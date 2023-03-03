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Правління Асоціації міст України оприлюднило звернення до Президента: Заради Перемоги всі мають об’єднатися

асоціація

Правління Асоціації міст України звернулось до Президента України Володимира Зеленського щодо об’єднання зусиль всієї публічної влади для забезпечення мешканців громад життєво необхідними послугами та відновлення України після Перемоги. Від імені Правління звернення підписав мер Києва, голова АМУ Віталій Кличко.

Про це повідомляє сайт АМУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Впевнені, що спільними зусиллями ми подолаємо не тільки зовнішнього ворога, але й зможемо вирішити всі актуальні завдання для розбудови успішної демократичної України", - зазначено у зверненні.

Представники понад 1000 громад з усіх областей України визначили групи питань, які потребують об'єднання для вирішення:

- спрощення роботи органів місцевого самоврядування в частині антимонопольного регулювання;

- виконання зобов’язань органів державної влади щодо стримування тарифів на тепло- та водопостачання;

- створення умов для забезпечення громад власними надходженнями від місцевих податків і зборів;

- усунення перешкод у міжнародному співробітництві українських громад з іноземними партнерами;

- встановлення світових норм регулювання містобудівної діяльності;

- забезпечення прозорості відносин та розподілу повноважень військових адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Правління Асоціаціі міст України зазначило, що державна влада та представники органів місцевого самоврядування маюсь досвід спільної роботи, зокрема, в децентралізації, адміністративно-територіальній реформі, стриманні тарифів. Також разом зупинили та почали гнати з нашої землі агресора, зазначили в АМУ.

Також читайте: Асоціація міст України звернулася до Президента щодо вето на закон 5655

Автор: 

Кличко Віталій (3525) місцеве самоврядування (325) звернення (620) Президент (815)


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Топ коментарі
+17
Так ЗЕ (читай дєрьмак) і об'єднує усіх навколо себе:і ОПЗЖ, і олігархів, і хабарників, і просто злочинців, і аферистів, і ****@болів, і дурників різного штибу...
А інтелігентні, розумні та освічені люди чомусь об'єднуються навколо ЗСУ та волонтерів...
Дивина якась!
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03.03.2023 21:32
+11
Ні, так не піде. Усі мають об'єднатися навколо єрмачні, та стати адептами культу особистості Зеленського.
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03.03.2023 21:24
+8
Наївне звернення. Зелені тупо гребують все під себе, щоб максимально накрастися на майбутньому великому відбудівництві. Якщо не вдасться нормально змінити владу, нас чекатимуть важкі часи зневіри і чорної корупції.
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03.03.2023 21:42
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Ні, так не піде. Усі мають об'єднатися навколо єрмачні, та стати адептами культу особистості Зеленського.
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03.03.2023 21:24 Відповісти
не на часі так себе марати
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03.03.2023 21:43 Відповісти
Даааааа! Тепер йому що розірватись поміж машкою,єрмаком і асоціацією?
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03.03.2023 21:30 Відповісти
місцеве самоврядування -- клондайк корупції
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03.03.2023 21:30 Відповісти
Та ви шо?
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03.03.2023 21:34 Відповісти
А центральне Zeврядування - це зразок чесності і порядності? Яких тобі яєць по 17 грн не вистачає? А може тєлєшоу кравець за 60 млн? А як на рахунок єдиного тєлємарафону за 2 лярда?
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03.03.2023 22:19 Відповісти
Так ЗЕ (читай дєрьмак) і об'єднує усіх навколо себе:і ОПЗЖ, і олігархів, і хабарників, і просто злочинців, і аферистів, і ****@болів, і дурників різного штибу...
А інтелігентні, розумні та освічені люди чомусь об'єднуються навколо ЗСУ та волонтерів...
Дивина якась!
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03.03.2023 21:32 Відповісти
Самоврядування має бути прозорим д
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03.03.2023 21:35 Відповісти
Все надеются что будут выборы. А перед выборами в Украине никогда не было политического объединения. Даже на Майданах, каждый преследовал свои цели. Только потом они уже стали ругаться между собой, кому что досталось, а кому не так досталось. Вот такое выходит объединение.
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03.03.2023 21:40 Відповісти
Злодій клячко, який в на початкуванню війни кинув місто напризволяще - в перших рядах.
Вже на другий день в Київ перестали привозити хліб та інші продукти, закрили аптеки, зупинили транспорт.
Це чмо зі своїми прихлебаями самоусунулося і кудись дриснуло.
Евакуацію дітей організовував Борислав Береза та волонтери.
Як кацапів відігнали - воно виповзло з нори та качає права.
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03.03.2023 21:41 Відповісти
ти нічого не перепутав може це єрмак через два тижні появився
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03.03.2023 21:45 Відповісти
Я нічого не переплутав, а твій дерьмак мені до одного місця.
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03.03.2023 21:52 Відповісти
Дерьмак твій
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03.03.2023 22:31 Відповісти
Ти ідіот чи проплачений? Чому люди мають ризикувати своїм життям аби тобі хліба привезти?
До речі, Кличко з першого дня війни був на своєму місті разом із своїм братом, навідміну від дєрьмака, баканова, татарова та ін. так що іди нахєр кончений відморозок.
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03.03.2023 22:25 Відповісти
Знову новостворений об'явився. Чомусь "січневі" автори рулять за зелених і проти тієї місцевої влади, яка не подобається єрмаку. Мабуть Подоляк у січні клонував своїх учнів.
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04.03.2023 01:00 Відповісти
Наївне звернення. Зелені тупо гребують все під себе, щоб максимально накрастися на майбутньому великому відбудівництві. Якщо не вдасться нормально змінити владу, нас чекатимуть важкі часи зневіри і чорної корупції.
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03.03.2023 21:42 Відповісти
Труханов, Мамай, той що в Чернігові, ще в Умані... Список тих, хто звернувся...
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03.03.2023 21:44 Відповісти
чуваки запели потому что лавочку прикрывают , самоуправление это просто золотое дно , с таким уровнем коррупции и схем как в верховной раде и министерстве обороны местные органы не будут отставать , а с этим есть очень действенный метод борьбы - кусочек свинца в голову , по другому этот бардак никогда не закончится.
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03.03.2023 21:59 Відповісти
О, ще один "січневий" клон Подоляка.
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04.03.2023 01:01 Відповісти
упс..і не знав би, що ще й така штука є...
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03.03.2023 22:11 Відповісти
Это з ким має об'єднати зусилля?!
Народ, що прагне перемоги, і влада, що прагне нажитись на війні і зберегти крісла?!
Це наївність чи нездатність щось протиставити зрадникам
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03.03.2023 22:28 Відповісти
 
 