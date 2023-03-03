З-під завалів у Запоріжжі дістали ще два тіла, кількість загиблих зросла до семи, - ДСНС

У Запоріжжі рятувальники дістали з-під завалів житлового будинку ще двох загиблих унаслідок ракетного удару, таким чином, кількість жертв зросла до семи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Телеграмі повідомляє ГУ ДСНС у Запорізькій області.

Зазначається, що у Запоріжжі триває ліквідація наслідків ракетного удару по житловому будинку.

"З-під завалів будинку рятувальники деблокували 7 загиблих", - йдеться у дописі.

На місці працює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації на чолі з головою Запорізької ОВА та мобільна оперативна група апарату ДСНС.

Також читайте: Удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 5, 10 чоловік вважаються зниклими безвісти, - міськрада. ФОТОрепортаж

Тривають пошуково-рятувальні роботи та демонтаж зруйнованих будівельних конструкцій. Комунальні служби прибрали вже 333 тонни решток будівлі.

До ліквідації наслідків ракетного удару залучено 110 осіб та 21 одиницю техніки, з них від ДСНС – 76 фахівців та 13 одиниць техніки.

Нагадаємо, 2 березня близько 1:30 ворог ударив по житловому будинку ракетою С-300.

Силами підрозділів ДСНС вдалося врятувати 11 осіб, ще 20 - евакуювати. В лікарнях міста перебувають семеро постраждалих, двоє з них - у тяжкому стані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З-під завалів зруйнованого будинку у Запоріжжі рятувальники деблокували тіла ще двох людей