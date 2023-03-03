Данілов про Донбас і Крим після визволення: Жодного Орвелла, всі громадяни будуть рівні
Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що на територіях Донбасу та в Криму після звільнення не буде жодної особливої політики.
Про це він повідомив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, люди можуть обрати будь-яку точку світу для життя, якщо їм не подобається Конституція чи закони країни. Він зазначив, що щодо Донбасу питання буде у тому, як має розвиватися регіон.
"Бо за ці роки його просто знищили, який там був промисловий потенціал, науковий потенціал. Там немає проактивного прошарку, який міг би забезпечити якийсь розвиток і на щось якісно впливати", — сказав секретар РНБО.
Данілов заявив, що в Криму не було бойових дій, тому з реінтеграцією буде простіше, а всі росіяни, які оселилися на півострові після окупації у 2014 році, повинні будуть "згадати, що мають свої курорти".
"Жодної окремої політики, жодних лайт-варіантів. Для всіх українських громадян правила мають бути однаковими. У нас же немає бажання робити країну за правилами "1984" (роман-антиутопія Джорджа Орвелла. - Ред.), що всі рівні, а хтось ще рівніше", — резюмував він.
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Квартальщики заробляють авторитет в колаборантів.
Це буде правильно - не доведеться нікого переконувати.
Просто - ********** нахт шнел.
Як йдеться в сюжеті ТСН, чоловіків, які намагалися захистити свої родини жорстоко били й змушували дивитися на сексуальні знущання. За один день двоє російських солдат скривдили 12 жителів села, троє з яких були неповнолітніми.
Нехай не триндять!!!! Там їдла тільки більше ніж на 10 тис. Вони ціни бачили??
Наприклад будеш позбавляти громадянства воїна ЗСУ, що на момент перемоги мову знає не досконало? Прошу, зразу, не пиши про метидочка. )))
І мову знати і вчити треба - просто там ще додати багато чого треба. Якраз років 10, термін рівний окупації, посидять без виборів. Хоча на зрозуміло, «що через 10років ми без них наголосуємо.
То вони на перших же виборах проголосують за януковоща, мертвечука, клюєва, азарова, арбузіва і братів колеснікових. І ще за раїсу богатирьову, ківу і новинського.
Нормально...
Та вы шо?... А сейчас зеленые соответствуют этому правилу? Это задел что благодаря усилиям нашего Генштаба и нашим воинам вы, зеленые уроды, готовы делить между собой освобожденные объекты на наших территориях?
ну так может прямо сейчас начать выполнять обещаное?или все таки некоторые животные все же равнее?-осёл например
Рівно - залишили все, тай ******** на Колиму.
Особливо по Криму- Кримська область України
Данилов совсем диб-л?
А чи не пішли би ви попід йух з такими замашками . Хай мандрують в рашу
Экс-губернатор Луганщины: Москва сделала Донбасс плацдармом для уничтожения Украины еще в 90-е
Алексей Данилов
В 94-95 году в России уже сформировалась группа из бывших и действующих сотрудников КГБ-ФСБ, которая приняла решение начать "игру". Результатом этой игры стал Путин, который в 2000 году нежданно-негаданно был предложен Ельциным на пост президента России.
История, которую я называю проектом уничтожения Украины, началась в 90-е и началась в Донецкой области.
В 1994 году на выборах в Донецкой области образовалась группа достаточно молодых, инициативных и дерзких людей…
Он был "кротом", то есть скрытым агентом. Таких, как он, достают с полочки для выполнения определенных задач.
"Донецкие" всегда были связаны с Москвой. Она помогла донецким сделать все возможное, чтобы зачистить регион от любого инакомыслия и сформировать группу людей, которые ни с кем не считались и требовали особого к себе отношения.
Москва сделала ставку на донецких, Донбасс был ее плацдармом.
Помните, как Янукович был публично унижен в Крыму, когда Путин с байкерами и с Медведчуком показал ему его место? Янукович пытался вилять вправо-влево, но Путин заставил его служить своей цели. А она простая: стереть с карты мира Украину в ее нынешних границах.
- Был момент, когда колебания Януковича могли привести к другому повороту событий?
- Взбрыкнув в сторону Европы, Янукович забыл, что его личное дело с массой интересных подробностей находится на Лубянке. Если они ведут клиента, то ведут профессионально и постоянно
Путин - временный правитель этой сложной территории - он уйдет, и его будут проклинать миллионы российских граждан.
Но без помощи со стороны США мы его не одолеем.
ПУТИН И МЕРКЕЛЬ ЗАНИМАЮТСЯ ОБЩИМ ПРОЕКТОМ ПО РАЗДЕЛУ УКРАИНЫ.
И если США не надавят на Путина реально, то все наши батальоны, и АТО - не спасут нас.
Путин рассчитывал на успех. Потому, что у нас граждане РФ возглавляли в Украине Министерство обороны (Саломатин, Лебедев).
https://news.obozrevatel.com/politics/10973-eks-gubernator-luganschinyi-moskva-sdelala-donbass-platsdarmom-dlya-unichtozheniya-ukrainyi-esche-v-90-e.htm