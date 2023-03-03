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Китай звинувачує Росію у витоку інформації щодо переговорів про постачання зброї, – The Economist

китай

За даними The Economist, влада Китаю роздратована через те, що інформація щодо переговорів про продаж зброї Росії стала відомою, і звинувачує у витоку Кремль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Видання із посиланням на чиновника Євросоюзу, який знайомий із цим питанням, повідомляє, що офіційний Пекін роздратований витоком, як там упевнені, з Кремля, інформації щодо переговорів про продаж зброї.

Китай категорично наполягав, щоб будь-яка підтримка, яку він надає Кремлю, залишалася суворо конфіденційною, оскільки розголос підриває претензії Пекіна на "збереження нейтралітету". Там також зауважили, що "мирну ініціативу" Китаю було відхилено союзниками України, зокрема через витік інформації про можливі постачання зброї Росії, на тлі якої ініціатива Пекіна виглядала лицемірством.

Водночас Захід, зазначає The Economist, поки що цілком упевнений у тому, що Китай у ситуації, що склалася зараз, не почне реальні постачання зброї Кремлю. Зокрема відповідні запевнення від китайського топдипломата Ван І 18 лютого отримав верховний представник ЄС Жозеп Боррель. Президент США Джо Байден також заявляв, що "не чекає великої ініціативи з боку Китаю щодо постачання зброї Росії".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія та Китай підтвердили партнерство після зустрічі глав МЗС на G20

Автор: 

Китай (4680) зброя (7520) росія (65883)


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Топ коментарі
+49
"Россия" - это такая территория, что любой, кто будет с ней как-либо взаимодействовать неизменно окажется вымазанный говном по самое немогу.
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03.03.2023 21:47
+24
Китайці, як і кацапи, брехали і брешуть завжди. Нагадаю недавні викриття щодо того, хто (китайці+кацапи) і навіщо влаштували пандемію.
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03.03.2023 21:51
+17
Цензор, таку новину пропускаєте:
В москве гей-проститутка задушил создателя вакцины «Спутник V».
РашаСМИ пишут, что Ботиков заказал «развлечения с асфиксией», но прибывший на место гей-любовник просто задушил вирусолога. Подозреваемого уже арестовали.
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03.03.2023 21:55
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Китаи дає задню - не хоче давати і вале на рашку .
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03.03.2023 21:47 Відповісти
"Россия" - это такая территория, что любой, кто будет с ней как-либо взаимодействовать неизменно окажется вымазанный говном по самое немогу.
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03.03.2023 21:47 Відповісти
Китайці, як і кацапи, брехали і брешуть завжди. Нагадаю недавні викриття щодо того, хто (китайці+кацапи) і навіщо влаштували пандемію.
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03.03.2023 21:51 Відповісти
Да вы ******* этой мулькой про пандемию.
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03.03.2023 22:42 Відповісти
Китай сидів на березі річки і чекав, що повз пропливе труп московії. Але він не хтів, щоб той труп був розчленований, тому мав наміри захистити кремлядів від розпаду. Але про то дізналися яструби, що літають над Капітолієм і зробили попередження. І от...
Сидить Кітай на березі річки і думає: чекати на труп цілої московії, але без грошей, чи будь що буде з тим трупом, але з грошима?
Ділєма, аднака!
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03.03.2023 21:54 Відповісти
Китай сидів на березі і чикав коли попливе труп України але коли побачив що пливе труп росії то вирішив його оживити. А весь цуцванг в тому що якщо будуть відкрито підтримувати росію то США і ЄС закриють для них ринки збуту, а якщо росію не підтримувати то після того як вона загнеться з китаю спитають про що говорив путін і сі перед тим як росія напала на Україну. Китай знає що США і ЄС знає що Китай має таємний союз з москалем.
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04.03.2023 00:11 Відповісти
китайський реверс - а щє в рожу один одному вчепиться, весь світ чекає...
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03.03.2023 21:54 Відповісти
Цензор, таку новину пропускаєте:
В москве гей-проститутка задушил создателя вакцины «Спутник V».
РашаСМИ пишут, что Ботиков заказал «развлечения с асфиксией», но прибывший на место гей-любовник просто задушил вирусолога. Подозреваемого уже арестовали.
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03.03.2023 21:55 Відповісти
Новина 16:43
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03.03.2023 21:58 Відповісти
Тема ЛГБТ не розкрита...
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03.03.2023 22:08 Відповісти
Класіка -- анал .
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03.03.2023 22:10 Відповісти
Анал-табу!
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03.03.2023 22:11 Відповісти
Не китаєць часом?
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03.03.2023 23:15 Відповісти
Китайці знайшли привід щоб залишитися в очах Кремля "білими та пухнастими" але відмовить у постачанні зброї
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03.03.2023 21:55 Відповісти
це лише шишелі - секрет Полішинеля))
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03.03.2023 21:59 Відповісти
ПОтому что параша всех кинет, подставит, замажет содержимым путинского чемодана
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03.03.2023 21:55 Відповісти
"Лишь слегка порезался,
А оказалось - наповал,
Наступил одной ногой -
А в говне уж по уши"
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03.03.2023 22:18 Відповісти
Кетайці таки справедливо підозрюють рашку в розголошенні.... Валодя зробив це умисно як помсту за план, де кетайці послаись на принципи міжнародного права.
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03.03.2023 22:23 Відповісти
Срані комуністи назавжди залишаться довбограями, в який колір їх не фарбуй і як не називай
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03.03.2023 22:23 Відповісти
Што ні дєлаєт дурак,
Всьо он дєлаєт нє так!
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03.03.2023 22:25 Відповісти
Ахахаха, китайцы сейчас еще ***** и санкций накинут, для показухи перед Западом.
А ведь нужно было поддержать Украину хотя бы словом...
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03.03.2023 22:44 Відповісти
Всем понятно что китаезы хотели снабжать мордор оружием, но поскольку дело они имеют с идиотами что то пошло не так.
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03.03.2023 23:45 Відповісти
Китайці злі за витік інформації про постачання зброї, а тепер будуть злі за витік інформації про витік інформації.
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03.03.2023 23:45 Відповісти
Кіно і нємці
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03.03.2023 23:52 Відповісти
Все договоры с кацапами нужно писать сразу на туалетной бумаге, потому что твердой бумагой потом можно пораниться.
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04.03.2023 04:08 Відповісти
Кетайцы, да шо вы встрепенулись, никто вас не сливал, у вас по глазам видно, что вы что-то мутите с Лаптестаном. И за это получите тапком
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04.03.2023 05:31 Відповісти
 
 