УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12372 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 312 8

За минулий тиждень морпіхи знищили 300 окупантів, 9 БМП і 4 танки,- ВМС

морпіхи

Морські піхотинці за цей тиждень ліквідували на українській землі 300 російських загарбників.

Про це повідомляє пресцентр Командування Військово-морських сил Збройних сил України, інформує Цензор.НЕТ.

"За минулий тиждень нашим військовим вдалось знищити 300 окупантів, 9 бойових броньованих машин, 4 танки, 10 одиниць автомобільної техніки, 3 мінометних розрахунки, одиницю спеціальної техніки та 7 артилерійських систем ворога", - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що військовослужбовці ВМС разом з побратимами у складі угруповань докладають усіх зусиль із гарантування безпеки судноплавства у Чорному морі для подолання продовольчої кризи. Минулого тижня в рамках "зернової ініціативи" із українських портів вийшли 20 суден, на борту яких було понад 500 тис. тонн зерна та іншої агропродукції.

Також читайте: Західне озброєння утричі зменшило різницю в потенціалах між ВМС України і Чорноморським флотом РФ, - Неїжпапа

Автор: 

ВМС (1396) знищення (7483)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
03.03.2023 20:36 Відповісти
показати весь коментар
03.03.2023 20:36 Відповісти
морпіхи тримають "планку" - Слава ВМС України!
показати весь коментар
03.03.2023 20:48 Відповісти
Дуже добре!!!
показати весь коментар
03.03.2023 20:59 Відповісти
Героям слава!!!
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
03.03.2023 21:10 Відповісти
І нічо собі!))
показати весь коментар
03.03.2023 21:24 Відповісти
не порів би якби кілька років назад хтось сказав би
що будеш з радістю очікувати кількість знищеної русні
показати весь коментар
03.03.2023 21:53 Відповісти
Морським котикам респект👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
03.03.2023 23:38 Відповісти
 
 