УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12910 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 010 18

Україна просить ЄС постачати 250 тис. снарядів на місяць, - The Financial Times

снаряд

За даними видання The Financial Times, у розпорядженні якого є лист українського міністра оборони, Олексій Резніков звернувся до колег з ЄС з проханням направляти по 250 тис. артилерійських снарядів на місяць, щоб заповнити критичну нестачу, яка обмежує просування українських військ на полі бою.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

У листі Резнікова колегам у 27 країнах-членах ЄС, отриманому виданням у п'ятницю, 3 березня, міністр оборони зазначив, що ЗСУ випускають по окупантах лише п'яту частину снарядів через брак боєприпасів.

Глава Міноборони наголосив, що артилерія відіграє вирішальну роль у ліквідації військової могутності противника. За його словами, в середньому Україна випускала 110 тис. снарядів калібру 155 мм на місяць - чверть від кількості, яку використовувала Росія.

"Якби ми не були обмежені кількістю наявних артилерійських снарядів, ми могли б використовувати повний боєкомплект, а це 594 тис. снарядів на місяць", - повідомив очільник Міноборони, маючи на увазі можливості артилерійських систем, які є в Україні.

Резніков зазначив, що для успішного виконання бойових завдань мінімальна потреба становить не менше 60% від повного боєкомплекту – це 356 400 снарядів на місяць.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністри оборони ЄС обговорять спільну закупівлю 1 млн 155-мм снарядів для України, - МЗС Естонії

Автор: 

боєприпаси (2291) Міноборони (7456) Резніков Олексій (1446)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Лисий очкарик з яйцями по 17 - дурак. Захід вже багато разів казав, що снаряди там виробляються дорожчі, ніж на росії, і використовувати їх потрібно з максимальною точністю та віддачею. Тобто, не можна брати кількістю, треба підвищувати якість. Ааааа, пригадав, дрони - вони ж нічого не вирішують на фронті. Тому цей дурень і каже, що треба кількістю закидувати.
показати весь коментар
03.03.2023 23:35
+6
250 тис. снарядів на місяць = це 8.33 в день, для перемоги треба 10 тыс в день
показати весь коментар
04.03.2023 00:10
+4
эволюция сознания прикольных лицедеев секты "какая разница" от "просто перестать стрелять" до "дай миллион" снарядов" во всей своей красе..
вумный нАрид зачаровано не успевает следить за ходом мысли нестабильных гомункулов , как глупый заец за шустрым горностаем
показати весь коментар
04.03.2023 06:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та вже, на додаток, і літню форму просіть,
самі ж яйце об яйце не вдарите її замовити і пошити.
а хлопцям за свої купувати, а в їх 30000гр в мінусі...
показати весь коментар
03.03.2023 23:35 Відповісти
Лисий очкарик з яйцями по 17 - дурак. Захід вже багато разів казав, що снаряди там виробляються дорожчі, ніж на росії, і використовувати їх потрібно з максимальною точністю та віддачею. Тобто, не можна брати кількістю, треба підвищувати якість. Ааааа, пригадав, дрони - вони ж нічого не вирішують на фронті. Тому цей дурень і каже, що треба кількістю закидувати.
показати весь коментар
03.03.2023 23:35 Відповісти
Може ще резніков чи ти ,вислюк вчать наших артилеристів мітко стріляти? М777 за своїми характеристиками краща ніж старі радянські гаубиці як і снаряд точніше та потужніше.у кацапів чотирикратна перевага у снарядах та артсистемах.все що озвучує резніков вимога наших військових.дурень ти та ті хто тебе лайкає.
показати весь коментар
04.03.2023 13:36 Відповісти
Не знав що у натівських снарядів є шліци.
показати весь коментар
03.03.2023 23:46 Відповісти
Це щоб кацапам в дупу по різьбі входив.
показати весь коментар
04.03.2023 00:10 Відповісти
250 тис. снарядів на місяць = це 8.33 в день, для перемоги треба 10 тыс в день
показати весь коментар
04.03.2023 00:10 Відповісти
Маловато.

Но думаю навіть такі числа дивують партнерів і вони зовсім не готові бо не готувались до війни і як наслідок мали всі шанси програти рф якби не Україна.
показати весь коментар
04.03.2023 04:50 Відповісти
эволюция сознания прикольных лицедеев секты "какая разница" от "просто перестать стрелять" до "дай миллион" снарядов" во всей своей красе..
вумный нАрид зачаровано не успевает следить за ходом мысли нестабильных гомункулов , как глупый заец за шустрым горностаем
показати весь коментар
04.03.2023 06:38 Відповісти
 
 