Шмигаль роз’яснив плани щодо евакуації дітей із зон активних бойових дій: Не примусово, а з одним з батьків

Примусову евакуацію лише однієї дитини неможливо розробити в законодавчому плані. Наразі розглядається варіант щодо вивезення неповнолітньої особи разом з одним із батьків.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Як пояснив Шмигаль, неможливо відібрати у батьків дитину та вивезти її без їхньої згоди з небезпечної зони, оскільки це буде кіднепінгом.

"Є живі батьки, які опікуються дитиною, вони не позбавлені батьківських прав, ви не можете відібрати у них дитину і вивезти її без їхньої згоди, це неможливо, це кіднепінг. Ми не можемо красти дітей в українських родин", - відзначив прем'єр.

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Водночас Шмигаль зауважив, що якщо існує загроза життю дитини, наразі розробляється проєкт постанови щодо її евакуації з одним з батьків.

"Це те, про що ми розмовляли вчора на нараді. Тобто ми працюємо якраз над таким варіантом, щоб все-таки рятувати максимальну кількість життів наших дітей і їхніх батьків", - додав Шмигаль.