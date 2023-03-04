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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Протягом 3 березня авіація та артилерія ЗСУ завдали ударів по 8 районах зосередження ворога, 3 складах та станції РЕБ, - Генштаб

міг

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про авіаційні та артилерійські удари ЗСУ по ворогу, які були здійснені 3 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий літак Су-34 та БпЛА типу "ZALA".

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 3 райони зосередження противника, склад боєприпасів, 2 склади ПММ, а також станцію РЕБ ворога", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 1 березня авіація та артилерія ЗСУ вразили 17 районів зосередження росіян, 2 склади, 2 комплекси РЕБ та безпілотник, - Генштаб

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авіація (4151) Генштаб ЗС (6737) артилерія (796)


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04.03.2023 03:25 Відповісти
незвичо, приємно і як би не зразу заходить, зважаючі на опу яка ******* все що бачить.... - допомогу дайте?
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04.03.2023 05:59 Відповісти
дайте танки і піздалети... - штук 20?
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04.03.2023 06:02 Відповісти
а ні так i ні - звикли....
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04.03.2023 06:08 Відповісти
Рівно рік тому - 3 березня 2022 року, російська авіація нанесла перший удар ракетами по "спальному" району та медичному містечку міста Чернігова Загинуло 17 мирних людей Основна маса - пенсіонери, які стояли в черзі до аптеки по ліки Так в Чернігів прийшов "русский мир"! Наступного дня російських стерв"ятників зустріли у "всеозброєнні- над Подусівкою був збитий перший Су-25, що бомбив школу та житлові будинки в приватному секторі Стріляв "русский челаек" з радянського ПЗРК "Ігла" Не промазав! А льотчика, який вистрибнув з парашутом, у Олександрівці зустріла українська народна зброя - "ла-пята"Забили селяни, що вже знали про ракети по медмістечку!
Тепер сирени тривоги виють в Росії Війна, яку росіяни принесли в Україну, повертається до них!
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04.03.2023 07:14 Відповісти
 
 