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"Гібридний трибунал" щодо РФ не знятий з обговорення попри незгоду України, - Єврокомісія

еврокомиссия,єврокомісія

У ЄС продовжують обговорювати створення так званого "гібридного трибуналу", який міг би притягати до відповідальності за скоєння злочину агресії РФ, попри протести України.

Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс під час спілкування з журналістами у Львові на полях конференції United for Justice, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Рейндерс дав зрозуміти, що обговорення створення так званого "гібридного трибуналу" не зняте з порядку денного, хоча з боку української сторони звучало неприйняття такого варіанту.

"Я дуже відкритий до того, щоб створити спеціальний трибунал, організувати процес. Але ми повинні бути певні, що ми маємо підтримку великої частини міжнародної спільноти. Я від початку знав, що першою ідеєю України було створення спеціального трибуналу, а це означає - міжнародна угода, що займе якийсь час", - пояснив Рейндерс.

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Єврокомісар підкреслив, що Єврокомісія "дуже відкрита" до того, аби підтримати створення спецтрибуналу, якого хоче Україна. "Але ми повинні переконати інших, і ми ще не там", - додав він, відзначивши, що переконувати потрібно не тільки членів ЄС, але і держави за його межами.

"Тому ми (працюємо. - Ред.) з різними варіантами - спеціальний трибунал чи гібридний трибунал, багато складних змішаних рішень", - зазначив Рейндерс.

Як повідомлялося, Офіс президента Зеленського публічно заявляв про неприйнятність ідеї щодо створення так званого "гібридного трибуналу" як інструменту розслідування злочину агресії РФ тому, що "гібридний трибунал" не дає гарантій того, що він призведе до зняття імунітету з Путіна, Лаврова і Мішустіна.

Автор: 

Єврокомісія (2175) росія (65883) Євросоюз (13632) трибунал (273)


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так дермаки вообще не хотят никакого трибунала для своего начальства в кремле
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03.03.2023 22:03 Відповісти
Не знав що Єврокомісію очолює дєрмакі, а мІровоє прАвітельство напевно теж ?
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03.03.2023 22:10 Відповісти
нет дермаки возглавляют Украину
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03.03.2023 22:20 Відповісти
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03.03.2023 22:22 Відповісти
Розстріляти або повісити - так тяжко вирішити?
Можливо поєднати...
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03.03.2023 22:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=aaoi1tKs72k Ой, у лузі, червона калина | Knafaim, група прославлення ВЄМО - YouTube
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03.03.2023 22:46 Відповісти
Ну а, врешті решт, усе як завжди похєрять. Механізму притягнення злочинців до суду нема. З кожної праски волають, на кожному кроці намагаються посадити нас за стіл переговорів з москалями. Який там, нах, трибунал після цього?!
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03.03.2023 23:15 Відповісти
Так і війни ніякої немає - де-юре...
Єдиним дійсним трибуналом для мокшів, є наші хлопці ЗСУ...
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04.03.2023 00:55 Відповісти
УКРАИНЕ НЕОБХОДИМО НОВОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ И УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОРУЖИЕ !!! А ЛУЧШЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ ИЗ НИХ !)
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04.03.2023 02:35 Відповісти
 
 