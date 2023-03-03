За минулий тиждень морпіхи знищили 300 окупантів, 9 БМП і 4 танки,- ВМС
Морські піхотинці за цей тиждень ліквідували на українській землі 300 російських загарбників.
Про це повідомляє пресцентр Командування Військово-морських сил Збройних сил України, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулий тиждень нашим військовим вдалось знищити 300 окупантів, 9 бойових броньованих машин, 4 танки, 10 одиниць автомобільної техніки, 3 мінометних розрахунки, одиницю спеціальної техніки та 7 артилерійських систем ворога", - ідеться в повідомленні.
Також зазначається, що військовослужбовці ВМС разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль із гарантування безпеки судноплавства у Чорному морі для подолання продовольчої кризи. Минулого тижня в рамках "зернової ініціативи" із українських портів вийшли 20 суден, на борту яких було понад 500 тис. тонн зерна та іншої агропродукції.
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що будеш з радістю очікувати кількість знищеної русні