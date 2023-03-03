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Новини Війна
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Коаліція з трибуналу для Росії поки не дійшла згоди щодо його формату: є дуже багато юридичних проблем, - Єврокомісія

єврокомісія

Коаліція, яка підтримує створення спеціального трибуналу для Росії за злочин агресії, поки не дійшла згоди щодо його формату та намагається взяти до уваги позицію України

Про це заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс під час спілкування з журналістами у Львові на полях конференції United for Justice, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Рейндерс відзначив, що у групі з 29 країн, які обговорюють формат майбутнього трибуналу, є чітке зобов’язання притягнути до відповідальності винуватців злочину агресії,

"Але яким є рішення - про це йде дискусія. На цей момент немає спільної згоди, яким буде точне рішення. Чи це спеціальний, чи гібридний трибунал, чи інше рішення - на столі багато можливостей", - зауважив Рейндерс.

Він дав зрозуміти, що обговорення так званого "гібридного трибуналу" не зняте з порядку денного попри незгоду України.

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"Звичайно, ми намагаємось взяти до уваги запит України настільки, наскільки це можливо", - сказав Рейндерс, додавши, утім, що "є багато юридичних моментів і це не так легко".

"Є політичні обговорення серед деяких держав-членів про те, що краще зробити, але є дуже багато юридичних проблем", - зазначив єврокомісар.

Він висловив сподівання на ухвалення Генасамблеєю ООН резолюції на підтримку трибуналу, "щоб продемонструвати політичну волю" щодо його створення.

"Якщо буде політична воля - після цього буде легко вирішити юридичні питання", - сказав Рейндерс.

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Єврокомісія (2175) Євросоюз (13632) трибунал (273)


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Цікаво, а куди дівав проблеми Нюрнберзький трибунал? Хіба не можна по його зразку створити зараз такий же?
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03.03.2023 23:52 Відповісти
Те самехотів написати!
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03.03.2023 23:53 Відповісти
Гнила система, потрібно змінити.
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04.03.2023 00:05 Відповісти
а параша почала війну без жодних юридичних проблем,
то що тепер закривати очі на злочини і вбивства росіянських фашистів
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04.03.2023 01:50 Відповісти
в перекладі на просту мову можна сказати-на купу добре ходити с...ти. Всі оці "міжнародні" організації в спромозі народити мишу, а задуми, плани...в кінцевому випадку пшик.
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04.03.2023 04:26 Відповісти
Коаліція юридичних імпотентів.
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04.03.2023 08:09 Відповісти
Адвокати Кремля дорогі і бажаючих багато... як і грошей в РФ ... на підкуп судів, присяжних.

«Великий Аль» Капо́не вмів "працювати" з присажними і суддями.
Однак нарешті...
Але тоді не було експорту корупції... як і Путіна... Тому суди будуть формуватися до кінця століття...
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04.03.2023 08:41 Відповісти
 
 