Винні у воєнних злочинах не зможуть переховуватися у США, - генпрокурор Гарланд

Ухвалені у США законодавчі зміни дозволяють судове переслідування підозрюваних у воєнних злочинах незалежно від місця їх скоєння.

Про це сказав генпрокурор США Меррік Гарланд під час міжнародної конференції United for Justice, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Донедавна наша юрисдикція щодо воєнних злочинів була обмежена... Після початку російської агресії Конгрес ухвалив зміни до закону, які дозволять переслідувати виявлених у США ймовірних воєнних злочинців з будь-якої точки світу, і ми плануємо робити так", - розповів він.

Гарланд пояснив, що будь-яка особа, котра перебуває на території США, може бути притягнута до відповідальності.

"Це означає, що в наступні роки й десятиріччя російські воєнні злочинці, які перебувають в нашій країні, повинні знати, що вони опиняться в суді, воєнні злочинці не знайдуть притулку у Сполучених Штатах", - наголосив він.

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За словами генпрокурора, поправка до закону про правосуддя для жертв воєнних злочинів розширює первинну юрисдикцію, і тепер включає імовірних злочинців, виявлених у США, навіть якщо вони не вчиняли злочини проти американських громадян.

Гарланд додав, що США підтримують зусилля міжнародної спільноти щодо забезпечення притягнення до відповідальності осіб, причетних до злочинів агресії. У цьому зв'язку він згадав Нюрнберзький трибунал, зазначивши, що тоді було продемонстровано віру у верховенство права, аби притягнути до відповідальності тих, хто скоїв одні з найстрашніших злочинів в історії.

"Сьогодні міжнародна спільнота об’єдналася тут, в Україні, щоб засвідчити звірства, які вчиняють російські війська. Ми приїхали сюди заради людей, які стали жертвами жорстоких злочинів Росії - щоб домогтися справедливості та відповідальності за законом", - підкреслив генпрокурор, зауваживши, що США допомагають Україні у розслідуванні воєнних злочинів.