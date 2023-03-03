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Новини Допомога Україні
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Пентагон повідомив зміст нового пакету військової допомоги Україні: боєприпаси та бронетранспортерні мости

пентагон

Міністерство оборони США повідомило зміст нового пакету військової допомоги Україні, про який було оголошено сьогодні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Як йдеться в повідомленні Пентагону, 33-тє вилучення обладнання із запасів Міністерства оборони США, що оцінюється у 400 мільйонів доларів, містить, зокрема:

  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
  • додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;
  • додаткові артилерійські снаряди калібру 105 мм;
  • додаткові боєприпаси калібру 25 мм;
  • бронетранспортерні мости;
  • підривні боєприпаси та обладнання для прибирання перешкод;
  • тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;
  • запчастини та інше польове обладнання.

Нагадуємо, 3 березня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про черговий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів.

Також читайте: Надання F-16 Україні займе мінімум 1,5 року, кошти раціональніше витратити на бронетехніку та артилерію, - Пентагон

Автор: 

боєприпаси (2291) зброя (7520) Пентагон (1435) США (23310)


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04.03.2023 00:09 Відповісти
Само-собою - можна так задоволено "либиться", коли у тебе в "заступниках" та помічниках "Генерал Повінь" та полковники "Грязюка" і "Твань болотяна", а дороги вже за літо перекрив дотами та мінами
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04.03.2023 07:51 Відповісти
"зміст нового пакету від США " не вказує на те,що це є пакет, для наступу ЗСУ і звільнення окупованих рашистом українських територій.
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04.03.2023 00:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=aaoi1tKs72k Ой, у лузі, червона калина | Knafaim, група прославлення ВЄМО - YouTube
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04.03.2023 00:26 Відповісти
спасибо Штатам и Байдену -без них зэ-плесень уже сдала бы Украину
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04.03.2023 01:33 Відповісти
Що там у нас верховна рада виділила на армію? А, збільшила фінансування телемарафону, підняла собі заробітну плату, виплатила собі премію. Єрмак президент, де наш чмоня?
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04.03.2023 08:48 Відповісти
...жги быдлонасекомышей с ьолот мацковии.БОГ увидит снаряды крупней пришлет.Слава Солдатам Великой Ukrainy
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04.03.2023 10:14 Відповісти
 
 