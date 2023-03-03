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Новини
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За два роки Україна виконає всі умови щодо членства та "передасть м’яч" ЄС, - Шмигаль

шмигаль

Україна планує за два роки виконати умови щодо членства в Євросоюзі. Після цього блоку залишиться лише ухвалити політичне рішення у цьому питанні.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Голова уряду нагадав, що після того, як Україна набула статусу кандидата, Євросоюз надав нашій країні сім рекомендацій. Нині майже всі вони вже виконані.

Шмигаль додав, що вже наступного тижня уряд отримає кандидатів на керівника Національного антикорупційного бюро, що є важливим кроком на шляху до виконання рекомендацій ЄС.

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За словами прем'єра, він упевнений, що вже восени Євросоюз надасть Україні свою оцінку виконання рекомендацій. Паралельно наша країна проводить самоаудит на відповідність європейському законодавству для того, щоб коли переговори щодо членства України розпочнуться, вже були певні результати.

"Це дає мені впевненість говорити про те, що через два роки ми зможемо виконати всі необхідні умови для того, щоб поставити м'яч на бік Європейського Союзу щодо ухвалення політичного рішення про входження до Євросоюзу. Важливий момент - надзвичайно амбітний та складний план, але ми по цьому напрямку рухатимемося", - наголосив глава уряду.

Автор: 

членство в ЄС (1290) Шмигаль Денис (4633)


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Топ коментарі
+39
Шмігаль показово сам себе посадить в тюрягу за корупцію? Якщо ні то вимоги ЄС будуть не виконані...
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03.03.2023 20:09
+29
Через два роки через тотальну корупцію і кумівство єрмака, зеленського і татарова Україну точно в ЄС не приймуть
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03.03.2023 20:10
+21
А чи рєзніков знає, що в члени ЄС приймають не прихильників гри членом на піаніно, а тих, хто дотримується певних стандартів (наприклад, не наживається на харчуванні військових)?
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03.03.2023 20:12
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Шмігаль показово сам себе посадить в тюрягу за корупцію? Якщо ні то вимоги ЄС будуть не виконані...
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03.03.2023 20:09 Відповісти
Нет, он говорит, что через 2 года они всё доворуют и в лес уйдут. Если успеют...
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03.03.2023 20:49 Відповісти
Поки ці "футболісти" при владі - нічого не буде!
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03.03.2023 21:22 Відповісти
Всё ясно ....уже через 2 года....мог бы и не мычать...
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03.03.2023 20:09 Відповісти
"Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения." - Марк Твен
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03.03.2023 20:11 Відповісти
Поправлю, це А. Лінкольн.
А вираз дуже добре характеризує всю «команду»
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03.03.2023 20:57 Відповісти
Это говорили примерно так и Линкольн, и Лоуренс Харви Зайгер. Х.з. кто автор И таки да, подходит на 100%
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03.03.2023 21:11 Відповісти
Нехай скаже кого розстріляти, щоб за місяць. Невже самого?
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03.03.2023 20:26 Відповісти
Ну вот на кого рассчитаны эти сказки для лохов? Вы и сделаете за 2 года? Ага, аж 10 раз сделаете.
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03.03.2023 20:09 Відповісти
Через два роки через тотальну корупцію і кумівство єрмака, зеленського і татарова Україну точно в ЄС не приймуть
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03.03.2023 20:10 Відповісти
А чи рєзніков знає, що в члени ЄС приймають не прихильників гри членом на піаніно, а тих, хто дотримується певних стандартів (наприклад, не наживається на харчуванні військових)?
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03.03.2023 20:12 Відповісти
Вообще-то это Шмыгаль
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03.03.2023 20:13 Відповісти
Та вони, як однояйцеві близнюки. 😁
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03.03.2023 20:15 Відповісти
Їхні батьки мали по одному яйцеві? 😮
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03.03.2023 20:25 Відповісти
вони одніеі крові і релігіі..в бога не вірять хреста не признають.совесті і честі не мають.
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04.03.2023 09:39 Відповісти
шмигаль, рєзніков… Як казав один. торчок «а какая разніца?»
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03.03.2023 20:16 Відповісти
Влада з травня 2019 … чотири роки було мало ? Треба ще 50 років ? Будемо сподіватись , що лишається , краще мовчали би вже
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03.03.2023 20:12 Відповісти
В 2015-му обіцяли років через 20 - 25...
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03.03.2023 20:15 Відповісти
Деяким і 5 мало. Ще хотіли добавки. Апетит виріс чи прийшов під час їжі)
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03.03.2023 20:18 Відповісти
тут понімаеш такі возможності для іх таланті появляються. раніш крали шоб путіну нічого не залишити а як украінці стали піздити москалів .рішили на зсу а на горізонті світить бабло на востановленіе украіни.
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04.03.2023 09:45 Відповісти
Враховуючи, що пркищо ЗЄ петляє, дурить і зруйнував навіть те, що було зроблено до нього, ця заява виглядає, як блюзнірство.

Єрмак і Татаров!!! На цьому закінчуються всі сподівання на вступ до ЄС.
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03.03.2023 20:13 Відповісти
Господа , с вами ЕС нам не светит вообще
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03.03.2023 20:16 Відповісти
Какие там "господа"? Барыги - "из грязи в князи".
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03.03.2023 20:29 Відповісти
Швидше збірна України з футболу стане чемпіоном світу, ніж шмигаль віддасть пас ЄС!
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03.03.2023 20:20 Відповісти
а слабО, зебилы-леворуционеры, прямо сейчас, в качестве хоть слабой надежды на перемены, вернуть Украинцам 5й прямый еспрессо и хоть какую-нибудь свободу слова?..
- ваши "пятилетки за два года" некоторым ещё с Совка "стоят поперёк горла"
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03.03.2023 20:22 Відповісти
Кормить "светлым завтра" и устраивать гонку за горизонтом можно достаточно долго. Доказано упоминаемым "совком". А вот для этого, как раз, нужна единая информационная политика. Так что забудьте.
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03.03.2023 21:06 Відповісти
..что и требовалось доказать - это очередной развод лохов, вумного нарида, благодарного потребителя лайна телеканализации ******** новын..(
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03.03.2023 21:13 Відповісти
Да...... і тоді вже забудуть і про Резнікова, Шмигаля, Дерьмака -це ж 2025 рік буде.
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03.03.2023 20:25 Відповісти
буде новий стадіон і остап зеленській буде розказувати яке світле майбутне жде украінців..невже ще не перевилися ******** 73 процентні
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04.03.2023 09:49 Відповісти
Казковий птах, той що дерево довбе, але не дятел!
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03.03.2023 20:25 Відповісти
Тю..то так й пишіть..казковий довбодятел))
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03.03.2023 20:53 Відповісти
За два роки зелені потвори так накрадуть та намутять, що їм вже буде все одно де мешкать в Омані чи ОАЕ
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03.03.2023 20:26 Відповісти
Ви можети хіба знищити реформи
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03.03.2023 20:26 Відповісти
нью Фасюкі??))) тафай, тафай - ето інтєрєстно
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03.03.2023 20:29 Відповісти
більше як за рік, "зе брехуни" не розпочали перемовини з ЄС про вступ України в ЄС
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03.03.2023 20:34 Відповісти
Не треба ля-ля ! навіщо брехати !
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03.03.2023 20:36 Відповісти
Минобороны без тендера закупило через киевскую фирму китайские фляги для ВСУ по цене в 10 раз выше рыночной, - "Главком" (https://glavcom.ua/publications/zoloti-fljahi-dlja-minoboroni-jak-postachalniki-zarobljajut-miljoni-na-vijni-912031.html) со ссылкой на расследование ДБР

Так, 23 марта 2022 года Минобороны напрямую, без тендеров, заключило контракт со столичным ООО «Пролог Сервис». Речь шла о поставках полевых фляг китайского производства в размере 100 тыс. штук. Как сообщает издание, реальная цена такой фляги $0,59, а в документации $7,9.

Потери госбюджета от этой сделки могли составлять более 700 тысяч долларов.
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03.03.2023 20:37 Відповісти
...а там надо начинать с ковидных масок: в Китай - свои за безцень. Оттуда - приподнесли, как если бы они были позолочены. Помните в аптеках маски по 200 грн и более.
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03.03.2023 22:05 Відповісти
https://suspilne.media/374561-gotovi-visluhati-ukrainske-bacenna-misel-pro-nevikonanna-rekomendacij-venecijki-do-zakonu-pro-ksu/
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03.03.2023 20:45 Відповісти
М"ячі будуть не по 17$. ???
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03.03.2023 20:53 Відповісти
пздобол не може не пздіти.
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03.03.2023 20:55 Відповісти
Дурень думкою багатіє!!!! Ми не лохі!!!
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03.03.2023 20:57 Відповісти
За два роки Україна виконає всі умови щодо членства та "передасть м'яч" ЄС, - Шмигаль Джерело:

Одесский облсовет уволил главврача онкодиспансера, который находится на фронте

Одесский облсовет отказался снимать одиозного зампреда от ОПЗЖ и обращаться к парламенту по поводу Московского патриархата и выплат военным

Вот **** *****, как то так.
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03.03.2023 21:08 Відповісти
Та не приймуть Україну ні у яке НАТО і ЄС, поки такі злодійкуваті блазні при владі...
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03.03.2023 21:13 Відповісти
Захисники України щодня життям своїм дорогу стелять Україні до ЄС!!
А у це й же час, Шмигалі-резнікові та їх заступники з держсекретарями та їм подібні, з грошей для забезпечення потреб Захисників мародерять ….
Рік, мусолили розмитнення тепляків, безпілотників….
За рік з Грального бізнесу 52 млрд вивевели, але не для потреб із забезпеченням необхідного, на які Волонтери збирають гроші, а за кордон!!!
В Українців добра пам'ять, і дитячих люстрацій 2014 р. Більше НЕБУДЕ!!
Сашко Білий та Лісник правильно робили, тому зляканий авакін чужими руками і убив їх!!

Але справа тієї сотні людей, тепер стала справою сотень тисяч Українців!!
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03.03.2023 21:18 Відповісти
Якби вас, мерЗЕнних вилупків-мародерів не обрали, Україна вже була б у ЄС та вже б виконувала ПДЧ щодо членства в НАТО та очікували прийняття, при цьому Армія та оборонка укріплювалися, ракети Нептун, Вільхи та Громи, САУ Богдани вже б стояли на бойовому чергуванні, економіка б зростала та були б живі сотні тисяч українців та українок, були б цілі Маріуполь, Буча, Ірпінь, Ізюм та Чернигів, Харків, Херсон та Купянськ з Миколаєвим та Запоріжжям... а з представниками ***** у Мінську проходила б стопітсота зустріч щодо "виконання мінських угод"... Все б це було, якби не "вибори па пріколу" в травні 2019 та "Оманські" угоди з москалями за спиною українського народу в січні 2020...
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03.03.2023 21:26 Відповісти
Мяч, как на яйцах приподняться , або на пустых пластиковых бутылках. Как это безмозглое шноровье уже задрало.
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03.03.2023 22:01 Відповісти
Politico: "Зеленський не є послідовним лідером. Він багато обіцяв, але мало чого досяг. Він і досі покладається виключно на близьке коло своїх друзів. Зеленський всього лише раз зустрічався з опозицією - напочатку вторгнення. Внутрішньо політична критика зростає…

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03.03.2023 22:06 Відповісти
Лучше бы с корупцией разобрались

Офицер Арестович, уволен с должности советника президента 17 января 2023

https://telegraf.com.ua/ukraina/2023-01-17/5775717-arestovich-zalishae-posadu-radnika-op-prichina-i-foto-zayavi

Имеет 3х детей, но первой дочке уже за 18 лет

https://gordonua.com/bulvar/news/volevaja-devochka-prekrasno-spravitsja-i-bez-ottsa-arestovich-rasskazal-o-18-letnej-docheri-aelite-foto-1636934.html

Но тем не менее, выехал "отдохнуть" в Италию - не работая в органах власти, будучи офицером, и имея только 2х детей до 18 лет

https://telegraf.com.ua/ukraina/2023-02-27/5780985-na-dve-tri-nedeli-arestovich-vo-vremya-voyny-proshvyrnulsya-v-italiyu-po-delam-foto
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03.03.2023 22:08 Відповісти
,,передаст мяч,,--- Мяч никак не может быть передастом---учущил начальник? В нём же дырки по сути быть не может. То те кто буцают мяч---запросто могут быть! Ведь у них не только дырка есть, но и вавка в башке!
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03.03.2023 22:18 Відповісти
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03.03.2023 22:59 Відповісти
Каких вам ещё реформ надо?! (с)
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03.03.2023 22:32 Відповісти
Верніть Е-декларування для початку 😡😡😡
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03.03.2023 22:37 Відповісти
Бряцальце
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03.03.2023 22:43 Відповісти
A якжеж в Євросоюзі вже незабаром? ще чув що мяч був на стороні Європи?
Мабуть Європа своіми антикорупційними вимогами замість паса гол по яйцям влупила.
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03.03.2023 22:45 Відповісти
Ипанутые зелёные крысы снова лапшу вешают,для кого этот *****...ь,казнокрадов поголовно
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03.03.2023 23:01 Відповісти
Через 2 роки ніхто не згадає що верзло уцей Резніков, а можливо ніхто не згадає і самого Резнікова, так що посміхаємось і машем!
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03.03.2023 23:27 Відповісти
здаеться мені що через 2 рокі ми вас будемо лоавити по всій европі.
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04.03.2023 00:52 Відповісти
Чрез ІНТЕРПОЛ.
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04.03.2023 08:59 Відповісти
Від вашої впевненості я тільки бачу ваші масні, опасисті гризла, пузила, неначе вагітні на мільйони спижжених гривен.
Про те, що вони там думають - доки кабан схудне, худий здохне.
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04.03.2023 02:24 Відповісти
... моно трохі підкоректирую Біг-Прємьера - надо " ...два-три роки..." /автоматично уникае слів зради)))))))/
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04.03.2023 05:02 Відповісти
і буба з'явиться по 5'ятий повістці?
така собі зелена муйня, яку я чув разів 150....
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04.03.2023 05:09 Відповісти
Напоминает лозунги Вперед в светлое будущее!!!Ура товарищи!Только были пятилетки а сейчас в ускоренном режиме 2 года
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04.03.2023 06:42 Відповісти
Лопша. Мастер-шеф
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04.03.2023 08:32 Відповісти
З НАТО вже.обісрались,нас там не було,а бази будували Тепер ЄС,нас туди чи ще візьмуть,а умови.заставляють виконувати.Дурна.влада
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04.03.2023 09:19 Відповісти
Немає сенсу щось писати!
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04.03.2023 09:42 Відповісти
А за два роки, або віслюк здохне, або падишах. А в наших реаліях, це одна і та ж істота.
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04.03.2023 09:51 Відповісти
Ага, поспішіть - у вас є ще 2 роки щоб набити кишені під завязку. ЄС спить і бачить мати у своєму складі країну з найкорумпованішими чиновниками у світі. Ви, собаки усе робите щоб Україна ніколи не потрапила у коло цивілізованих країн яким є ЄС - бо доведеться сісти.
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04.03.2023 10:04 Відповісти
 
 