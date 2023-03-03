До коаліції зі створення спецтрибуналу щодо Росії долучилися вже 29 держав, - Кулеба

Коаліція, яка працює над параметрами майбутнього спеціального трибуналу щодо Росії за злочин агресії проти України, вже налічує 29 держав.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за результатами зустрічі з колегами з Нідерландів та Естонії у Львові, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нашу зустріч ми присвятили насамперед питанню створення спеціального трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти України. Цей процес розпочався ще минулого року, ми поступово рухаємося до створення такого трибуналу, й роль Нідерландів та Естонії в цьому процесі дуже важлива", - сказав Кулеба.

За його словами, до основної групи країн, які працюють над параметрами майбутнього трибуналу, на сьогодні вже входить 29 держав.

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"26 січня відбулося перше засідання цієї коаліції зі створення спецтрибуналу, в ньому взяла участь 21 держава. Нині їх 29. Серед цих держав одна з Латинської Америки, тобто прогрес є очевидним", - зауважив глава МЗС.

Він повідомив, що домовлено про проведення другого засідання зі створення спецтрибуналу 21-22 березня в Страсбурзі.

Міністр також подякував Нідерландам за рішення розмістити в Гаазі Міжнародний центр з кримінального переслідування за скоєння злочину агресії проти України.

На зустрічі йшлося також про кроки щодо прискорення постачання в Україну артилерійських боєприпасів та іншого озброєння.