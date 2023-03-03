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Генпрокурори України та США підписали меморандум щодо розслідування воєнних злочинів

буча,слідство,катування

Сполучені Штати підписали меморандум про взаєморозуміння зі спільною слідчою групою (JIT), яка розслідує воєнні злочини Росії в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду", відповідний меморандум було підписано на полях конференції United for Justice 3 березня.

"Я вірю, що меморандум про взаєморозуміння, підписаний між спільною слідчою групою та міністерством юстиції США дозволить нам посилити співпрацю у взаємодоповнюючий спосіб", - прокоментував український прокурор Андрій Костін.

Глава мін’юсту США Меррік Гарланд, який підписував документ з боку Сполучених Штатів, зазначив, що "інструменти справедливості мають бути такими ж сильними, як інструменти війни. Тому ми тут".

"Меморандум взаєморозуміння формалізує та посилить координацію між США і країнами-учасницями JIT… Ми зробимо свій внесок та надамо всю підтримку від уряду США", - додав він.

Також читайте: Злочини росіян в Україні розслідуються за трьома напрямками: злочини агресії, геноциду та воєнні, - Костін

Україна, Польща та Литва заснували спільну робочу групу, що буде займатися розслідуванням воєнних злочинів, скоєних російськими військами в Україні, 25 березня.

Згодом до групи приєдналися Естонія, Латвія, Словаччина та Румунія. Також учасниками групи є Євроюст та вперше у своїй історії - Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду.

Серед іншого, країни-учасниці спілкуються з громадянами України - постраждалими й свідками - які перебувають на їхній території.

Автор: 

розслідування (2275) росія (65883) США (23310) Україна (5951) воєнні злочини (1873) Генпрокурор (32)


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пора яичного министра а нары
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03.03.2023 21:56 Відповісти
з нашим прокурором можна тільки відкати зробити іншому не навчені
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03.03.2023 21:57 Відповісти
То мабуть добре...
Але - "меморандум про взаєморозуміння" підписує прокурор що відмазав рига-злочинця Татарова...
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03.03.2023 21:58 Відповісти
В цій справі будь-яка допомога потрібна. Щоб жодна рашистська погань не уникла відповідальності.
В Нюрнберзі, коли був трибунал, в їдальні для нацистів та їх поплічників спинки стільців за столом обладнали шибеницями. Можем Треба повторити!
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03.03.2023 21:58 Відповісти
А МАРОДЕРСТВО В ВОЮЮЧІЙ ДЕРЖАВІ- ЦЕ ВОЄННИЙ ЗЛОЧИН ???
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03.03.2023 22:00 Відповісти
це однозначно добре але мучає німе питання,
а чи обидва прокурори 100 відстотково незалежні,
чи хтось 100 відстотково чий то?
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03.03.2023 22:03 Відповісти
Це хотів зробити ще Ю. Луценко, але як завжди не встиг. Нові завадили, "гарному" генпрокурору)
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03.03.2023 22:05 Відповісти
У нас вже був один меморандум - Будапештський
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03.03.2023 22:15 Відповісти
Щось при слові "меморандум" починає нудити...чого б це?
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04.03.2023 04:09 Відповісти
 
 