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Новини Війна
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Росія не застосує тактичну ядерну зброю. Індія та Китай дали їй сигнал, - Резніков

олексій,резніков

Міністр оборони Олексій Резніков не бачить загрози застосування тактичної ядерної зброї Росією.

Про це він повідомив в інтерв'ю німецькому виданню Bild, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За його словами, росіяни не застосують тактичної ядерної зброї, оскільки вони отримали чіткий сигнал від Китаю та Індії про неприпустимість застосування зброї масового ураження.

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Він зазначив, що знає окупантів, а тому вважає ядерні погрози блефом.

"Застосування ядерної зброї не дасть їм того, чого вони хочуть", — заявив Резніков.

Автор: 

росія (65883) ядерна зброя (1165) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+22
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03.03.2023 19:23
+20
А чим саме повинен займатися цей зелений продавець яєць?
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03.03.2023 19:16
+20
ЭТОТ ТИП НАНЕС ВРЕДА БОЛЬШЕ ЧЕМ ОТ ЯДЕРНОЙ БОМБЫ .
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03.03.2023 19:17
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А чим саме повинен займатися цей зелений продавець яєць?
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03.03.2023 19:16 Відповісти
Сигнали давати!
Задовбали сигнальщики й червонолінійні
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03.03.2023 19:19 Відповісти
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03.03.2023 19:31 Відповісти
Яйца уже не актуально. Там уже скандал с закупивлями фляг. За копеечные фляги Минобороны пишет в 12 раз дороже. Разница кому-то в карман. Ютуб ще от Безумной не отошёл, фляжки Минобороны наскочили
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03.03.2023 21:19 Відповісти
ЭТОТ ТИП НАНЕС ВРЕДА БОЛЬШЕ ЧЕМ ОТ ЯДЕРНОЙ БОМБЫ .
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03.03.2023 19:17 Відповісти
Це хто?
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03.03.2023 19:17 Відповісти
вор прохвост. еврей
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03.03.2023 19:40 Відповісти
Випадкова ..... на посаді міністра оборони, позивний Яйцеголова фляга за сім пятдесят
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03.03.2023 19:40 Відповісти
Медаль тобі Арестовича на ср...ку
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03.03.2023 19:18 Відповісти
Доречі , Подоляк погнав на сьогоднішню Люсю в Італії на ефірі харошіх руzzк
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03.03.2023 19:19 Відповісти
Знову ''яйцекороль'' вангує.
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03.03.2023 19:18 Відповісти
Рєзніков 22 лютого 2022 - не бачимо ударних угрупувань рф на кордонах для наступу
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03.03.2023 19:19 Відповісти
Експєрд яйковий.
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03.03.2023 19:22 Відповісти
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03.03.2023 19:23 Відповісти
посадити цього підора на фляжку на якій воно крало 7 баксів х кожноі для всу
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03.03.2023 19:39 Відповісти
Фільм з Кері про адвоката , котрому синок на днюху заціпив брехливого рота своїм таємним побажанням , задуваючи свчечку на торті... з цим адвокатом так не пройде , таємне бажання перед Рамштайном зберегти ним обличчя України , не на того натрапили . Він працював у адвокатській конторі з Портновим , у нього бізнес був спільний з Єрмаком...
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03.03.2023 19:26 Відповісти
"зелений 3,14стабол".котрий за пару днів до нападу рашиста на Україну втирав українському "мудрому наріду" куйню,що у рашиста недостатньо тактичних війскових груп для повномасштабного вторгнення в Україну. І цю куйню ,воно вішало українському народові після того,як начальник ЦРУ розклав "зеленим зрадникам" мапи із напрямками нападу рашистів на Україну ,та орієнтованою датою нападу.
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03.03.2023 19:26 Відповісти
А США, Германія,Великобританія і ще інші провідни країни світу для цього коллегі зеленського по професіі нічого не коштують
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03.03.2023 19:34 Відповісти
цей підар заробляв крім яець на кожній пластмасовій фліцжці для зсу 7 баксівь сьогодні показали розцінки яки воно підписувало
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03.03.2023 19:37 Відповісти
57 центів ціна -в армію посиачав за 7 дол 50 центів
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03.03.2023 19:42 Відповісти
і це ще далеко не все.. нам просто не показують весь розклад
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03.03.2023 20:01 Відповісти
Продовжує красти і базікати про космічни кораблі в міжпланетному просторі ! Фізик ядерщик χγλι !
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03.03.2023 20:59 Відповісти
Показали рашці середніи палець ? .
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03.03.2023 19:43 Відповісти
ПНХ,мародер.
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03.03.2023 19:47 Відповісти
Росія не застосує? Зарікалася свиня гівна не їсти...
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03.03.2023 19:48 Відповісти
******** сказав - значить 1000%
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03.03.2023 19:53 Відповісти
«Міністр оборони Олексій Резніков не бачить загрози застосування тактичної ядерної зброї Росією.»
Так він і загрози вторгнення не бачив - занадто слабкі окуляри. А розуму, щоб зрозуміти попередження амереканців не вистачило!
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03.03.2023 20:03 Відповісти
Коли воно каже, що не застосують, то слід бути готовими до того, що застосують. Зараз у нас найбрехливіша влада за 30 років
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03.03.2023 20:04 Відповісти
Друзі,боюся,що все набагато серйозніше. Ми всі (і Бутусов на Цензорі) задаємо питання хто розвалив оборону України,ЗСУ,ВПК,відвів війська перед нападом,всі звинувачуємо ЗЕ-льку і цього фахівця з яйценоскості курей. Але їх інтелектуального рівня просто 0 для того щоб провернути таку комбінацію! Це робили розумні,хитрі,знаючі люди. І вони й зараз керують і інтелектуалом зачитувань звернень з відеосуфлера і цим яйцеголовим зав.яйцескладу і іншими!А це проблема,страшна проблема,нам за неї платити кров"ю.
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03.03.2023 20:10 Відповісти
Яку комбінацію ? Да всі 30 років крали на закупівлях. То воно вже протоптагим шляхом пішло
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03.03.2023 20:12 Відповісти
яку??? зняття оборони Києва,Гостомеля,здачу Півдня,АЕС,казан в Маріуполі тощо
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03.03.2023 20:15 Відповісти
Цілком згодна.
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03.03.2023 20:10 Відповісти
Під час війни з Гітлером Сталін особисто зайняв посаду наркома оборони,а під час нашої війни посаду міністра оборони займає ось Оце....
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03.03.2023 20:12 Відповісти
Індія та Китай дали їй сигнал - это круто, это не то, что сигнал каких-то сполученых штатов.

Сигнал китайским фонариком означает - давай Ваня, делай шо хошь
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03.03.2023 20:38 Відповісти
Резнік і ядерна зброя: Я ЩОСЬ ПРОПУСТИВ?
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03.03.2023 21:13 Відповісти
яйца меряют в килограммах и парсеках. Этот до попадания в зеленое болото казался вменяемым
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03.03.2023 22:18 Відповісти
*обнутий. Що зроблять Китай і Індія? Ще більшу знижку на нафту попросять
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03.03.2023 22:37 Відповісти
 
 