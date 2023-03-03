Міністри оборони ЄС обговорять спільну закупівлю 1 млн 155-мм снарядів для України, - МЗС Естонії
7-8 березня міністри оборони країн ЄС обговорять механізм спільних закупівель 1 млн артилерійських боєприпасів для України.
Про це повідомив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми обговорили також потреби України в боєприпасах. Ми дуже вдячні всім країнам, які обіцяли постачання снарядів Україні. Але ми знаємо, що снарядів набагато менше, ніж потрібно, особливо 155-мм. Багато країн пообіцяли їх поставити, але виконання обіцянок має бути терміново прискорене.
У понеділок міністри країн ЄС обговорять пропозицію щодо створення механізму спільних закупівель для постачання 1 млн снарядів калібру 155-мм для України", - сказав Рейнсалу на спільному брифінгу з главою МЗС України Дмитром Кулебою та главою МЗС Нідерландів Вопке Гукстрою у Львові.
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https://glavcom.ua/publications/zoloti-fljahi-dlja-minoboroni-jak-postachalniki-zarobljajut-miljoni-na-vijni-912031.html
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. ""Перед цим устиг побувати довіреною особою кандидата у президенти Віктора Ющенка."
Що тут скажеш. Що хотіли, те й отримали. Не додати, не відібрати.)