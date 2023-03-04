Протягом 3 березня авіація та артилерія ЗСУ завдали ударів по 8 районах зосередження ворога, 3 складах та станції РЕБ, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про авіаційні та артилерійські удари ЗСУ по ворогу, які були здійснені 3 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий літак Су-34 та БпЛА типу "ZALA".

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 3 райони зосередження противника, склад боєприпасів, 2 склади ПММ, а також станцію РЕБ ворога", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 1 березня авіація та артилерія ЗСУ вразили 17 районів зосередження росіян, 2 склади, 2 комплекси РЕБ та безпілотник, - Генштаб