Правління Асоціації міст України оприлюднило звернення до Президента: Заради Перемоги всі мають об’єднатися

Правління Асоціації міст України звернулось до Президента України Володимира Зеленського щодо об’єднання зусиль всієї публічної влади для забезпечення мешканців громад життєво необхідними послугами та відновлення України після Перемоги. Від імені Правління звернення підписав мер Києва, голова АМУ Віталій Кличко.

Про це повідомляє сайт АМУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Впевнені, що спільними зусиллями ми подолаємо не тільки зовнішнього ворога, але й зможемо вирішити всі актуальні завдання для розбудови успішної демократичної України", - зазначено у зверненні.

Представники понад 1000 громад з усіх областей України визначили групи питань, які потребують об'єднання для вирішення:

- спрощення роботи органів місцевого самоврядування в частині антимонопольного регулювання;

- виконання зобов’язань органів державної влади щодо стримування тарифів на тепло- та водопостачання;

- створення умов для забезпечення громад власними надходженнями від місцевих податків і зборів;

- усунення перешкод у міжнародному співробітництві українських громад з іноземними партнерами;

- встановлення світових норм регулювання містобудівної діяльності;

- забезпечення прозорості відносин та розподілу повноважень військових адміністрацій та органів місцевого самоврядування.

Правління Асоціаціі міст України зазначило, що державна влада та представники органів місцевого самоврядування маюсь досвід спільної роботи, зокрема, в децентралізації, адміністративно-територіальній реформі, стриманні тарифів. Також разом зупинили та почали гнати з нашої землі агресора, зазначили в АМУ.

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