Тото "донбас" - савєццкая паРашна ОБРАЗА частин областей України!
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03.03.2023 19:26 Відповісти
В чому рівність? Статті закону про колабораціонізм та Державну зраду - рівніші для деяких?
Рівно - залишили все, тай ******** на Колиму.
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03.03.2023 19:28 Відповісти
Звільнимо території, звільнимо і данілова...
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03.03.2023 19:31 Відповісти
Наша пісня гарна, нова, починаймо її знову: Спасибо жителям Донбаса за президента.....
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03.03.2023 19:35 Відповісти
КРІВБАСА! так актуальніше!
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03.03.2023 20:12 Відповісти
Вчится радянський мужик, правильні речи каже.
Особливо по Криму- Кримська область України
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03.03.2023 19:48 Відповісти
Зато консерв останется полно.... Которые выберут прорашенских депутатов... Местных и региональных....
Данилов совсем диб-л?
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03.03.2023 19:54 Відповісти
ветеренар-асвободітєль
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03.03.2023 19:58 Відповісти
Якщо цим недогражданам росії надати право голосу, то отримаємо набагато гірше за зелю і зелень
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03.03.2023 20:02 Відповісти
Шо опять "Там же наши люди"
А чи не пішли би ви попід йух з такими замашками . Хай мандрують в рашу
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03.03.2023 20:02 Відповісти
У кацапів згідно Міжнародного права є "материнська країна" і ми маємо повне право всіх вороже налаштованих кацапів депортувати або інтернувати примусово як небажаний елемент. З Австрії, наприклад, після Другої Світової інтернували всіх без винятку німців навіть якщо родини мали 300-400 літню історію проживання в Австірії... Тому Україна для Громадян України а не для кацапського бидла яке волало в три горла "***** ввєді". От хай їм там "за парєбріком" ***** і "вводить по самі нємагу"!
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03.03.2023 20:06 Відповісти
Всім кримлядям, які голосували на референдумі і плясали Яблочко, - поразка в правах з перспективою депортації в орду!!
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03.03.2023 20:17 Відповісти
Трепло пустопорожнє, а ьтм часом під Бахмутом назріває трагедія...Не дай , Боже!
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03.03.2023 20:42 Відповісти
Яка трагедія? Що ти мелеш? Залишити місто це ще не трагедія...
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03.03.2023 20:57 Відповісти
Якщо залишити - то не трагедія.
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03.03.2023 21:01 Відповісти
а они чьи граждане?кто руzzкий мир в Крым и Донбасс звал,не они ли?!поэтому после освобождения Крыма и Донбасса пусть убираются на свою родину в говнорашку а на освобождённых землях будут жить Украинцы!
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03.03.2023 20:43 Відповісти
Предлагаю почитать интервью ДАНИЛОВА за 2014 год (19.07.2014 !!!)

Экс-губернатор Луганщины: Москва сделала Донбасс плацдармом для уничтожения Украины еще в 90-е
Алексей Данилов

В 94-95 году в России уже сформировалась группа из бывших и действующих сотрудников КГБ-ФСБ, которая приняла решение начать "игру". Результатом этой игры стал Путин, который в 2000 году нежданно-негаданно был предложен Ельциным на пост президента России.

История, которую я называю проектом уничтожения Украины, началась в 90-е и началась в Донецкой области.

В 1994 году на выборах в Донецкой области образовалась группа достаточно молодых, инициативных и дерзких людей…
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03.03.2023 20:44 Відповісти
Что касается Януковича, не будь он человеком КГБ, как бы он смог с двумя приговорами стать членом КПСС? Это же невозможно.

Он был "кротом", то есть скрытым агентом. Таких, как он, достают с полочки для выполнения определенных задач.

"Донецкие" всегда были связаны с Москвой. Она помогла донецким сделать все возможное, чтобы зачистить регион от любого инакомыслия и сформировать группу людей, которые ни с кем не считались и требовали особого к себе отношения.

Москва сделала ставку на донецких, Донбасс был ее плацдармом.
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03.03.2023 20:45 Відповісти
К примеру, до сегодняшнего дня Партия Регионов имеет с "Единой Россией" публичный официальный документ о взаимопомощи.

Помните, как Янукович был публично унижен в Крыму, когда Путин с байкерами и с Медведчуком показал ему его место? Янукович пытался вилять вправо-влево, но Путин заставил его служить своей цели. А она простая: стереть с карты мира Украину в ее нынешних границах.

- Был момент, когда колебания Януковича могли привести к другому повороту событий?

- Взбрыкнув в сторону Европы, Янукович забыл, что его личное дело с массой интересных подробностей находится на Лубянке. Если они ведут клиента, то ведут профессионально и постоянно
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03.03.2023 20:46 Відповісти
Вся череда трагических событий в Украине находится в этой линии. В московской линии лежат - и убийство Черновола, и убийство Гонгадзе.

Путин - временный правитель этой сложной территории - он уйдет, и его будут проклинать миллионы российских граждан.
Но без помощи со стороны США мы его не одолеем.

ПУТИН И МЕРКЕЛЬ ЗАНИМАЮТСЯ ОБЩИМ ПРОЕКТОМ ПО РАЗДЕЛУ УКРАИНЫ.

И если США не надавят на Путина реально, то все наши батальоны, и АТО - не спасут нас.

Путин рассчитывал на успех. Потому, что у нас граждане РФ возглавляли в Украине Министерство обороны (Саломатин, Лебедев).

https://news.obozrevatel.com/politics/10973-eks-gubernator-luganschinyi-moskva-sdelala-donbass-platsdarmom-dlya-unichtozheniya-ukrainyi-esche-v-90-e.htm
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03.03.2023 20:47 Відповісти
Тобто рівні? Це всі ці упороті будуть іти і голосувати? Данілов, ти ж сам казав, що це не наша проблема їх асилімувати, а їхня проблема асилімуватися. Чи що таке? Хоча, якщо років з п'ятнадцять там буде військова адміністрація, то може й так...
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03.03.2023 20:55 Відповісти
Ой, а шо, Данилов уже рубашку другого цвета надел, специально для пэрэмоги у Крыму? Когда украинцы победят - ЗЕгниды растворятся в пространстве
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03.03.2023 21:32 Відповісти
Вокруг Бахмута с каждым днем все сильнее сжимается кольцо, а Данилов уже практически освободил Крым. Пустобрех и бездарь.
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03.03.2023 22:19 Відповісти
Усі рівні тільки хтось рівніший Балабол
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03.03.2023 22:59 Відповісти
В расее сплошь и рядом.
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04.03.2023 11:03 Відповісти
Видимо, это он заявил для тех кто там остался гражданином Украины с соответствующим паспортом.Заимевшие"курицу",а таких немало, сами добровольно смоются в рассиюшку. Оставшихся из таковых,таки,придется перековывать,а упоротых в"лишенцы"на исправление
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04.03.2023 08:08 Відповісти
 
 