Міжнародна федерація гімнастики продовжила заборону на участь росіян і білорусів у змаганнях

Заборону на участь російських та білоруських спортсменів у змаганнях Міжнародної федерації гімнастики було продовжено на невизначений термін.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це оголосили у пресслужбі Міжнародної федерації гімнастики.

"На жаль, конфлікт в Україні, що розпочався понад рік тому, досі триває. Зважаючи на виняткові обставини, пов’язані із цим конфліктом, виконавчий комітет Федерації вирішив <...> підтвердити кроки, вжиті 26 лютого та 4 березня 2022 року, зокрема ті, якими білоруським та російським атлетам й посадовцям, в тому числі суддям, не дозволяється брати участь у змаганнях під патронатом Федерації до подальшого повідомлення", - заявили у пресслужбі.

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Зазначається, що це рішення набуває чинності негайно.

"Федерація постійно відстежуватиме загальну ситуацію та може змінити це рішення, залежно від розвитку подій", - наголошується у заяві.

Нагадаємо: одразу після початку повномасштабного російського вторгнення до України, багато міжнародних спортивних федерацій відсторонили атлетів з Росії та Білорусі від змагань.