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Пентагон повідомив зміст нового пакету військової допомоги Україні: боєприпаси та бронетранспортерні мости
Міністерство оборони США повідомило зміст нового пакету військової допомоги Україні, про який було оголошено сьогодні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Як йдеться в повідомленні Пентагону, 33-тє вилучення обладнання із запасів Міністерства оборони США, що оцінюється у 400 мільйонів доларів, містить, зокрема:
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм;
- додаткові артилерійські снаряди калібру 105 мм;
- додаткові боєприпаси калібру 25 мм;
- бронетранспортерні мости;
- підривні боєприпаси та обладнання для прибирання перешкод;
- тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;
- запчастини та інше польове обладнання.
Нагадуємо, 3 березня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про черговий пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів.
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Sophia-Maria Duglass #550966
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