Байден і Шольц підтримують ідею справедливої мирної угоди між Україною та РФ, - Білий дім
Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц за зачиненими дверима у Вашингтоні обговорюють війну Росії проти України. Коментуючи цю зустріч координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що обидва лідери поділяють прагнення українців до миру і "погоджуються, що це має бути мирна угода".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
"Я вважаю, обидва лідери поділяють прагнення українців до миру. Миру, який є справедливим, чесним і стабільним, миру, який підтримує суверенітет України та зберігає її незалежність. І також важливо, і вони обидва погоджуються, що це має бути мирна угода, під якою може підписатися президент Зеленський. І це потрібно робити детально говорячи й повністю координуючи ці дії з українцями. Інакше цей процес ніколи не розпочнеться, а результати не будуть стійкими", - зазначив Кірбі.
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полное упразднение фашистского Мордора.
вам ***** сказало, чого воно вдерлося???
воно збирається відмовитись від територій???
воно визнає провину за сотні тисяч смертей???
рф погоджується на виплату репарації (збитків) Україні???
визнає суверенітет та державні кордони на 1991 рік???
як що ні, то про які угоди мова???
як казав дон корлеоне . хто перший запропонує мир той і зрадник
« який підтримує суверенітет України та зберігає її незалежність.» Джерело:
підтримує чи забезпечує?
Мінськ № 3, корейський варіант? Меркелізація України?
Байден і Шольц підтримують ідею справедливої мирної угоди між Україною та РФ. І китай підтримує мирну угоду.
І напускають туману "це має бути мирна угода, під якою може підписатися президент Зеленський.
І це потрібно робити детально говорячи й повністю координуючи ці дії з українцями.
Інакше цей процес ніколи не розпочнеться, а результати не будуть стійкими.
Хтось щось зрозумів? Напевно справді "У США и Европы, после угроз Путина и хитрожопых ходов Китая, скорее всего начнатся синдром солдата Швейка. / Швейка судили за трусость - перед боем он обосрался. Швейк и тут выкрутился, заявив что он обосрался не по трусости, а со злости к врагу./
що тут незрозумілого ? а координувати з українцями дуже просто, беручи до уваги об'єми військової і фінансової допомоги, нажаль
Нащо нам тоді таке НАТО яке відсиджується за спиною України, коли гарантії безпеки потрібні зараз ?!
в нас пенсії за рахунок НАТО виплачуються. Хоча хтось рятував економіку перед вторгненням.
Про інше годі й казати
Українці хочуть не "миру", ідіоти! Ми хочемо справедливого покарання і знищення фашистської ********* за всі злочини, що вона зробила!
На думку канцлера, сьогодні важливо підтвердити, що США та Німеччина спільно підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.
https://ukrainian.voanews.com/a/bayden-i-scholz-u-bilomu-domi/6988963.html?fbclid=IwAR1a0jcDnB5g0dCSJPhCAae2rrEodXBRenBnI9Nfq_rlG64hfh1qZGxTLH4
‼️‼️‼️читайте источник , на котрий дана Ссилка . Б
п.с. хоча, може по зєліному безвізу 2022 року звалив с "етай страни"!???
"Я вважаю, обидва лідери поділяють прагнення українців до миру. Миру, який є справедливим, чесним і стабільним, миру, який підтримує суверенітет України та зберігає її незалежність. І також важливо, і вони обидва погоджуються, що це має бути мирна угода, під якою може підписатися президент Зеленський. І це потрібно робити детально говорячи й повністю координуючи ці дії з українцями. Інакше цей процес ніколи не розпочнеться, а результати не будуть стійкими", - зазначив Джон Кірбі.
гн*ди, коли зрозумієте як працює демократія, тоді, можливо, щось зрозумієте
зеленая дрянь своим саботажем, невыполнением предложенных условий. и - наоборот - небывалым притеснением прав и свобод человеке, уничтожением свободных СМИ, наглой коррупцией на войне
заставляет Демократический Запад задавать всё чаще вопрос: если это государство , в котором признаков тирании - хоть отбавляй, а признаков построения демократических институций - ноль целых хер десятых -то нафига нам его поддреживать? Чтобы проиграть свои выборы ?
Далі безумовне погодження росією на назначені репарації суму яких Україна озвучить якось потім коли порахує як було із Німеччиною (Бонусом для рф буде те що вона знову зможе торгувати з ЄС щоб виплатити ці репарації).
Далі погодження на контрибуцію розмір якої допускається до обговорюється в залежності від кількості не страчених/помилуваних членів таких терористичних утворень як "армія рф", росгвардія, "члени партії єдина росія" та ще безлічі інших ОПГ представники яких є на Миротворці, тобто або ми всіх їх страчуємо через потрошіння та четвертування (і не треба думати що це жорстоко бо Каддафі стратили траханням палкою в жопу і так до смерті (а ті ж росіяни дітей кримських татар вбивали через утоплення у вигрібних ямах)) або рф за кожного нами помилуваного відшкодовує своєю офіційно признаною територією та заводами які буде перевезено в Україну.