Байден і Шольц підтримують ідею справедливої мирної угоди між Україною та РФ, - Білий дім

Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц за зачиненими дверима у Вашингтоні обговорюють війну Росії проти України. Коментуючи цю зустріч координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що обидва лідери поділяють прагнення українців до миру і "погоджуються, що це має бути мирна угода".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Я вважаю, обидва лідери поділяють прагнення українців до миру. Миру, який є справедливим, чесним і стабільним, миру, який підтримує суверенітет України та зберігає її незалежність. І також важливо, і вони обидва погоджуються, що це має бути мирна угода, під якою може підписатися президент Зеленський. І це потрібно робити детально говорячи й повністю координуючи ці дії з українцями. Інакше цей процес ніколи не розпочнеться, а результати не будуть стійкими", - зазначив Кірбі.

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