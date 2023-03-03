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Міністри оборони ЄС обговорять спільну закупівлю 1 млн 155-мм снарядів для України, - МЗС Естонії

снаряд,155,мм

7-8 березня міністри оборони країн ЄС обговорять механізм спільних закупівель 1 млн артилерійських боєприпасів для України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми обговорили також потреби України в боєприпасах. Ми дуже вдячні всім країнам, які обіцяли постачання снарядів Україні. Але ми знаємо, що снарядів набагато менше, ніж потрібно, особливо 155-мм. Багато країн пообіцяли їх поставити, але виконання обіцянок має бути терміново прискорене.

У понеділок міністри країн ЄС обговорять пропозицію щодо створення механізму спільних закупівель для постачання 1 млн снарядів калібру 155-мм для України", - сказав Рейнсалу на спільному брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою та главою МЗС Нідерландів Вопке Гукстрою у Львові.

Також читайте: ЄС планує виділити 1 млрд євро для виробництва і надання Україні 155-мм снарядів, - The Washington Post

Автор: 

боєприпаси (2291) Естонія (1642) Євросоюз (13632)


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Добре, але швидше рухайтеся!
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03.03.2023 20:51 Відповісти
Лохи, учитесь как надо рубать бабло!
«Золоті фляги» для Міноборони. Як постачальники заробляють мільйони на війні
https://glavcom.ua/publications/zoloti-fljahi-dlja-minoboroni-jak-postachalniki-zarobljajut-miljoni-na-vijni-912031.html
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03.03.2023 20:52 Відповісти
... "ТОВ «Пролог Сервіс» створено у 2018 році.."
Без коментарів)

. ""Перед цим устиг побувати довіреною особою кандидата у президенти Віктора Ющенка."
Що тут скажеш. Що хотіли, те й отримали. Не додати, не відібрати.)
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03.03.2023 21:03 Відповісти
1 млн снарядов если тратить по 10тыс в день, то хватит на 100 дней
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03.03.2023 21:06 Відповісти
 
 