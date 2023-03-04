Окупанти створюють "добровільні дружини" у Сімферополі. Бояться активізації проукраїнського руху, - Генштаб

У Сімферополі тимчасово окупованої республіки Крим російська окупаційна влада, побоюючись активізації проукраїнського руху, дій патріотично налаштованих осередків, створює так звані "добровільні дружини".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

"Відомо, що через війну в Україні, існує певна нестача співробітників правоохоронних органів, тому, окрім патрулювання міста, одним із завдань згаданих підрозділів має бути виявлення коригувальників та диверсантів", - йдеться у повідомленні.

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