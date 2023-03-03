Депортація Росією тисяч українських дітей повертає у найтемніші часи історії, - головний прокурор ЄС Ковеші
Головний прокурор ЄС Лаура Ковеші заявила, що РФ депортує тисячі українських дітей, що повертає у найтемніші часи європейської історії.
Про це вона сказала під час міжнародної конференції у Львові "Об'єднані заради справедливості", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"РФ депортує тисячі українських дітей. Так, депортація лише один з цих фактів, що повертає нас у найтемніші часи європейської історії", - сказала вона.
Вона також наголосила, що українські життя приносяться в жертву заради того, щоб "усі ми жили в мирі".
За її словами, Росія не зупиниться, адже справжньою метою агресорів поділ територій та сфери впливу.
Головний прокурор ЄС Лаура Ковеші, такі зустрічі допомагають виробити спільне розуміння ситуації.
"У наших українських друзів є необхідна сила волі, але сили опору російській агресії дуже залежать від нашої підтримки", - сказала вона.
Головний прокурор ЄС заявила про готовність розслідувати справи пов’язані з обходом санкцій проти РФ.
"Ми є найпотужнішим інструментом судового переслідування, доступним на даний момент в ЄС, коли справа доходить до транскордонної фінансової злочинності", - сказала Ковеші.
Вона також зазначила, що конфіскація після судового переслідування навіть сприяла б фінансуванню відбудови України після війни.
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дітей сірот - да!
тих в кого батьків вбили кацапи? - тут і слів нема - да!
дітей з прокацапленими батьками, які чекають кацапомирців?????