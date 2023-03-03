УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12372 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 813 10

Євросоюз запровадить санкції проти Китаю, якщо він постачатиме зброю в РФ, - Reuters

китай

ЄС має намір запровадити санкції проти Китаю, якщо отримає підтвердження постачання зброї до Росії.

"Якщо Китай поставить зброю Росії, це буде абсолютно червоною лінією", - йдеться у матеріалі Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Коментарі перегукуються з висловлюваннями канцлера Німеччини Олафа Шольца у четвер, який застерігає Китай від надання такої допомоги РФ, оскільки вона продовжує воювати проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шольц і Байден сьогодні зустрінуться і обговорять допомогу Україні, - Reuters

"Не поставляйте жодної зброї агресору Росії", - сказав Шольц у своєму виступі перед парламентом Німеччини.

Очікується, що Шольц і президент США Джо Байден обговорять війну РФ проти України, що триває, а також Китай, коли зустрінуться в Білому домі. Китай заперечує будь-які наміри озброїти Росію.

Автор: 

Китай (4680) санкції (12058) Євросоюз (13632) Шольц Олаф (1142)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
показати весь коментар
03.03.2023 21:08
+3
А санкции какие будут, по-взрослому или не навреди себе?
показати весь коментар
03.03.2023 21:14
+2
Китайцы прячут яйца... в разных лукошках)))
показати весь коментар
03.03.2023 20:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Китайцы прячут яйца... в разных лукошках)))
показати весь коментар
03.03.2023 20:57 Відповісти
показати весь коментар
03.03.2023 21:08 Відповісти
А санкции какие будут, по-взрослому или не навреди себе?
показати весь коментар
03.03.2023 21:14 Відповісти
Для Китая ЕС главный торговый партнер. С США китайцы уже в состоянии торговой войны, если еще и с ЕС посрутся, то им ихние ковидные карантины цветочками покажутся - заводы встанут не на месяц, а на годы. Учитывая, что и при ковидной остановке заводов народ взбунтовался, то при разрыве с ЕС и США народ с голоду коммунистов просто сметет.
показати весь коментар
03.03.2023 21:41 Відповісти
Місія Китаю сидіти на березі річки - чи він хоче пошукати пригод на п"яту точку .
показати весь коментар
03.03.2023 21:14 Відповісти
Вот и я не понимаю профита Китая - помогать рашке, нарываясь на санкции, которые могут привести к обрушению ее экономики, и только ради того чтобы получить что? Ослабление стран Запада за счет помощи Украине? Пфф....там 50 триллионов долларов ВВП, им эти 100 миллиардов на всех, из которых большинство либо остаются в их странах за счет того что вооружение производится там же, либо из Украины возвращается в их же страны после того как за эти деньги были куплены товары или ресурсы - эти деньги для них просто копейки, доли процента от общего ВВП. Ослабление рашки за счет долгой войны - так можно просто подождать пока она сама приползет, и забрать Сибирь и Дальний Восток бесплатно, а не попадать под санкции.
показати весь коментар
03.03.2023 21:34 Відповісти
А де Вася Шевченко?
Щось не бачу його
показати весь коментар
03.03.2023 21:27 Відповісти
4 лютого останній раз
показати весь коментар
03.03.2023 21:31 Відповісти
Не вірю китайцям. Не вірю в червоні лінії.
показати весь коментар
03.03.2023 21:32 Відповісти
Китайцы не самоубийцы, они понимают, что поставлено на карту и не рискнут, тем более ради русских.
показати весь коментар
03.03.2023 21:42 Відповісти
 
 