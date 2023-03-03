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США виділили Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 400 млн дол., - Блінкен
США виділили Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 400 млн доларів.
Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Цей пакет військової допомоги включає в себе більше боєприпасів для постачальних США HIMARS і гаубиць, які Україна так ефективно використовує для самооборони, а також боєприпаси для бойових машин піхоти Bradley, мостових знарядь, що запускаються з бронетранспортерів, боєприпаси та обладнання, та інше технічне обслуговування, навчання і підтримку", - зазначив Блінкен.
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ще не чув, що б американці називали українців украми.
всю цю зневажливисть до українців і америкаців залишимо нелюдям-коцапам...
Если они и будут ******* друг-друга, то с подлодок, из северных морей.