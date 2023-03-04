Треба пам’ятати Нюрнберзький трибунал - злочини вчиняють конкретні люди, - прокурор Хан про російську агресію

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан нагадав висновок Нюрнберзького трибуналу, що злочини проти міжнародного права чинять конкретні люди, а не абстрактні суб’єкти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав під час міжнародної конференції у Львові "Об'єднані заради справедливості", повідомляє Укрінформ.

"Ми бачимо багато заяв про різні порушення: катування військовополонених, звинувачення в сексуальних і гендерних злочинах, у цілеспрямованих обстрілах... Руйнування пологового будинку та театру в Маріуполі, знищення джерел електропостачання... Ми документуємо свідчення, збираємо докази", - наголосив Хан.

Він розповів про відвідини дитячого будинку на сході України: "Я дивився на порожні ліжечка, коло яких стоять маленькі черевички, а на вішаках висить верхній одяг, зібраний людьми, які хотіли, щоб у дітей було краще майбутнє. І мене вразили світлини на стіні, які можна побачити в будь-якій школі в будь-якій країні світу - або в спальнях наших власних маленьких дітей, фотографії з минулого Різдва… І замість цієї радісної присутності дітей була тиша звинувачень, які ми отримали, що дітей депортовано за межі України на територію рф".

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Хан поінформував, що його офіс спільна слідча група (JIT), національні органи влади отримують дедалі більше повідомлень про злочини, скоєні агресором в Україні. У зв’язку з цим він додав, що не буває забагато доказів, але треба забезпечити, щоб вони збиралися належним чином.

Прокурор МКС зауважив: важливо пам'ятати про Нюрнберзький трибунал, який визначив, що злочини проти міжнародного права чинять люди, а не абстрактні суб'єкти. І тільки шляхом покарання осіб, які скоїли такі злочини, можна забезпечити виконання положень міжнародного права.

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За його словами, організації громадського суспільства, "дуже часто є нашими першими партнерами, які перебувають у дуже складних і дуже небезпечних місцях в Україні. Тож ми разом розробили рекомендації для організацій громадянського суспільства, аби переконатися, що ми збираємо і документуємо докази, усвідомлюючи, що вони мають бути максимально корисними для суддів, які розглядатимуть справи в належному порядку".

"Співпраця не лише з JIT, а й, на мою думку, з генеральним прокурором є дійсно неймовірною. І я хочу подякувати вам і вашій команді за чудову співпрацю зі мною особисто і з членами моєї команди, які перебували тут. А ми були тут безперервно, постійно присутні на місцях злочинів", - резюмував Хан.

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