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Байден і Шольц підтримують ідею справедливої мирної угоди між Україною та РФ, - Білий дім

байден,шольц

Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц за зачиненими дверима у Вашингтоні обговорюють війну Росії проти України. Коментуючи цю зустріч координатор стратегічних комунікацій Ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що обидва лідери поділяють прагнення українців до миру і "погоджуються, що це має бути мирна угода".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Я вважаю, обидва лідери поділяють прагнення українців до миру. Миру, який є справедливим, чесним і стабільним, миру, який підтримує суверенітет України та зберігає її незалежність. І також важливо, і вони обидва погоджуються, що це має бути мирна угода, під якою може підписатися президент Зеленський. І це потрібно робити детально говорячи й повністю координуючи ці дії з українцями. Інакше цей процес ніколи не розпочнеться, а результати не будуть стійкими", - зазначив Кірбі.

Також читайте: Ви втрутилися і надали критично важливу військову підтримку, - Байден про надання допомоги Україні Німеччиною

Автор: 

Байден Джо (2892) Шольц Олаф (1142) переговори з Росією (1244)


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Топ коментарі
+36
до тих пір поки Україна не буде в НАТО ,мирна угода з рашистом, означає майбутню відкладену кровопролитну війну в Україні ,
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03.03.2023 23:49
+29
а по пунктам, можна???
вам ***** сказало, чого воно вдерлося???
воно збирається відмовитись від територій???
воно визнає провину за сотні тисяч смертей???
рф погоджується на виплату репарації (збитків) Україні???
визнає суверенітет та державні кордони на 1991 рік???
як що ні, то про які угоди мова???
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03.03.2023 23:52
+21
Интересная ситуация. Сразу после камалания "ничиво аб Украине без Украины", оба лидера за закрытыми дверями решили что Украине больше танков и самолетов нужно мирное соглашение. Не победа, а мирное соглашение. Справедливое. Критерии справедливости отцы демократии определят позже.
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03.03.2023 23:51
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росії не буде після поразки
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03.03.2023 23:44 Відповісти
Хотілось би.
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04.03.2023 06:36 Відповісти
от гадюки...
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03.03.2023 23:46 Відповісти
до тих пір поки Україна не буде в НАТО ,мирна угода з рашистом, означає майбутню відкладену кровопролитну війну в Україні ,
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03.03.2023 23:49 Відповісти
Если подписать с РФ какую-то бумажку, то это будет устойчивый мир?😂😂
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03.03.2023 23:51 Відповісти
Интересная ситуация. Сразу после камалания "ничиво аб Украине без Украины", оба лидера за закрытыми дверями решили что Украине больше танков и самолетов нужно мирное соглашение. Не победа, а мирное соглашение. Справедливое. Критерии справедливости отцы демократии определят позже.
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03.03.2023 23:51 Відповісти
Тож сказано. Такий мирний договір, під яким міг би підписатися президент Зеленський.
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04.03.2023 06:36 Відповісти
Да не суетись под клиентом ,а то денег не дадут ,рабинович. Условия этого "мирного договора" ты знаешь? А условия будут такие- нах из Украины в пределах 91года ,наказание военных преступников ,репарации .Понятно,что Засраха чванливо-вЯликая не пойдет на такой договор ,так что только военно-экономическое удушение с дезинтеграцией Засрашки может привести к устойчивому миру . Места для компромисса нет, рашисты-неофашисты озвучили свои цели - это уничтожение Украины и украинцев
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04.03.2023 09:12 Відповісти
Единственно разумная формула "мира" - это формула Гарика Неинженера:

полное упразднение фашистского Мордора.
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04.03.2023 11:35 Відповісти
а по пунктам, можна???
вам ***** сказало, чого воно вдерлося???
воно збирається відмовитись від територій???
воно визнає провину за сотні тисяч смертей???
рф погоджується на виплату репарації (збитків) Україні???
визнає суверенітет та державні кордони на 1991 рік???
як що ні, то про які угоди мова???
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03.03.2023 23:52 Відповісти
Это для внутреннего пользования, чтобы трамписты которые блокируют помощь Украине их не обвиняли в поддержке войны. Зайди в ютьюб набери Юрий Швец и многие вещи станут понятны.
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04.03.2023 10:14 Відповісти
тільки знищений ворог не несе загрози

як казав дон корлеоне . хто перший запропонує мир той і зрадник
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03.03.2023 23:53 Відповісти
В який спосіб пропонуєте знищення московії?
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04.03.2023 00:00 Відповісти
фізичне знищення військових злочинців та пропогандистів рашизму та геноциду
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04.03.2023 00:05 Відповісти
Це безперечно. Але думаю, що фізично всіх не вийде. А от окремі омсобистості - обов'язково.
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04.03.2023 00:11 Відповісти
Він також казав,що поміняє 30 головорізів на одного, який може вирішувати проблеми,розмовляючи.
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04.03.2023 00:03 Відповісти
Хто знає як в оригіналі, може не так переклали
« який підтримує суверенітет України та зберігає її незалежність.» Джерело:

підтримує чи забезпечує?
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03.03.2023 23:54 Відповісти
Президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц за зачиненими дверима у Вашингтоні обговорюють війну Росії проти України.

Мінськ № 3, корейський варіант? Меркелізація України?

Байден і Шольц підтримують ідею справедливої мирної угоди між Україною та РФ. І китай підтримує мирну угоду.

І напускають туману "це має бути мирна угода, під якою може підписатися президент Зеленський.

І це потрібно робити детально говорячи й повністю координуючи ці дії з українцями.

Інакше цей процес ніколи не розпочнеться, а результати не будуть стійкими.

Хтось щось зрозумів? Напевно справді "У США и Европы, после угроз Путина и хитрожопых ходов Китая, скорее всего начнатся синдром солдата Швейка. / Швейка судили за трусость - перед боем он обосрался. Швейк и тут выкрутился, заявив что он обосрался не по трусости, а со злости к врагу./

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03.03.2023 23:56 Відповісти
" це має бути мирна угода, під якою може підписатися президент Зеленський. І це потрібно робити детально говорячи й повністю координуючи ці дії з українцями"

що тут незрозумілого ? а координувати з українцями дуже просто, беручи до уваги об'єми військової і фінансової допомоги, нажаль
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04.03.2023 00:07 Відповісти
Подписывать будут как всегда в Будапеште?
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03.03.2023 23:59 Відповісти
или в минске
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04.03.2023 00:22 Відповісти
В Мюнхене.
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04.03.2023 01:13 Відповісти
!
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04.03.2023 00:02 Відповісти
Немає альтернативи членству в НАТО. Нічого обговорювати, особливо ЯЗ
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04.03.2023 00:04 Відповісти


Нащо нам тоді таке НАТО яке відсиджується за спиною України, коли гарантії безпеки потрібні зараз ?!
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04.03.2023 00:26 Відповісти
Хитрожопый паренЬок,если бы не огромная помощь нато и Запада, уже бы шли партизанские бои на кшалт УПА. Не ссы в труссссы ,всё будет и Нато и ЕС
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04.03.2023 09:20 Відповісти
Виключайте марафон і прокидайтеся.
в нас пенсії за рахунок НАТО виплачуються. Хоча хтось рятував економіку перед вторгненням.
Про інше годі й казати
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04.03.2023 09:57 Відповісти
Мирна угода? З здичавілою ордою, яка відверто каже, що хоче знищити Україну і її народ? Яка кожен день вбиває цивільних? Яка хотіла зимою заморозити дітей і стариків? Яка влаштувала Бучу, Маріуполь та ін? Вони там взагалі ібанулися, сцикуни?
Українці хочуть не "миру", ідіоти! Ми хочемо справедливого покарання і знищення фашистської ********* за всі злочини, що вона зробила!
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04.03.2023 00:03 Відповісти
Олаф Шольц відзначив загрозу миру у світі, яка надходить з боку Росії, що підтверджує її вторгнення в Україну.

На думку канцлера, сьогодні важливо підтвердити, що США та Німеччина спільно підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно.
https://ukrainian.voanews.com/a/bayden-i-scholz-u-bilomu-domi/6988963.html?fbclid=IwAR1a0jcDnB5g0dCSJPhCAae2rrEodXBRenBnI9Nfq_rlG64hfh1qZGxTLH4

‼️‼️‼️читайте источник , на котрий дана Ссилка . Б
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04.03.2023 00:04 Відповісти
Підтримувати можна по різному.
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04.03.2023 06:40 Відповісти
Господи , ну не треба панікувати - чому Росія може тиснути психологічно а світ на окурка ні ? Яким б не були нікчемні орки але вони вже відчули за ці два дні гул гелікоптерів у себе . А тепер ще раз - про відкрите засідання комітету З безпеки та озброєрь у Палаті представників США , докладна конспектна з іменами та історією тампартійрою приналежністю докладчиків, учасників - ВІДКРИТА ДЛЯ УСІХ ! Послухайте у Швеця , це саме ті, хто дає кошти Байдену на допомогу Україні, що й як вони ппланують з війною й як впливають на американського громадянина . Так були закиди від трампісиіч з точними докладамт про корупцію … слово с слово з наших обізнань поо золоті яйця та фляги … тільки не треба мені закидати про гебіста Швеця - ВІН ЗРОБИВ ЦЕ З ВІДКРИТОГО ДОСТУПНОГО КОЖНОМУ ЗАСІДАННЯ .
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04.03.2023 00:05 Відповісти
Юрій Швець Відео 435 частини I та II
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04.03.2023 00:08 Відповісти
А на фіга брехливого КГБшника старого слухати? Нам досить вже "хароших руззкіх" з їх іпсошною аналітекою.
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04.03.2023 00:13 Відповісти
Так й на це з допомоги США , як мінімум йдуть грошики на близнюка рашистського ТВ - ЄРМАКОМАРАФОНУ , де руzzкім язиком на Каналі ФРІДОМ ПЄВІЧКА З РАШІ ВЕДЕ СТРІМИ З ІЛАРІОНОВИМ , путінцем серед трампістів … де 2 млр дають олігрхам з їхніми каналами де вони плюють вде на рейтинги своїх дітищ, їм би діждатися біля стін ОПУ КОЛИ ВІДЧИНИТЬСЯ КОРИТЦЕ ВІД КРАЇН ПАРТНЕРІВ ДЛЯ ВІДБУДОВИ КРАЇНИ . Президент тикає носом журналісти 5 каналу в зазяїна олігарха , котрого «розолігархив», а Пінчук сидить поряд з завхозом Президента , котрий по сумісництву ще й ВІЦЕ, й «уміляються» відповідям свого патрона , СВОГО ПАТРОНА , а не лідера країни
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04.03.2023 00:33 Відповісти
це правда ---пес ,,патрон,, на питання 5го каналу дав би набагато кращу та змистовну видповидь
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04.03.2023 07:14 Відповісти
Зеля вже на третій день вторгнення готовий був підписати, для того він і не втік. Вони це знали завжди.
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04.03.2023 00:08 Відповісти
Україну їм не нагнути, а от Зелю ... Маю переконання, що він тільки цього і чекає, а комизиться для лохторату.
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04.03.2023 00:39 Відповісти
Ну тобі з Німеччини видніше звісно) Звалив і вказує, як краще. Ти про Мінські домовленості говориш, я так розумію. І де була б зараз Україна без них? І чи взагалі була б вона? В нас армія була тоді?
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04.03.2023 01:14 Відповісти
так, воно може завдяки тому "мінську" і звалило в німеччину! знаю таких немало! і всі - ненавидять пороха!))) а , от якби " дурний порох закрив кордони у 2014 році , то зараз би воно не п..діло б багато!
п.с. хоча, може по зєліному безвізу 2022 року звалив с "етай страни"!???
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04.03.2023 08:13 Відповісти
Или большие дяди "устали" как в Киеве мосты или готовят что-то, чего мы еще не знаем. Главное чтобы не поставили перед фактом, т.к. мы профукали за всю свою независимость все что могли и без их помощи на это не осилить.
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04.03.2023 00:11 Відповісти
На жаль, в них немає мети знищити паРашу і *****. Вони відкрито говорять, що допомагають, аби Україна мала "сильнішу позицію" на переговорах. Але я, хоч убий, не розумію, як переговори з ****** корелюються з судом над військовими злочинцями ( до яких це саме ***** належить).
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04.03.2023 00:16 Відповісти
Ну не захопимо ми росію, не окупуємо і так далі. Як би не хотілося. Відповідно так, дійсно - війна закінчиться мирною угодою. В чому проблема? Головне те, на яких умовах.

"Я вважаю, обидва лідери поділяють прагнення українців до миру. Миру, який є справедливим, чесним і стабільним, миру, який підтримує суверенітет України та зберігає її незалежність. І також важливо, і вони обидва погоджуються, що це має бути мирна угода, під якою може підписатися президент Зеленський. І це потрібно робити детально говорячи й повністю координуючи ці дії з українцями. Інакше цей процес ніколи не розпочнеться, а результати не будуть стійкими", - зазначив Джон Кірбі.
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04.03.2023 00:16 Відповісти
Байден і Шольц підтримують ідею справедливої мирної угоди між Україною с русским гитлером всё, что вам треба знать про торговцев Украиной.
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04.03.2023 00:23 Відповісти
зрадобл*ді, що ЗЄлю носять на руках, раптово збудились від спільної заяви Байдена і Шольца...
гн*ди, коли зрозумієте як працює демократія, тоді, можливо, щось зрозумієте
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04.03.2023 00:38 Відповісти
Я не спешу обвинять Западных политиков...

зеленая дрянь своим саботажем, невыполнением предложенных условий. и - наоборот - небывалым притеснением прав и свобод человеке, уничтожением свободных СМИ, наглой коррупцией на войне

заставляет Демократический Запад задавать всё чаще вопрос: если это государство , в котором признаков тирании - хоть отбавляй, а признаков построения демократических институций - ноль целых хер десятых -то нафига нам его поддреживать? Чтобы проиграть свои выборы ?
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04.03.2023 01:26 Відповісти
пофую Западу на наши институции. С ними они разберутся, тем более мы сейчас живем на западные деньги. Для Запада главное - прибрать к ногтю расию. А после военного поражения от бывшей колонии она и сама благополучно развалится на куски
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04.03.2023 02:16 Відповісти
От нафіг той ізраЕль? Нехай палестинці собі забирають.
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04.03.2023 06:44 Відповісти
Кремлядский потомственный рейх понимает только хорошую ****.лю.
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04.03.2023 01:33 Відповісти
Жодного слова про територіальну цілісність України. Це насторожує.
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04.03.2023 03:46 Відповісти
Справедливый мир это границы 1991 года. Все остальное это не справедливый мир.
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04.03.2023 03:54 Відповісти
Ок тоді першим його пунктами має буде повна передача під контроль України та ЗСУ її територій що належать їй згідно ООН.

Далі безумовне погодження росією на назначені репарації суму яких Україна озвучить якось потім коли порахує як було із Німеччиною (Бонусом для рф буде те що вона знову зможе торгувати з ЄС щоб виплатити ці репарації).

Далі погодження на контрибуцію розмір якої допускається до обговорюється в залежності від кількості не страчених/помилуваних членів таких терористичних утворень як "армія рф", росгвардія, "члени партії єдина росія" та ще безлічі інших ОПГ представники яких є на Миротворці, тобто або ми всіх їх страчуємо через потрошіння та четвертування (і не треба думати що це жорстоко бо Каддафі стратили траханням палкою в жопу і так до смерті (а ті ж росіяни дітей кримських татар вбивали через утоплення у вигрібних ямах)) або рф за кожного нами помилуваного відшкодовує своєю офіційно признаною територією та заводами які буде перевезено в Україну.
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04.03.2023 04:47 Відповісти
Той випадок, коли лучше нічого не писати, щоб адмін не заблокував. Тільки смайлик
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04.03.2023 04:48 Відповісти
Так мирна угода вже була, … до вiйни.
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04.03.2023 07:24 Відповісти
А в камине можно делать шашлыки ?
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04.03.2023 07:29 Відповісти
Це як справедливо? Справедливими є три пункти-вихід орків з із всіх захоплених тереторій, Крим включно, репарації, і видача всіх військових злочинців із ху@лом включно
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04.03.2023 07:47 Відповісти
Что за бред.
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04.03.2023 12:18 Відповісти
Снова бредят "союзнички"....
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04.03.2023 12:33 Відповісти
 
 