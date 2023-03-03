Росіяни на окупованій Луганщині позбавили людей можливості отримувати пенсії в банкоматах, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про ситуацію на окупованій Луганщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "На Луганщині так звана окупаційна влада продовжує чинити тиск на місцеве населення, зокрема на найменш захищені верстви. У населених пунктах Сватівського району загарбники позбавили можливості людей отримувати пенсії та інші соціальні виплати шляхом відключення банкоматів. Пенсіонерам та іншим категоріям населення, що потребують соціального захисту, запропоновано отримувати виплати готівкою у визначені дні. Проте, через таку організацію, люди здебільшого фізично не можуть отримати гроші".
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+5 Onufri Zagloba
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+4 ArtK
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+3 Остап Покотило
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(конёк-долбонёк)