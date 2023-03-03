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Новини Війна
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Депортація Росією тисяч українських дітей повертає у найтемніші часи історії, - головний прокурор ЄС Ковеші

діти

Головний прокурор ЄС Лаура Ковеші заявила, що РФ депортує тисячі українських дітей, що повертає у найтемніші часи європейської історії.

Про це вона сказала під час міжнародної конференції у Львові "Об'єднані заради справедливості", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"РФ депортує тисячі українських дітей. Так, депортація лише один з цих фактів, що повертає нас у найтемніші часи європейської історії", - сказала вона.

Вона також наголосила, що українські життя приносяться в жертву заради того, щоб "усі ми жили в мирі".

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За її словами, Росія не зупиниться, адже справжньою метою агресорів поділ територій та сфери впливу.

Головний прокурор ЄС Лаура Ковеші, такі зустрічі допомагають виробити спільне розуміння ситуації.

"У наших українських друзів є необхідна сила волі, але сили опору російській агресії дуже залежать від нашої підтримки", - сказала вона.

Головний прокурор ЄС заявила про готовність розслідувати справи пов’язані з обходом санкцій проти РФ.

"Ми є найпотужнішим інструментом судового переслідування, доступним на даний момент в ЄС, коли справа доходить до транскордонної фінансової злочинності", - сказала Ковеші.

Вона також зазначила, що конфіскація після судового переслідування навіть сприяла б фінансуванню відбудови України після війни.

Автор: 

депортація (729) діти (5130) Євросоюз (13632) воєнні злочини (1873)


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Не депортація а киднэппинг....
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04.03.2023 00:00 Відповісти
16000 детей . І НИХТО З НИХ не захищен міжнародними организаціями
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04.03.2023 00:06 Відповісти
https://en.wikipedia.org/wiki/Kidnapping_of_children_by_Nazi_Germany Kidnapping of children by Nazi Germany
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04.03.2023 00:08 Відповісти
кацапи чявкають лаптями в унісон з усіма нацистами світу
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04.03.2023 00:12 Відповісти
почему власть не эвакуировала детей и кто за это понес ответственность?
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04.03.2023 00:24 Відповісти
Неначасі нінагнітайті
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04.03.2023 00:38 Відповісти
питання важке до піздецю.
дітей сірот - да!
тих в кого батьків вбили кацапи? - тут і слів нема - да!
дітей з прокацапленими батьками, які чекають кацапомирців?????
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04.03.2023 02:23 Відповісти
 
 