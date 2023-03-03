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США виділили Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 400 млн дол., - Блінкен

сша,артилерія

США виділили Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 400 млн доларів.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Цей пакет військової допомоги включає в себе більше боєприпасів для постачальних США HIMARS і гаубиць, які Україна так ефективно використовує для самооборони, а також боєприпаси для бойових машин піхоти Bradley, мостових знарядь, що запускаються з бронетранспортерів, боєприпаси та обладнання, та інше технічне обслуговування, навчання і підтримку", - зазначив Блінкен.

Також читайте: Новий пакет допомоги від США на 400 млн дол. міститиме боєприпаси для РСЗВ HIMARS та БМП Bradley, - Reuters

Автор: 

зброя (7520) США (23310) Блінкен Ентоні (1157)


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Если Россия применит ядерное оружие в любом месте, в любом масштабе это вызовет такие последствия для РФ которые превзойдут все что Россия когда-либо испытывала в своей истории. Мы сними с себя все ограничители. Москва предупреждена" - было заявленно сегодня в Конгрессе США.
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03.03.2023 20:06 Відповісти
Амерам-черговий респект за підтримку України...
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03.03.2023 20:06 Відповісти
давайте все таки не будемо називати американців амерами.
ще не чув, що б американці називали українців украми.
всю цю зневажливисть до українців і америкаців залишимо нелюдям-коцапам...
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03.03.2023 21:37 Відповісти
Щира подяка США за величезну допомогу та підтримку.
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03.03.2023 20:10 Відповісти
Ну, хоть дома все нормально...
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03.03.2023 20:56 Відповісти
Щиро дякуємо, Америко.
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03.03.2023 21:13 Відповісти
Днями в Европу прилетел самолёт ,ссудного дня,, вся ударная часть 6 флота США в Средиземном море несколько дней назад перебазировалась ближе к Эгейскому морю, якобы в Эстонию залетали Б-52. И на тебе такое заявление сегодня. Чуть пугануло. Что то кацапы явно задумали накануне всего этого. Может блефуют?
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03.03.2023 22:31 Відповісти
Там и там блеф. Забудьте про б-52 и медведей, в качестве бомберов. Это прошлый век, пво им не преодолеть, к земле такие бомберы не прижимаются ) Их используют в качестве понтов скорее

Если они и будут ******* друг-друга, то с подлодок, из северных морей.
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04.03.2023 01:47 Відповісти
 
 