Міністри оборони ЄС обговорять спільну закупівлю 1 млн 155-мм снарядів для України, - МЗС Естонії

7-8 березня міністри оборони країн ЄС обговорять механізм спільних закупівель 1 млн артилерійських боєприпасів для України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми обговорили також потреби України в боєприпасах. Ми дуже вдячні всім країнам, які обіцяли постачання снарядів Україні. Але ми знаємо, що снарядів набагато менше, ніж потрібно, особливо 155-мм. Багато країн пообіцяли їх поставити, але виконання обіцянок має бути терміново прискорене.

У понеділок міністри країн ЄС обговорять пропозицію щодо створення механізму спільних закупівель для постачання 1 млн снарядів калібру 155-мм для України", - сказав Рейнсалу на спільному брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою та главою МЗС Нідерландів Вопке Гукстрою у Львові.

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