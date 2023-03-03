Ви втрутилися і надали критично важливу військову підтримку, - Байден про надання допомоги Україні Німеччиною
Президент США Джо Байден під час зустрічі в Білому домі заявив, що підтримка України канцлером Німеччини Олафом Шольцем "змінила світ" під час війни з Росією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє CNN.
"Ви втрутилися і надали критично важливу військову підтримку, і, знаєте, я б сказав, що крім військової підтримки, моральна підтримка, яку ви надали українцям, була глибокою. І ви сприяли історичним змінам у себе вдома - збільшенню витрат на оборону і відходу від російських джерел енергії - я знаю, що це було нелегко, дуже важко для вас", - заявив Байден, зазначивши, що вони йшли "нога в ногу" в підтримці України.
Водночас він додав, що США і Німеччина, як союзники по НАТО, роблять альянс "сильнішим і здатнішим".
Зі свого боку Шольц заявив, що Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно.
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А потім порівняйте з номенклатурою і строками надання озброєння наприклад Британією.
А Байден робить політику, а не бикує. Що б там не було за «зачиненими дверями» з союзниками поводитись треба шанобливо.
П.С. Поки пан Шольц відправляв в Україну 5000 касок та непокоївся, полеглі воїни мого міста заповнили 1/5 частину спеціально відведеної території цвинтаря (~120х80 метрів). Пан Шольц платить за війну залізячками, а українці--життями та здоров'ям.
Досить робити ці маніпуляції. Ще раз порівняйте з Британією
але треба віддати Германії і Шольцу належну повагу.
після довгих довгих ввагань починаю бачити Германію
Так, що - щира подяка.
Шольцу взагалі могло бути пох... (С)