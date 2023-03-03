Шмигаль роз’яснив плани щодо евакуації дітей із зон активних бойових дій: Не примусово, а з одним з батьків
Примусову евакуацію лише однієї дитини неможливо розробити в законодавчому плані. Наразі розглядається варіант щодо вивезення неповнолітньої особи разом з одним із батьків.
Про це в коментарі РБК-Україна розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.
Як пояснив Шмигаль, неможливо відібрати у батьків дитину та вивезти її без їхньої згоди з небезпечної зони, оскільки це буде кіднепінгом.
"Є живі батьки, які опікуються дитиною, вони не позбавлені батьківських прав, ви не можете відібрати у них дитину і вивезти її без їхньої згоди, це неможливо, це кіднепінг. Ми не можемо красти дітей в українських родин", - відзначив прем'єр.
Водночас Шмигаль зауважив, що якщо існує загроза життю дитини, наразі розробляється проєкт постанови щодо її евакуації з одним з батьків.
"Це те, про що ми розмовляли вчора на нараді. Тобто ми працюємо якраз над таким варіантом, щоб все-таки рятувати максимальну кількість життів наших дітей і їхніх батьків", - додав Шмигаль.
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Может быть неприятно
Но правда часто бывает неприятной
Судя по статистике, дети в неблагополучных семьях
Подвергаются не только психологическому и физическому
Но и сексуальному насилию
В мирное время ребенок может рассказать об этом
Попросить помощи
Куда пойти ребенку на войне?
Его родители держат в подвале
Как заложника
Я смотрю на сюжеты
Из БАХМУТА
И ужасаюсь
В каких условиях находятся дети
Видите ли - мы соблюдаем законы
Не нарушаем права граждан
Скажите
А у детей в нашей стране нет прав?
Они должны подчиняться
Конченым родителям?
Простите за грубость, но власть
Не только не предупредило граждан о вой не
Власть бросила этих бедных детей
Которым и до войны было несладко
Тогда не надо на всех углах повторять
ЧУЖИЕ ДЕТЕЙ НЕ БЫВАЕТ
Бывает
Дети президента - это одно
А дети БАХМУТА -совсем другое