США виділили Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 400 млн дол., - Блінкен

США виділили Україні новий пакет військової допомоги у розмірі 400 млн доларів.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Цей пакет військової допомоги включає в себе більше боєприпасів для постачальних США HIMARS і гаубиць, які Україна так ефективно використовує для самооборони, а також боєприпаси для бойових машин піхоти Bradley, мостових знарядь, що запускаються з бронетранспортерів, боєприпаси та обладнання, та інше технічне обслуговування, навчання і підтримку", - зазначив Блінкен.

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