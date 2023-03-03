Ви втрутилися і надали критично важливу військову підтримку, - Байден про надання допомоги Україні Німеччиною

Президент США Джо Байден під час зустрічі в Білому домі заявив, що підтримка України канцлером Німеччини Олафом Шольцем "змінила світ" під час війни з Росією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.

"Ви втрутилися і надали критично важливу військову підтримку, і, знаєте, я б сказав, що крім військової підтримки, моральна підтримка, яку ви надали українцям, була глибокою. І ви сприяли історичним змінам у себе вдома - збільшенню витрат на оборону і відходу від російських джерел енергії - я знаю, що це було нелегко, дуже важко для вас", - заявив Байден, зазначивши, що вони йшли "нога в ногу" в підтримці України.

Водночас він додав, що США і Німеччина, як союзники по НАТО, роблять альянс "сильнішим і здатнішим".

Зі свого боку Шольц заявив, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.

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