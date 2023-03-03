Росія не застосує тактичну ядерну зброю. Індія та Китай дали їй сигнал, - Резніков
Міністр оборони Олексій Резніков не бачить загрози застосування тактичної ядерної зброї Росією.
Про це він повідомив в інтерв'ю німецькому виданню Bild, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
За його словами, росіяни не застосують тактичної ядерної зброї, оскільки вони отримали чіткий сигнал від Китаю та Індії про неприпустимість застосування зброї масового ураження.
Він зазначив, що знає окупантів, а тому вважає ядерні погрози блефом.
"Застосування ядерної зброї не дасть їм того, чого вони хочуть", — заявив Резніков.
Топ коментарі
+22 Олександр Дніпро
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+20 Герхард
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+20 Валерий Викторович #551514
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Задовбали сигнальщики й червонолінійні
Так він і загрози вторгнення не бачив - занадто слабкі окуляри. А розуму, щоб зрозуміти попередження амереканців не вистачило!
Сигнал китайским фонариком означает - давай Ваня, делай шо хошь