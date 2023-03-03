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Новини
11 310 16

Байден розглядає дві кандидатури на заміну генералу Міллі, — The New York Times

марк,міллі

Термін повноважень чинного голови Об’єднаного комітету начальників штабів армії США генерала Марка Міллі спливає цієї осені. В адміністрації Байдена шукають йому наступника, про якого, за даними The New York Times, незабаром оголосить.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

За даними видання, президент США Джо Байде має дві кандидатури: генерал Чарльз Браун-молодший та генерал Девід Бергер.

Чарльз Браун-молодший є начальником штабу ВПС і першим афроамериканцем, який обійняв цю посаду в армії. За словами високопосадовців адміністрації, саме він є головним претендентом. Раніше Браун виконував обов'язки командувача Тихоокеанськими військово-повітряними силами, командувача повітряним компонентом Індо-Тихоокеанського командування Сполучених Штатів, а також був виконавчим директором штабу бойових операцій Тихоокеанського регіону.

Девіда Бергера, 38-й коменданта Корпусу морської піхоти, чотиризіркового генерала, вважають аутсайдером.

Бергер обіймав різні штабні та командні посади, брав участь в операції "Свобода Іраку" та в операції "Незламна свобода". Служив командиром взводу Індійської роти 3-го батальйону, 7-го полку першої дивізії морської піхоти, офіцером оперативного відділу штабу другого розвідувального батальйону в ході операції "Буря в пустелі".

На посаді заступника командувача другої дивізії морської піхоти Бергер був направлений у Косово, де рік прослужив головою штабу KFOR у Пріштіні. З 2009 по 2011 рік служив у головному штабі морської піхоти директором відділу планування, політики та операцій. У 2012 році вирушив до Афганістану, де очолював першу дивізію морської піхоти під час операції "Незламна свобода".

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За словами офіційних осіб, Байден вже на порозі прийняття рішення, хоча його вибір ще має затвердити Сенат. Призначення генерала Брауна може стати історичним, адже це стало б другим випадком в історії, коли найвищим офіцером країни буде темношкірий, і вперше, коли оборонним блоком країни керуватимуть двоє темношкірих.

З 2005 року на цю посаду не призначався генерал ВПС. За цей час були призначені два морських піхотинці, адмірал ВМС і два генерали армії.

Незалежно від того, кого саме обере Байден, наступний голова Об’єднаного комітету начальників штабів має зосередитись на підготовці військових до "конфлікту великих держав", як кажуть у Пентагоні — для майбутньої війни з Китаєм чи Росією.

Також читайте: Україні буде "дуже, дуже важко" вибити російські війська з окупованої території цього року, - Міллі

Автор: 

Пентагон (1435) США (23310) Міллі Марк (156)


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Топ коментарі
+10
"для майбутньої війни з Китаєм чи Росією"? панове, дайте українцям всю необхідну зброю і той кацапстан вже ні з ким не захоче, а, можливо, вже й не зможе воювати.
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03.03.2023 22:54
+9
Та давно пора цього придурка Міллі зняти. Яка різниця хто буде замість нього за расою? Чорний чи вузькоокий, головне щоб не молов такі нісенітниці як Міллі. То за 3 дні Київ впаде, то Україні буде майже неможливо відвоювати території, то з путіним йти на переговори.
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03.03.2023 23:09
+6
Взгляды у генерала Милли и министра Остина Ллойда говорят за них лучше всяких слов

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03.03.2023 22:51
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Взгляды у генерала Милли и министра Остина Ллойда говорят за них лучше всяких слов

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03.03.2023 22:51 Відповісти
Poker face - мабуть езнікова заслуховують.
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03.03.2023 23:23 Відповісти
езнікова = резнікова. Вибачайте.
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03.03.2023 23:24 Відповісти
"Незалежно від того, кого саме обере Байден, наступний голова Об'єднаного комітету начальників штабів має зосередитись на підготовці військових до "конфлікту великих держав", як кажуть у Пентагоні - для майбутньої війни з Китаєм чи Росією."
А точнее- для полного уничтожения параши и демонстрации этим Китаю его законного места под шконкой.
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03.03.2023 22:52 Відповісти
ХАЙ СТАВЛЯТЬ ОДНОГО ГОЛОВНОКОМАНДУЮЧИМ, А ДРУГОГО ЙОГО ПОМІЧНИКОМ !!! В ЛЮБОМ ПОРЯДКУ !)
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03.03.2023 22:52 Відповісти
"для майбутньої війни з Китаєм чи Росією"? панове, дайте українцям всю необхідну зброю і той кацапстан вже ні з ким не захоче, а, можливо, вже й не зможе воювати.
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03.03.2023 22:54 Відповісти
+💯!
І Китаю перехочеться з кимось воювати
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04.03.2023 08:13 Відповісти
Та давно пора цього придурка Міллі зняти. Яка різниця хто буде замість нього за расою? Чорний чи вузькоокий, головне щоб не молов такі нісенітниці як Міллі. То за 3 дні Київ впаде, то Україні буде майже неможливо відвоювати території, то з путіним йти на переговори.
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03.03.2023 23:09 Відповісти
слава Богу что милли уйдет. Неадекватный кадр был
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03.03.2023 23:15 Відповісти
Чорний Ллойд наш друг, двоє чорних генералів - двоє наших друзів. Втім, будь-який колір, аби зблизька - жовто-блакитний.
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03.03.2023 23:39 Відповісти
Милли - абсолютно тормознутый,левацкий генерал, его давно пора на...
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04.03.2023 00:11 Відповісти
100%
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04.03.2023 01:01 Відповісти
"the biggest threat for US military is climate change" henerallo Milley
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04.03.2023 01:06 Відповісти
та президент був негром,
то яка різниця хто там нижче за званням буде негром
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04.03.2023 01:53 Відповісти
Ппц, какая разница чернокожий или зеленокожий или краснокожий, к чему эти тупые акценты на цвете кожи? А почему не говорят про цвет глаз? Вдруг ещё никогда в истории не было двух высших офицеров с голубым цветом глаз? А может нужно акценты расставить на размере задницы? Не ну чем это хуже, чём обсуждать цвет кожи человека. Давайте ещё по цвету зубов попробуем.
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04.03.2023 04:04 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=aaoi1tKs72k Ой, у лузі, червона калина | Knafaim, група прославлення ВЄМО - YouTube
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04.03.2023 05:39 Відповісти
 
 