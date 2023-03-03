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Новини
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Росіяни на окупованій Луганщині позбавили людей можливості отримувати пенсії в банкоматах, - Генштаб

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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про ситуацію на окупованій Луганщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "На Луганщині так звана окупаційна влада продовжує чинити тиск на місцеве населення, зокрема на найменш захищені верстви. У населених пунктах Сватівського району загарбники позбавили можливості людей отримувати пенсії та інші соціальні виплати шляхом відключення банкоматів. Пенсіонерам та іншим категоріям населення, що потребують соціального захисту, запропоновано отримувати виплати готівкою у визначені дні. Проте, через таку організацію, люди здебільшого фізично не можуть отримати гроші".

Також читайте: Загарбники псують урожай "незареєстрованим" фермерам окупованої Луганщини, - ОВА

Автор: 

Генштаб ЗС (6737) банкомат (128) Луганська область (4890)


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Топ коментарі
+5
"Луганчане не будут кормить нахлебников из ЕС" (2014) - самим жрать нечего
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03.03.2023 19:55
+4
А до сьогодні протягом року туди їздила наша інкасація та нал в банкомати закладала?
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03.03.2023 20:00
+3
Ну так за шо ж боролись?
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03.03.2023 19:51
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Ну так за шо ж боролись?
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03.03.2023 19:51 Відповісти
"рюZZкій мірЪ" прийшов. Частина тих, хто залишився на окупованих, з нетерпінням його чекали. Як кажуть "жеріть, та не обляпайтесь". Тих, хто опинився там вимушено, проте мають поукраїнський світогляд, чисто по-людськи шкода. Проте як же міщерно мало там залишилось адекватних людей!
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03.03.2023 19:54 Відповісти
"Луганчане не будут кормить нахлебников из ЕС" (2014) - самим жрать нечего
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03.03.2023 19:55 Відповісти
Це функція ГШ? Це вже зовсім, може треба займатися підготовкою і веденням бойових дій.
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03.03.2023 19:57 Відповісти
А до сьогодні протягом року туди їздила наша інкасація та нал в банкомати закладала?
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03.03.2023 20:00 Відповісти
"Что, Кормилюшка, невесел?
Что головушку повесил?.."

(конёк-долбонёк)
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03.03.2023 20:02 Відповісти
Я дико извиняюсь, а как эти банкоматы инкассировались в оккупации ?
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03.03.2023 20:11 Відповісти
А вас не цікавить, яким способом качапська нафта транспортується до гівняних мадьярів через територію України? Чи телепортується в четвертому вимірі?
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03.03.2023 20:22 Відповісти
Зелуп это устраивает.
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03.03.2023 20:25 Відповісти
Они кацапов ждали. Вот пусть они им и платят.
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03.03.2023 20:23 Відповісти
Цікава інфа
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03.03.2023 20:32 Відповісти
А ОТКУДА ТАМ БАНКИ ?и соответственно банкоматы
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03.03.2023 20:34 Відповісти
Щось я не зрозумів
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03.03.2023 21:21 Відповісти
А в банкоматах нал появлялся посредством чего? Ничего не понял😮
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03.03.2023 21:29 Відповісти
Цікаво, а якого банку то були банкомати і які інкасатори їх обслуговували? І якою валютою?
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03.03.2023 21:40 Відповісти
 
 