Протягом дня росіяни обстріляли 6 громад Сумщини: одна людина загинула, є руйнування

3 березня російські війська здійснили обстріли 6 територіальних громад області: Шалигинської, Краснопільської, Білопільської, Есманської, Глухівської, Юнаківської. Було зафіксовано 121 прильот з мінометів, артилерії, РСЗВ, з БпЛА ВОГами, з танка та ПТУР. На жаль, є руйнування та жертви.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, обстрілів зазнали:

▪️Шалигинська громада: о 09:25 росіяни обстрілювали ймовірно з мінометів с. Старікове − 5 прильотів. Внаслідок обстрілу загинув місцевий мешканець. В населеному пункті пошкоджено лінію електропередач. А о 15:50 був обстріл з міномету по с. Ходине − 15 прильотів. Пошкоджено 3 житлові будинки.

▪️Есманська громада: о 13:35 з території рф здійснено обстріл зі ствольної артилерії с. Кучерівка − 8 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок.

Також по території громади ворог стріляв з РСЗВ − 20 прильотів та міномету − ще 20 прильотів.

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▪️Краснопільська громада: з 09:40 ворожий БПЛА виконав скидання 4-х боєприпасів (типу ВОГ) у різних селах громади. У цей же час зафіксовано ворожий обстріл з ПТУР 120мм (пуск 2-х ракет). Також з території рф здійснено обстріл з ПТРК.

▪️Білопільська громада: з території рф був танковий обстріл − 1 прильот. Також зафіксовано мінометні обстріли − 12 прильотів, 16 прильотів зі ствольної артилерії, 8 прильотів із САУ.

▪️Юнаківська громада: зафіксовано обстріл із САУ − 9 прильотів та мінометний обстріл − 5 прильотів.

▪️Глухівська громада: о 16:15 росіяни били з мінометів − 5 прильотів.

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