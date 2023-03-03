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До коаліції зі створення спецтрибуналу щодо Росії долучилися вже 29 держав, - Кулеба

кулеба

Коаліція, яка працює над параметрами майбутнього спеціального трибуналу щодо Росії за злочин агресії проти України, вже налічує 29 держав.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за результатами зустрічі з колегами з Нідерландів та Естонії у Львові, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Нашу зустріч ми присвятили насамперед питанню створення спеціального трибуналу для покарання Росії за злочин агресії проти України. Цей процес розпочався ще минулого року, ми поступово рухаємося до створення такого трибуналу, й роль Нідерландів та Естонії в цьому процесі дуже важлива", - сказав Кулеба.

За його словами, до основної групи країн, які працюють над параметрами майбутнього трибуналу, на сьогодні вже входить 29 держав.

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"26 січня відбулося перше засідання цієї коаліції зі створення спецтрибуналу, в ньому взяла участь 21 держава. Нині їх 29. Серед цих держав одна з Латинської Америки, тобто прогрес є очевидним", - зауважив глава МЗС.

Він повідомив, що домовлено про проведення другого засідання зі створення спецтрибуналу 21-22 березня в Страсбурзі.

Міністр також подякував Нідерландам за рішення розмістити в Гаазі Міжнародний центр з кримінального переслідування за скоєння злочину агресії проти України.

На зустрічі йшлося також про кроки щодо прискорення постачання в Україну артилерійських боєприпасів та іншого озброєння.

Автор: 

росія (65883) трибунал (273) Кулеба Дмитро (3604)


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И тут Штирлиц понял - будут бить...
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03.03.2023 19:45 Відповісти
кулеба це обовьязково треба зробити як і трибунал для ворюг і мародерів з партіі зеленського міністерства оборони міністров і депутатів а також зрадників любого рангу на службі президента
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03.03.2023 19:47 Відповісти
А трибунал для всіх без винятку депутатів? Чи тільки із партії Зеленського? Яку партію будемо виключати?
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03.03.2023 20:07 Відповісти
у мародерів нема партіі.. всіх кто крав. просто зараз рулять слугі і опж..
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03.03.2023 20:22 Відповісти
Ну раз зараз рулять, тоді є пропозиція, війну ворюгам і мародерам від влади розпочати з 2019. Буде і справедливо, і попереднім на радість.
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03.03.2023 20:29 Відповісти
ні треба з 92 начати..для мародера срока давності не може бути
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03.03.2023 20:32 Відповісти
Толку з кількості країн, ви ще усю Африку приєднайте і не забудьте Папуа Нову Гвінею, достатньо з десяток країн, але тих які мають можливість і бажання судити рашистів і путю.
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03.03.2023 20:42 Відповісти
Сподіваюсь 29 - це для старту. Будь яка цивілізована країна мусить бути в цьому списку. А їх набагато більше.
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03.03.2023 22:44 Відповісти
 
 