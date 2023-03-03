Китай звинувачує Росію у витоку інформації щодо переговорів про постачання зброї, – The Economist

За даними The Economist, влада Китаю роздратована через те, що інформація щодо переговорів про продаж зброї Росії стала відомою, і звинувачує у витоку Кремль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

Видання із посиланням на чиновника Євросоюзу, який знайомий із цим питанням, повідомляє, що офіційний Пекін роздратований витоком, як там упевнені, з Кремля, інформації щодо переговорів про продаж зброї.

Китай категорично наполягав, щоб будь-яка підтримка, яку він надає Кремлю, залишалася суворо конфіденційною, оскільки розголос підриває претензії Пекіна на "збереження нейтралітету". Там також зауважили, що "мирну ініціативу" Китаю було відхилено союзниками України, зокрема через витік інформації про можливі постачання зброї Росії, на тлі якої ініціатива Пекіна виглядала лицемірством.

Водночас Захід, зазначає The Economist, поки що цілком упевнений у тому, що Китай у ситуації, що склалася зараз, не почне реальні постачання зброї Кремлю. Зокрема відповідні запевнення від китайського топдипломата Ван І 18 лютого отримав верховний представник ЄС Жозеп Боррель. Президент США Джо Байден також заявляв, що "не чекає великої ініціативи з боку Китаю щодо постачання зброї Росії".

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