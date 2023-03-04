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Треба пам’ятати Нюрнберзький трибунал - злочини вчиняють конкретні люди, - прокурор Хан про російську агресію

хан,карим

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан нагадав висновок Нюрнберзького трибуналу, що злочини проти міжнародного права чинять конкретні люди, а не абстрактні суб’єкти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час міжнародної конференції у Львові "Об'єднані заради справедливості", повідомляє Укрінформ.

"Ми бачимо багато заяв про різні порушення: катування військовополонених, звинувачення в сексуальних і гендерних злочинах, у цілеспрямованих обстрілах... Руйнування пологового будинку та театру в Маріуполі, знищення джерел електропостачання... Ми документуємо свідчення, збираємо докази", - наголосив Хан.

Він розповів про відвідини дитячого будинку на сході України: "Я дивився на порожні ліжечка, коло яких стоять маленькі черевички, а на вішаках висить верхній одяг, зібраний людьми, які хотіли, щоб у дітей було краще майбутнє. І мене вразили світлини на стіні, які можна побачити в будь-якій школі в будь-якій країні світу - або в спальнях наших власних маленьких дітей, фотографії з минулого Різдва… І замість цієї радісної присутності дітей була тиша звинувачень, які ми отримали, що дітей депортовано за межі України на територію рф".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є підстави вірити, що Міжнародний кримінальний суд забезпечить правосуддя за злочини РФ в Україні, - прокурор Хан

Хан поінформував, що його офіс спільна слідча група (JIT), національні органи влади отримують дедалі більше повідомлень про злочини, скоєні агресором в Україні. У зв’язку з цим він додав, що не буває забагато доказів, але треба забезпечити, щоб вони збиралися належним чином.

Прокурор МКС зауважив: важливо пам'ятати про Нюрнберзький трибунал, який визначив, що злочини проти міжнародного права чинять люди, а не абстрактні суб'єкти. І тільки шляхом покарання осіб, які скоїли такі злочини, можна забезпечити виконання положень міжнародного права.

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За його словами, організації громадського суспільства, "дуже часто є нашими першими партнерами, які перебувають у дуже складних і дуже небезпечних місцях в Україні. Тож ми разом розробили рекомендації для організацій громадянського суспільства, аби переконатися, що ми збираємо і документуємо докази, усвідомлюючи, що вони мають бути максимально корисними для суддів, які розглядатимуть справи в належному порядку".

"Співпраця не лише з JIT, а й, на мою думку, з генеральним прокурором є дійсно неймовірною. І я хочу подякувати вам і вашій команді за чудову співпрацю зі мною особисто і з членами моєї команди, які перебували тут. А ми були тут безперервно, постійно присутні на місцях злочинів", - резюмував Хан.

Також читайте: Зеленський провів переговори з прокурором Міжнародного кримінального суду Ханом

Автор: 

армія рф (17743) воєнні злочини (1873) Хан Карім (35)


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Топ коментарі
+3
і їх не більше 150 млн
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04.03.2023 01:26
+2
У Російській православній церкві заявили, що жертви зґвалтування можуть потрапити в пекло, якщо не пробачать своїх мучителів. За словами архієпископа Сиктивкарського і Комі-Зирянського Питирима, злочинець після розкаяння може потрапити в рай, а жертва, яка його не простила, - ні. Крім того, він заявив, що не кожна жертва "на всі 100% переживає" насильство.
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04.03.2023 04:17
+1
і один маленький Бахмут їх там всіх зупинив і поклав
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04.03.2023 01:30
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та вже давно наступні, "гайль ***********" просяться...
спокійніше, тримаємо країну, незважаючі на зелених крадіїв.
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04.03.2023 01:26 Відповісти
і їх не більше 150 млн
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04.03.2023 01:26 Відповісти
і один маленький Бахмут їх там всіх зупинив і поклав
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04.03.2023 01:30 Відповісти
У Російській православній церкві заявили, що жертви зґвалтування можуть потрапити в пекло, якщо не пробачать своїх мучителів. За словами архієпископа Сиктивкарського і Комі-Зирянського Питирима, злочинець після розкаяння може потрапити в рай, а жертва, яка його не простила, - ні. Крім того, він заявив, що не кожна жертва "на всі 100% переживає" насильство.
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04.03.2023 04:17 Відповісти
Капець вони вигадали..фантазії прям фонтанірують..
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04.03.2023 05:28 Відповісти
Але денацифікували всіх.

Ну і ще велику частину побили-поламали та зґвалтували "освободителі".

І що саме головне конкретні громадяни рф підтримують кремлівський режим, російську терористичну армію, та російську нацистську культуру. Це роблять цілком конкретні особини яких не менше 70% від популяції рф. Тому пропоную проводити експрес тест якщо десь засвітився що воно Zетовець то страта, якщо під час тесту під відеокамеру не осуджує режим рф, армію рф, культуру рф то страта...
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04.03.2023 04:45 Відповісти
Злочини вчиняють цілі нації, а не окремі люди. Почали шавок шукати, щоб на них все спихнути?
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04.03.2023 06:33 Відповісти
Як віднайти тих хто вбивав людей? Вони повернулись в свої *****. Тепер іщі-свіщі.
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04.03.2023 08:41 Відповісти
Конкретні люди - це кремлівське кодло і всі москалі!!!
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04.03.2023 08:52 Відповісти
 
 