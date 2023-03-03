За два роки Україна виконає всі умови щодо членства та "передасть м’яч" ЄС, - Шмигаль
Україна планує за два роки виконати умови щодо членства в Євросоюзі. Після цього блоку залишиться лише ухвалити політичне рішення у цьому питанні.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив під час пресконференції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Голова уряду нагадав, що після того, як Україна набула статусу кандидата, Євросоюз надав нашій країні сім рекомендацій. Нині майже всі вони вже виконані.
Шмигаль додав, що вже наступного тижня уряд отримає кандидатів на керівника Національного антикорупційного бюро, що є важливим кроком на шляху до виконання рекомендацій ЄС.
За словами прем'єра, він упевнений, що вже восени Євросоюз надасть Україні свою оцінку виконання рекомендацій. Паралельно наша країна проводить самоаудит на відповідність європейському законодавству для того, щоб коли переговори щодо членства України розпочнуться, вже були певні результати.
"Це дає мені впевненість говорити про те, що через два роки ми зможемо виконати всі необхідні умови для того, щоб поставити м'яч на бік Європейського Союзу щодо ухвалення політичного рішення про входження до Євросоюзу. Важливий момент - надзвичайно амбітний та складний план, але ми по цьому напрямку рухатимемося", - наголосив глава уряду.
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А вираз дуже добре характеризує всю «команду»
Єрмак і Татаров!!! На цьому закінчуються всі сподівання на вступ до ЄС.
- ваши "пятилетки за два года" некоторым ещё с Совка "стоят поперёк горла"
Так, 23 марта 2022 года Минобороны напрямую, без тендеров, заключило контракт со столичным ООО «Пролог Сервис». Речь шла о поставках полевых фляг китайского производства в размере 100 тыс. штук. Как сообщает издание, реальная цена такой фляги $0,59, а в документации $7,9.
Потери госбюджета от этой сделки могли составлять более 700 тысяч долларов.
Одесский облсовет уволил главврача онкодиспансера, который находится на фронте
Одесский облсовет отказался снимать одиозного зампреда от ОПЗЖ и обращаться к парламенту по поводу Московского патриархата и выплат военным
Вот **** *****, как то так.
А у це й же час, Шмигалі-резнікові та їх заступники з держсекретарями та їм подібні, з грошей для забезпечення потреб Захисників мародерять ….
Рік, мусолили розмитнення тепляків, безпілотників….
За рік з Грального бізнесу 52 млрд вивевели, але не для потреб із забезпеченням необхідного, на які Волонтери збирають гроші, а за кордон!!!
В Українців добра пам'ять, і дитячих люстрацій 2014 р. Більше НЕБУДЕ!!
Сашко Білий та Лісник правильно робили, тому зляканий авакін чужими руками і убив їх!!
Але справа тієї сотні людей, тепер стала справою сотень тисяч Українців!!
Офицер Арестович, уволен с должности советника президента 17 января 2023
https://telegraf.com.ua/ukraina/2023-01-17/5775717-arestovich-zalishae-posadu-radnika-op-prichina-i-foto-zayavi
Имеет 3х детей, но первой дочке уже за 18 лет
https://gordonua.com/bulvar/news/volevaja-devochka-prekrasno-spravitsja-i-bez-ottsa-arestovich-rasskazal-o-18-letnej-docheri-aelite-foto-1636934.html
Но тем не менее, выехал "отдохнуть" в Италию - не работая в органах власти, будучи офицером, и имея только 2х детей до 18 лет
https://telegraf.com.ua/ukraina/2023-02-27/5780985-na-dve-tri-nedeli-arestovich-vo-vremya-voyny-proshvyrnulsya-v-italiyu-po-delam-foto
Мабуть Європа своіми антикорупційними вимогами замість паса гол по яйцям влупила.
Про те, що вони там думають - доки кабан схудне, худий здохне.
така собі зелена муйня, яку я чув разів 150....