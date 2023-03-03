Євросоюз запровадить санкції проти Китаю, якщо він постачатиме зброю в РФ, - Reuters

ЄС має намір запровадити санкції проти Китаю, якщо отримає підтвердження постачання зброї до Росії.

"Якщо Китай поставить зброю Росії, це буде абсолютно червоною лінією", - йдеться у матеріалі Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Коментарі перегукуються з висловлюваннями канцлера Німеччини Олафа Шольца у четвер, який застерігає Китай від надання такої допомоги РФ, оскільки вона продовжує воювати проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шольц і Байден сьогодні зустрінуться і обговорять допомогу Україні, - Reuters

"Не поставляйте жодної зброї агресору Росії", - сказав Шольц у своєму виступі перед парламентом Німеччини.

Очікується, що Шольц і президент США Джо Байден обговорять війну РФ проти України, що триває, а також Китай, коли зустрінуться в Білому домі. Китай заперечує будь-які наміри озброїти Росію.