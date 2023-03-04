Протягом 3 березня авіація та артилерія ЗСУ завдали ударів по 8 районах зосередження ворога, 3 складах та станції РЕБ, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про авіаційні та артилерійські удари ЗСУ по ворогу, які були здійснені 3 березня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"Авіація Сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий літак Су-34 та БпЛА типу "ZALA".
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 3 райони зосередження противника, склад боєприпасів, 2 склади ПММ, а також станцію РЕБ ворога", - зазначається у повідомленні.
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