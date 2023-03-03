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Новини
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Міжнародна федерація гімнастики продовжила заборону на участь росіян і білорусів у змаганнях

федерація,гімнастика

Заборону на участь російських та білоруських спортсменів у змаганнях Міжнародної федерації гімнастики було продовжено на невизначений термін.

Як інформує  Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це оголосили у пресслужбі Міжнародної федерації гімнастики.

"На жаль, конфлікт в Україні, що розпочався понад рік тому, досі триває. Зважаючи на виняткові обставини, пов’язані із цим конфліктом, виконавчий комітет Федерації вирішив <...> підтвердити кроки, вжиті 26 лютого та 4 березня 2022 року, зокрема ті, якими білоруським та російським атлетам й посадовцям, в тому числі суддям, не дозволяється брати участь у змаганнях під патронатом Федерації до подальшого повідомлення", - заявили у пресслужбі.

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Зазначається, що це рішення набуває чинності негайно.

"Федерація постійно відстежуватиме загальну ситуацію та може змінити це рішення, залежно від розвитку подій", - наголошується у заяві.

Нагадаємо: одразу після початку повномасштабного російського вторгнення до України, багато міжнародних спортивних федерацій відсторонили атлетів з Росії та Білорусі від змагань.

Автор: 

Білорусь (7963) росія (65883) спорт (1627) змагання (233) гімнастика (87)


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Упражняйтесь, мол, на козлах...
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03.03.2023 23:02 Відповісти
Рішення дуже правильне і справедливе відносно цих недокраін 😡
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03.03.2023 23:18 Відповісти
Серед кацапів були вправні гімнасти...Особливо ті що від влучання снарядів арти ЗСУ такі потрійні сальто з піруетами робили...
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03.03.2023 23:18 Відповісти
остається тільки танковий біатлон ,але на спортсменів мор напав,а техніка трошки зламалась, біда,
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03.03.2023 23:25 Відповісти
МОК міг би взяти за приклад
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04.03.2023 19:41 Відповісти
 
 