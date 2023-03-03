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Новини
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Ви втрутилися і надали критично важливу військову підтримку, - Байден про надання допомоги Україні Німеччиною

байден,шольц

Президент США Джо Байден під час зустрічі в Білому домі заявив, що підтримка України канцлером Німеччини Олафом Шольцем "змінила світ" під час війни з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

"Ви втрутилися і надали критично важливу військову підтримку, і, знаєте, я б сказав, що крім військової підтримки, моральна підтримка, яку ви надали українцям, була глибокою. І ви сприяли історичним змінам у себе вдома - збільшенню витрат на оборону і відходу від російських джерел енергії - я знаю, що це було нелегко, дуже важко для вас", - заявив Байден, зазначивши, що вони йшли "нога в ногу" в підтримці України.

Водночас він додав, що США і Німеччина, як союзники по НАТО, роблять альянс "сильнішим і здатнішим".

Зі свого боку Шольц заявив, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

Також читайте: Шольц і Байден сьогодні зустрінуться і обговорять допомогу Україні, - Reuters

Автор: 

Байден Джо (2892) Німеччина (7467) Шольц Олаф (1142)


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Топ коментарі
+11
Знайдіть публічний перелік наданого Німеччиною, і це при тому, що публічний перелік не повний. Щольц передав Леопарди після об'яви (навіть не передачу) Абрамс, тобто колективна дія і відповідальність.
А потім порівняйте з номенклатурою і строками надання озброєння наприклад Британією.
А Байден робить політику, а не бикує. Що б там не було за «зачиненими дверями» з союзниками поводитись треба шанобливо.
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03.03.2023 23:19
+4
українці платять за відсутність совісті і розуму... шольцу могло б бути взагалі пох...
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04.03.2023 07:21
+3
Леопарди, мардери, гепарди та інше пво, млрс МАРС, протитанкові гранатомети, багато стрілецької зброї кулемети і тп., та велика кількість іншого озброєння німці нам дуже допомагають і ми повинні щиро дякувати їм, якщо у березні я був злий на них то зараз це один з головних наших союзників і доречі навіть з приводу авіації їх думка змінилася якщо ще місяць назад Пісторіус казав ні в якому разі то зараз не все так однозначно...
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04.03.2023 00:39
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Шольц! Я Вас не взнаю.....
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03.03.2023 22:54 Відповісти
Схоже Бйдену Шольц подобається... Меркель була - не то))
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03.03.2023 22:56 Відповісти
Моральна підтримка, глибока стурбованість та 5000 касок... дякуємо...
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03.03.2023 23:03 Відповісти
Знайдіть публічний перелік наданого Німеччиною, і це при тому, що публічний перелік не повний. Щольц передав Леопарди після об'яви (навіть не передачу) Абрамс, тобто колективна дія і відповідальність.
А потім порівняйте з номенклатурою і строками надання озброєння наприклад Британією.
А Байден робить політику, а не бикує. Що б там не було за «зачиненими дверями» з союзниками поводитись треба шанобливо.
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03.03.2023 23:19 Відповісти
Я подякував Німеччині. Ви не помітили?
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03.03.2023 23:31 Відповісти
Я помітив, мене не вразило те «дякую» у контексті написаного.
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03.03.2023 23:36 Відповісти
Гаразд, Ви мене умовили. Відправлю пану Шольцу мисливських ковбасок, тушкованої капусти та пляшку "Оболоні"...
П.С. Поки пан Шольц відправляв в Україну 5000 касок та непокоївся, полеглі воїни мого міста заповнили 1/5 частину спеціально відведеної території цвинтаря (~120х80 метрів). Пан Шольц платить за війну залізячками, а українці--життями та здоров'ям.
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04.03.2023 00:37 Відповісти
українці платять за відсутність совісті і розуму... шольцу могло б бути взагалі пох...
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04.03.2023 07:21 Відповісти
Українці не за Шольца і не через Шольца воюють. А за свою незалежність і суверенітет.
Досить робити ці маніпуляції. Ще раз порівняйте з Британією
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04.03.2023 09:46 Відповісти
Леопарди, мардери, гепарди та інше пво, млрс МАРС, протитанкові гранатомети, багато стрілецької зброї кулемети і тп., та велика кількість іншого озброєння німці нам дуже допомагають і ми повинні щиро дякувати їм, якщо у березні я був злий на них то зараз це один з головних наших союзників і доречі навіть з приводу авіації їх думка змінилася якщо ще місяць назад Пісторіус казав ні в якому разі то зараз не все так однозначно...
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04.03.2023 00:39 Відповісти
Щиро дякую німцям! То Ви вже не злий? Радий за Вас.
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04.03.2023 00:47 Відповісти
Шо то за Байрактары не упоминают. Кончились?
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04.03.2023 02:10 Відповісти
Щольц оттягивал ЛЕОПАРДА за хвост И ТЕПЕРЬ СТАЛ ,,ПОПУЛЯРНЫМ,, патриотом в борьбе с рашкой
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03.03.2023 23:05 Відповісти
Если Байден так говорит, значит Шольц то его мнению все правильно делал. Тогда причем здесь постоянные гонения на Шольца, если его помощь Украине поддерживает Байден?
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03.03.2023 23:12 Відповісти
це діпломатичні еківокі, це зрозуміло.
але треба віддати Германії і Шольцу належну повагу.
після довгих довгих ввагань починаю бачити Германію
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03.03.2023 23:21 Відповісти
да толку с этих слов , если и так будет мало
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03.03.2023 23:33 Відповісти
Стопудово. Было бы достаточно всего и сразу, эта ******** война бы уже была в прошлом
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03.03.2023 23:40 Відповісти
Які оригінальні бажання - все і відразу) І ще стільки ж.
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04.03.2023 01:22 Відповісти
на вибори-19 йшли саме під таким полумʼяним гаслом
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04.03.2023 11:17 Відповісти
Як на мене, він це мав сказати полякам та країнам Балтії.
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04.03.2023 00:28 Відповісти
И не забудьте судить гебешную Меркель, эта война на ее совести.
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04.03.2023 07:19 Відповісти
меркель наш президент? премєр? депутат???
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04.03.2023 07:23 Відповісти
Каски нам досі дуже потрібні, як і все інше, що вони нам надавали. Про те як вони прийняли біженців - взагалі мовчу. Так як нам Німеччина допомагає - не допомогла ніколи і нікому.
Так, що - щира подяка.
Шольцу взагалі могло бути пох... (С)
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04.03.2023 08:34 Відповісти
 
 