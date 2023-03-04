Ворог наступає на п’яти напрямках, за добу відбито понад 150 атак противника, - Генштаб

Розпочалася триста сімдесят четверта доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби Російська Федерація завдала 32 авіаційних та 6 ракетних ударів, здійснила 84 обстріли з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загроза завдання окупантами ракетних ударів залишається значною по всій території України.

Ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили на них понад 150 атак противника.

За даними Генштабу, на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Протягом минулої доби ворог обстріляв населені пункти Медведівка Чернігівської області; Собки, Бачівськ, Уланове, Кучерівка, Білокопитове, Старикове, Ходине, Рижівка, Атинське, Павлівка і Рясне на Сумщині та райони близько 10 населених пунктів Харківської області. Серед них - Стрілеча, Стариця, Вовчанськ, Бударки та Амбарне.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник безуспішно вів наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна і Білогорівка Луганської області та Спірне і Веселе - Донецької.

Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Зокрема, це - Дворічна, Куп’янськ, Крохмальне Харківської області; Макіївка, Невське, Кремінна, Діброва, Білогорівка Луганської області та Колодязі, Сіверськ, Роздолівка на Донеччині.

Також зазначається, що на Бахмутському напрямку противник не полишає спроб оточити місто Бахмут. Протягом минулої доби наші воїни відбили численні атаки в районах населених пунктів Васюківка, Дубово-Василівка, Богданівка, Бахмут та Іванівське Донецької області. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Федорівка, Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка, Торецьк, Майорськ та Північне.

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На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник безуспішно атакував позиції наших військ поблизу населених пунктів Новокалинове, Красногорівка, Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Невельське, Мар’їнка та Побєда. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли в районах майже 30 населених пунктів. Серед них - Веселе, Бердичі, Авдіївка, Побєда, Новомихайлівка, Водяне, Вугледар, Богоявленка та Велика Новосілка Донецької області.

"На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. На окремих ділянках намагається покращити тактичне положення, створити умови для відновлення наступу. Здійснив артилерійські обстріли районів понад 25 населених пунктів, зокрема, Времівки, Новосілки, Зеленого Поля Донецької області та Гуляйполя, Залізничного, Гуляйпільського, Чарівного та Кам’янського Запорізької області; Очакова на Миколаївщині та Берислава, Томариного, Козацького, Білозерки, Дніпровського і Херсона. Є загиблі та поранені серед цивільного населення", - йдеться у повідомленні.