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Новини Війна
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Окупанти створюють "добровільні дружини" у Сімферополі. Бояться активізації проукраїнського руху, - Генштаб

крим

У Сімферополі тимчасово окупованої республіки Крим російська окупаційна влада, побоюючись активізації проукраїнського руху, дій патріотично налаштованих осередків, створює так звані "добровільні дружини".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Відомо, що через війну в Україні, існує певна нестача співробітників правоохоронних органів, тому, окрім патрулювання міста, одним із завдань згаданих підрозділів має бути виявлення коригувальників та диверсантів", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Активісти руху "Жовта Стрічка" розклеїли проукраїнські листівки в окупованому Криму. ФОТОрепортаж

Автор: 

Генштаб ЗС (6737) Крим (14183) Сімферополь (221) народна дружина (4)


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Топ коментарі
+2
https://twitter.com/i/status/1631672137126739969 идет активное оборудование пляжей к наступающему курортному сезону
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04.03.2023 07:00
+2
кацдобровольців як побачите?
в полон не беріть - марна справа...
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04.03.2023 07:02
+2
15 років за участь у незаконних воєнізованих формуваннях окупаційної влади

українське ТБ ( а його дивляться в Криму) має чітко оголошувати для крисчан що таке колабораціонізм і що за нього буває
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04.03.2023 07:36
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04.03.2023 06:59 Відповісти
15 років за участь у незаконних воєнізованих формуваннях окупаційної влади

українське ТБ ( а його дивляться в Криму) має чітко оголошувати для крисчан що таке колабораціонізм і що за нього буває
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04.03.2023 07:36 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1631672137126739969 идет активное оборудование пляжей к наступающему курортному сезону
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04.03.2023 07:00 Відповісти
свіжевистругані лежаки в траншеях, зручні підходи та відходи до пляжів...

те, над чим стьобались навесні 14-го стало реальністю у 22-му
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04.03.2023 07:40 Відповісти
кацдобровольців як побачите?
в полон не беріть - марна справа...
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04.03.2023 07:02 Відповісти
сімферопільська область починає складати списки рускага міра - добрий знак.
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04.03.2023 08:13 Відповісти
в ті дружини якраз і потрібно вступати "українським партизанам" і їх очолювати
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04.03.2023 08:24 Відповісти
А що їх створювати?Ця мерзота сформована і має назву "самооборона крима". Доречі!А сбу відстлідковує цих " самооборонців"?Вони зухвало марширують,окремими колонами, на різних мітінгах в криму ?Там видно рожи всіх зрадників.
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04.03.2023 08:24 Відповісти
Партизани кримського військового руху "Атеш" записали відеозвернення, у якому заявили про готовність підтримати ЗСУ під час визволення Криму: https://twitter.com/i/status/1631616102240342016 "Ми в Джанкої. Чекаємо ЗСУ. Зробили десятки схронів зі зброєю, вибухівкою та ************. Зараз будемо мінувати залізницю".
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04.03.2023 08:28 Відповісти
Мені чомусь здається, що з поверненням Криму буде простіше, ніж з бамбасом. Бо бамбас - то збіговисько виродків, наркоманів, алкоголіків. Там вже багато загиблих, а у них є рідня. Там років сто буде стояти скиглення про де, як їх дамбілі.
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04.03.2023 09:27 Відповісти
 
 