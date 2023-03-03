Євросоюз запровадить санкції проти Китаю, якщо він постачатиме зброю в РФ, - Reuters
ЄС має намір запровадити санкції проти Китаю, якщо отримає підтвердження постачання зброї до Росії.
"Якщо Китай поставить зброю Росії, це буде абсолютно червоною лінією", - йдеться у матеріалі Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Коментарі перегукуються з висловлюваннями канцлера Німеччини Олафа Шольца у четвер, який застерігає Китай від надання такої допомоги РФ, оскільки вона продовжує воювати проти України.
"Не поставляйте жодної зброї агресору Росії", - сказав Шольц у своєму виступі перед парламентом Німеччини.
Очікується, що Шольц і президент США Джо Байден обговорять війну РФ проти України, що триває, а також Китай, коли зустрінуться в Білому домі. Китай заперечує будь-які наміри озброїти Росію.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Щось не бачу його