Пентагон повідомив зміст нового пакету військової допомоги Україні: боєприпаси та бронетранспортерні мости

Міністерство оборони США повідомило зміст нового пакету військової допомоги Україні, про який було оголошено сьогодні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Як йдеться в повідомленні Пентагону, 33-тє вилучення обладнання із запасів Міністерства оборони США, що оцінюється у 400 мільйонів доларів, містить, зокрема:

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;

додаткові артилерійські снаряди калібру 105 мм;

додаткові боєприпаси калібру 25 мм;

бронетранспортерні мости;

підривні боєприпаси та обладнання для прибирання перешкод;

тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;

запчастини та інше польове обладнання.

Нагадуємо, 3 березня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про черговий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів.

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