Росія не застосує тактичну ядерну зброю. Індія та Китай дали їй сигнал, - Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков не бачить загрози застосування тактичної ядерної зброї Росією.

Про це він повідомив в інтерв'ю німецькому виданню Bild, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, росіяни не застосують тактичної ядерної зброї, оскільки вони отримали чіткий сигнал від Китаю та Індії про неприпустимість застосування зброї масового ураження.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У РФ заявили про плани розробити "новий вид військових операцій" із застосуванням ядерної зброї для відбиття "агресії з боку США"

Він зазначив, що знає окупантів, а тому вважає ядерні погрози блефом.

"Застосування ядерної зброї не дасть їм того, чого вони хочуть", — заявив Резніков.